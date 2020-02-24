 Епідемія коронавірусу COVID-19 пройшла свій пік, назвати ситуацію пандемією не можна, - Гебреєсус

Про це на брифінгу заявив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
За його словами, наукова група ВООЗ, яка побувала у китайських регіонах, зокрема в Ухані, епіцентрі поширення вірусу, дійшла висновку, що піком епідемії Covid-19 був період з 23 січня до 2 лютого. Відтоді кількість нових випадків невпинно знижується, заявив Гебреєсус.
Смертність коронавірусу в Ухані складає 2-4%, тоді як за межами міста — 0,7%. Під час легкої форми захворювання людина в середньому потребує близько двох тижнів на одужання, якщо це важка або критична ступінь — 3-6 тижнів. Також експерти встановили, що ДНК вірусу мало змінився.
Група експертів вважає, що заходи, вжиті владою Китаю, дозволили уникнути більшої кількості жертв.
Водночас очільник ВООЗ заявив, що занепокоєність викликає різкий сплеск зараження Covid-19 в Італії, Ірані та Південній Кореї. Попри це, ВООЗ не вважає нинішню ситуацію пандемією, хоча й визнає, що потенційно вона може такою стати.
"Має вірус пандемічний потенціал? Абсолютно. Ми вже на цьому етапі? За нашими оцінками, ні", — сказав Гебреєсус.
Він пояснив, що нинішня ситуація — епідемії у різних частинах світу, які по-різному впливають на країни й потребують індивідуального підходу. Натомість пандемія, зауважив очільник ВООЗ, це глобальний вплив на все суспільство і неконтрольоване поширення вірусу, яке супроводжується масштабними важкими захворюваннями та смертями людей. Гебреєсус наголосив, що такого зараз немає, тому не привід говорити про пандемію.
"Я послідовно кажу про необхідність фактів, а не страху", — резюмував він.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже півсотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.
Незважаючи на протести місцевих жителів 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.
а то в Европе...такое впечатление, что только начинается (не дай Бог!)
А по поводу вашей ссылки на видео - это социальный ролик, который крутят по всем каналам в Китае, он носит и успокоительную и привинтивную цель. Показывает гражданам то , как решительно настроена власть в борьбе с распространением вируса.
Поэтому у них и карантин в общем приносит плоды.
В отличие от украинцев, которые из карантина будут расползаться по округе, "а мне срочно нужно" и за взятки. И у нас стреляй, не стреляй, а эпидемию будет не остановить.
vs
Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля
И у кого же вы в аеропортах собрались температуру проверять?
людей много погибнет
Все только начинается. Рано еще делать выводы, еще неизвестно, любит ли вирус тепло или боится его, а впереди весна.
не припоминаю но чаще вспоминается - хорошую религию придумали индусы и ктото крикнул из
ветвей - жирафбольшойемувидней.......... даже на сегодня актуально......... а ещё те кто трошечки
петрят в вирусах говорят что они слишком красивые для естественных............ такие вот они
массоновирусы - красивые !!!
Женщина спускается с 10 этажа запертого дома, чтобы купить еды своим детям
В Китае всё хорошо, болезнь скоро будет побеждена, число больных стремительно падает, скоро всё будет хорошо. Слава Коммунистической партии Китая!
Ну ви поняли...
До магазина женщина не дошла - внизу её уже ждали
Совершённое матерью подпадает под новый Уголовный кодекс КНР