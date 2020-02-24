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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:ВОЗ (60) пандемія (3) епідемія (124) Гебреєсус (8) COVID-19 (261)

 Епідемія коронавірусу COVID-19 пройшла свій пік, назвати ситуацію пандемією не можна, - Гебреєсус

Пік захворюваності коронавірусом COVID-19 припав на кінець січня - початок лютого, тепер кількість нових випадків зараження скорочується.

Про це на брифінгу заявив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За його словами, наукова група ВООЗ, яка побувала у китайських регіонах, зокрема в Ухані, епіцентрі поширення вірусу, дійшла висновку, що піком епідемії Covid-19 був період з 23 січня до 2 лютого. Відтоді кількість нових випадків невпинно знижується, заявив Гебреєсус.

Смертність коронавірусу в Ухані складає 2-4%, тоді як за межами міста — 0,7%. Під час легкої форми захворювання людина в середньому потребує близько двох тижнів на одужання, якщо це важка або критична ступінь — 3-6 тижнів. Також експерти встановили, що ДНК вірусу мало змінився.

Група експертів вважає, що заходи, вжиті владою Китаю, дозволили уникнути більшої кількості жертв.

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Водночас очільник ВООЗ заявив, що занепокоєність викликає різкий сплеск зараження Covid-19 в Італії, Ірані та Південній Кореї. Попри це, ВООЗ не вважає нинішню ситуацію пандемією, хоча й визнає, що потенційно вона може такою стати.

"Має вірус пандемічний потенціал? Абсолютно. Ми вже на цьому етапі? За нашими оцінками, ні", — сказав Гебреєсус.

Він пояснив, що нинішня ситуація — епідемії у різних частинах світу, які по-різному впливають на країни й потребують індивідуального підходу. Натомість пандемія, зауважив очільник ВООЗ, це глобальний вплив на все суспільство і неконтрольоване поширення вірусу, яке супроводжується масштабними важкими захворюваннями та смертями людей. Гебреєсус наголосив, що такого зараз немає, тому не привід говорити про пандемію.

"Я послідовно кажу про необхідність фактів, а не страху", — резюмував він.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже півсотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.

Незважаючи на протести місцевих жителів 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177590
 
 
 Топ коментарі
 
Мне кажется что ета красномордая обезьяна в очках просто брешет, и хочет поскорее снять ограничения в передвижении людей и товаров дабы мировые олигофрены и нефтемагнаты не теряли прибыли
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Можливо в Китаї пік захворюваності вже і пройшов. Але ситуація починає загострюватися в Ірані та Італії. І хто знає що там буде далі в решті 30 країнах де вже зареєстровані випадки захворювання. Так що не варто ВОЗу бігти попереду коняки
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Коморовский им разъяснит, что все это ерунда
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сведения проверенные?
а то в Европе...такое впечатление, что только начинается (не дай Бог!)
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Коморовский им разъяснит, что все это ерунда
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таки разъяснит... а потом поедет рашу успокаивать
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Вариантов два - или ЕврейИсус разбирается в медицине на уровне нашей Скалецкой, или же получил хороший презент, так как ситуация плохо отражается на экономике, и страдают мировые бизнес-элиты. Склоняюсь ко второму.
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ПЗДЦ! Это потому, что китайцы убивают прямо на улице тех, кто нарушил карантин.
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это всего лишь тренировка. Настоящие задержания они так документировать на видео не будут.
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Они протсо расстреливают по инструкции, без всяких лишних движений.
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ну тогда бери берданку и иди защищать китайцев от хунты А если серьёзно, Это их страна, их менталитет, их правила. Так что даже если это и так (в чем я ооочень сомневаюсь). то позвольте им и решать правильно это или - нет.

А по поводу вашей ссылки на видео - это социальный ролик, который крутят по всем каналам в Китае, он носит и успокоительную и привинтивную цель. Показывает гражданам то , как решительно настроена власть в борьбе с распространением вируса.
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Китайцы с сильно общинным менталитетом, для них это нормально, такие крайние меры. Был ролик про китайцев в многоквартирной высотке в Ухане, которые забили битами до полусмерти одного из жителей, потому что он ходил без маски. Сами, без всяких солдат.
Поэтому у них и карантин в общем приносит плоды.
В отличие от украинцев, которые из карантина будут расползаться по округе, "а мне срочно нужно" и за взятки. И у нас стреляй, не стреляй, а эпидемию будет не остановить.
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а как по другому если только своих макак под полтора лярда ???
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Не постите ерунду всякую! Там же написано: "Exercises" - тренировки это.
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Всё приехали, выпускайте Скалецкую, до апреля нужно еще много закрыть и выгнать.
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Отже сама небезпечна для України пандемія - це зєльоная пандемія. І лікує від неї лише час і страждання.
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Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения
vs
Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля
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Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно
И у кого же вы в аеропортах собрались температуру проверять?
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бреше як ... чеше Діамонд Принцес трохи про інше
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еще 2 года будет возня...
людей много погибнет
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Можливо в Китаї пік захворюваності вже і пройшов. Але ситуація починає загострюватися в Ірані та Італії. І хто знає що там буде далі в решті 30 країнах де вже зареєстровані випадки захворювання. Так що не варто ВОЗу бігти попереду коняки
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враки , ВОЗ пока не назвала это пандемией , хотя все признаки на лицо, по тому что по опеределению эпидемия это когда очаг заражения в одной стране , а пандемия когда очагов несколько в разных странах , на лицо пандемия но она пока не названа
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Пандемии нет, тут он прав. Пандемия - это неконтролируемый взрывной рост заболеваемости во всем мире. До этого сейчас очень далеко. Возьми контурную карту у школьников и позакрашивай в красный цвет страны, где уже болеют, и зеленым - где не болеют. А вот многоочаговая эпидемия опасного неизлечимого вирусного заболевания - налицо.
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Мне кажется что ета красномордая обезьяна в очках просто брешет, и хочет поскорее снять ограничения в передвижении людей и товаров дабы мировые олигофрены и нефтемагнаты не теряли прибыли
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12 смертей в Иране, 8 - в Южной Корее, 6 - в Италии, 3 - на лайнере и еще десяток в разных странах мира. А на каждую смерть, при смертности 2-4%, приходится 25-40 заболевших, даже если их еще не выявили. В Иране, например, должно быть не менее 300 заболевших, хотя пишут о 60.
Все только начинается. Рано еще делать выводы, еще неизвестно, любит ли вирус тепло или боится его, а впереди весна.
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Де й як розгонеться,де модифікується...
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Гебрейесус налякав вірус й прирік на подальшу поведінку...Складається враження, що він - вірусолог з навичками всевишнього
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Песня такая есть- Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья...
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Прошла зіма настало лето спасібо гебрейесусу за єто
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Да задолбали уже всех своим вирусом, хватит о нем столько писать, у нас есть "вирусы" намного актуальней.
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Дуже великий експерт й спціаліст - магистр (MSc) по иммунологии инфекционных заболеваний (Лондонский университет), тобто в вірусології повне зіроу
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ты сам понял, что сморозил, вирусолог ты наш?
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Жах ! Дикуни з Нуово-Санджаріано громлять китайські магазини і перукарні,звинувачуючи азіатів в поширенні вірусу ! Дикунство й середньовіччя !!! Невже сеньйору Авакіано не вдасться їх втихомирити ???
Эпидемия коронавируса COVID-19 прошла свой пик, назвать ситуацию пандемией нельзя, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7596
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Слово поліція на уніформі видає в вас троля...
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Напис на уніформі видає країну,в якій це зараз відбувається.тільки про це не трублять в світовій пресі,що аж до заяв ООН доходить.
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Вы не поняли смысла вышеизложенного
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ну были и спид и поросячий и гусячий чи там курячий......... вот слоновъего не было и жирафъего
не припоминаю но чаще вспоминается - хорошую религию придумали индусы и ктото крикнул из
ветвей - жирафбольшойемувидней.......... даже на сегодня актуально......... а ещё те кто трошечки
петрят в вирусах говорят что они слишком красивые для естественных............ такие вот они

массоновирусы - красивые !!!
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Ухань, провинция Хубэй, из домов запрещено выходить без спеиального разрешения
Женщина спускается с 10 этажа запертого дома, чтобы купить еды своим детям


В Китае всё хорошо, болезнь скоро будет побеждена, число больных стремительно падает, скоро всё будет хорошо. Слава Коммунистической партии Китая!
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В Китае всё хорошо, болезнь скоро будет побеждена, число больных стремительно падает, скоро всё будет хорошо. Слава Коммунистической партии Китая!
Ну ви поняли...

До магазина женщина не дошла - внизу её уже ждали
Совершённое матерью подпадает под новый Уголовный кодекс КНР
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