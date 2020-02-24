EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  1595  138
Все про:Єврокомісія (320) Європарламент (447) АТР (8)

 Кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу

Керівництво кримськотатарського телеканалу АТР звернулося до Європейського парламенту та Європейської комісії для отримання фінансування, яке було припинено з українського бюджету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні каналу ATR

"Наприкінці 2019 року, з незалежних від нас причин, часткове фінансування нашої діяльності з боку Української держави фактично припинилося і перетворилося лише в декларативний характер, оскільки виділені телеканалу ATR державою кошти на 2020 рік ми не можемо отримати і використовувати через штучно створені бюрократичні перешкоди і суперечливе тлумачення нормативних актів окремими органами державної влади", - сказано у зверненні.

У зверненні зазначено, що Європейський парламент у резолюції "Про ситуацію з дотриманням прав людини в Криму, зокрема прав кримських татар", схваленої 4 лютого 2016 року, засудив незаконне закриття засобів масової інформації, зокрема телеканалу ATR, який має широке поширення в межах кримськотатарської громади, і закликав Європейську комісію розширити фінансову допомогу, необхідну для забезпечення функціонування цього та інших засобів масової інформації у вигнанні в Україні.

"Телеканал ATR сьогодні як ніколи потребує такої фінансової допомоги з боку інститутів Європейського Союзу, оскільки перебуває на межі закриття і втрачає надії на отримання найближчим часом допомоги з боку власної держави. Ми просимо вас відповідно до положень вищезгаданої резолюції Європарламенту забезпечити єдиному у світі кримськотатарському телеканалу ATR надання необхідної для його функціонування фінансової допомоги на постійній основі", - зазначено в зверненні.

Читайте також: Ми залучимо всі правові механізми для відновлення фінансування телеканалу АТR - як українські, так і міжнародні, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177587
 
   
 Топ коментарі
 
пааааазорище!!! Правда, зе-билоиды!?
 показати весь коментар
 
А почему бы Пете Порошенко не выделить личных денег на этот канал?
Тогда он будет заниматься тем же, что и раньше - агитировать за Петю и против его конкурентов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
зедрисня хоче міняти закон про мову бо "піклується про нацменшини"
еге ж, а как жиж!
 показати весь коментар
 
 
Одна нацбольшина из Лондона уже показала свое знание украинского языка. Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 6859
 показати весь коментар
 
 
С их рейтингами впору в "Спортлото" обращаться...
 показати весь коментар
 
 
вот к чему приводят, когда все в стране президенты - разве не так заявлял вяликии гном зелёного цвета!
 показати весь коментар
 
 
АТР вещал и на Крым!сивоха налаживает вещание на Донбасс,бо там "наши люди,Украинцы!"а в Крыму значит уже не Украинцы!?а воду в Крым надо дать,бо там "наши люди,Украинцы!" вот вся логика зеленского и его "слуг"!
 показати весь коментар
 
 
Почему так???
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.

9. прекращение финансирования крымскотатарского телеканала ATR
...
 показати весь коментар
 
 
АТR. Канал-24 и АЙ-Си-Ти-Ви это в Украине остались единственные не прокацапские телеканалы после страшного 20 мая 2019 года.

Альо,трамвайно-тролейбусная молодежь с китайскими смарфонами в своих безтолковках вместо мозгов, вы сейчас хоть немного начали понимать, что вы натворили 20 мая 2019 года ???

Или с вас шо с гуся вода "анамкакаяразница" идиоты ???
 показати весь коментар
 
 
Слив Украины в угоду России идёт полным ходом.
 показати весь коментар
 
 
Ніхто тобі Айдерка грошей не дасть. Бо ти закликав людей вбивати за ознакою їх волевиявлення.
 показати весь коментар
 
 
А шо, Пеця "СВОИ" бабки отстёгивать не хо-хо? Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 1815 А как старались! Как тявкали во время президентской кампании "во славу Пеци"! И всё напрасно! Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 1815
 показати весь коментар
 
 
Это не тот канал, где працуе шоко-ватный Муджабаев, который предлагал расстреливать украинцев во имя парашена? Тот? Да и куй с ним!
 показати весь коментар
 
 
По сути- да. Такой же безмозглый и продажный. Хотя хфамилия у него явно не та. Но годы, проведенные в козлостане, дают о себе знать.
 показати весь коментар
 
Муджабаев? Ясен куй! Кому ещё в голову взбредёт расстреливать украинцев.
 показати весь коментар
 
Именно тот! А теперь он у ЕС бабки клянчит, патамушта украинцы кормить его больше не желают! А Пеця слишком жаден. Ему на Лоламайдан бы "собрать". Лохотрат из хфабрики Рашен за 150 гринов на рыло не очень-то и бежит "бунтовать" против Зеленого!
 показати весь коментар
 
 
Экономика в полной жопе, а правительство только говорит о Корона-вирусе бо больше сказать нечего, скоро начнём с голоду дохнуть а не от вируса.
 показати весь коментар
 
 
Скажите нафига такое делать???
Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц ни о чём с громким названием "Топ-100 достижений правительства"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен. (Просто в сраку выкинули 84 тыс грн, это годичная пенсия 3-х пенсионеров).
 показати весь коментар
 
Гончарук со своей наркокомандой просрали прибыль нашего украинского государства, так что теперь приходится экономить на крымских татарах ему и не только....
 показати весь коментар
 
Не дайте этим безмозглым продать землю.
 показати весь коментар
 
 
Что это за херня? С какой радости они или бюджет Украины должны содержать эту помойку?
 показати весь коментар
 
 
Вони якщо бажають хай фінансують цих хитрозроблених татар а з бюджету України точно не треба...))
 показати весь коментар
 
 
В бюджете дыра,"лавина инвестиций" прошла мимо,уже промелькнуло,что пенсий не из чего платить,города могут остаться без отопления-вот это дохазяенувалися!
Отметим, риск отключения поставок газа существует в населенных пунктах 14 областей. Так, без газоснабжения могут остаться компании-производители тепла в Киеве, Днепре, Житомире, Николаеве, Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Мариуполе, Чугуеве, Белой Церкви, Павлограде, Остроге, Шостке и др.
 показати весь коментар
 
Може споживачам почати щось платити) Гончарук казав що платіжки стали меншими на 30%)
 показати весь коментар
 
Цікаво що Європа і її комісія повість)))
 показати весь коментар
 
А чё? Я бы на месте ЕС отстегнул Муджабаеву на "корочку хлеба". НО поставил бы чёткое условие (задокументировав это), что деятельность канала будет направлена ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на информационную войну с рашей (по части Крыма), а не на разжигание ненависти среди украинцев внутри Украины и/или на пользу всем известного шоколадного олигарха (и/или любого другого). Нарушение данного условия влечет за собой: а) прекращение финансирования, б) возврат уже полученного финансирования, в) уплату штрафных санкций.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на таких условиях!
 показати весь коментар
 
Каб Мін доживає свої останні часи.
Ще не на часі але згодом у кабмін введуть куратора - помічника прем"єрміністра, легалізують кремлівську консерву, в подальшому ця консерва буде керувати країною.
Зелесрань буде кривлятись з ютуба.
Але для цього треба задавити 25%!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Руцкий мир говорите? Шариковы говорите?Ну ну Кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу - Цензор.НЕТ 7254
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору