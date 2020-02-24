 Кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні каналу ATR
"Наприкінці 2019 року, з незалежних від нас причин, часткове фінансування нашої діяльності з боку Української держави фактично припинилося і перетворилося лише в декларативний характер, оскільки виділені телеканалу ATR державою кошти на 2020 рік ми не можемо отримати і використовувати через штучно створені бюрократичні перешкоди і суперечливе тлумачення нормативних актів окремими органами державної влади", - сказано у зверненні.
У зверненні зазначено, що Європейський парламент у резолюції "Про ситуацію з дотриманням прав людини в Криму, зокрема прав кримських татар", схваленої 4 лютого 2016 року, засудив незаконне закриття засобів масової інформації, зокрема телеканалу ATR, який має широке поширення в межах кримськотатарської громади, і закликав Європейську комісію розширити фінансову допомогу, необхідну для забезпечення функціонування цього та інших засобів масової інформації у вигнанні в Україні.
"Телеканал ATR сьогодні як ніколи потребує такої фінансової допомоги з боку інститутів Європейського Союзу, оскільки перебуває на межі закриття і втрачає надії на отримання найближчим часом допомоги з боку власної держави. Ми просимо вас відповідно до положень вищезгаданої резолюції Європарламенту забезпечити єдиному у світі кримськотатарському телеканалу ATR надання необхідної для його функціонування фінансової допомоги на постійній основі", - зазначено в зверненні.
еге ж, а как жиж!
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
9. прекращение финансирования крымскотатарского телеканала ATR
...
Альо,трамвайно-тролейбусная молодежь с китайскими смарфонами в своих безтолковках вместо мозгов, вы сейчас хоть немного начали понимать, что вы натворили 20 мая 2019 года ???
Или с вас шо с гуся вода "анамкакаяразница" идиоты ???
Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц ни о чём с громким названием "Топ-100 достижений правительства"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен. (Просто в сраку выкинули 84 тыс грн, это годичная пенсия 3-х пенсионеров).
Отметим, риск отключения поставок газа существует в населенных пунктах 14 областей. Так, без газоснабжения могут остаться компании-производители тепла в Киеве, Днепре, Житомире, Николаеве, Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Мариуполе, Чугуеве, Белой Церкви, Павлограде, Остроге, Шостке и др.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на таких условиях!
Ще не на часі але згодом у кабмін введуть куратора - помічника прем"єрміністра, легалізують кремлівську консерву, в подальшому ця консерва буде керувати країною.
Зелесрань буде кривлятись з ютуба.
Але для цього треба задавити 25%!!!!!!!!!!!!!