 З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко

Про це повідомив глава прикордонного відомства Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"А вже завтра, з 8:00 ранку ми переходимо до температурного скринінгу в пункті пропуску "Тиса". Я з групою офіцерів виїжджаємо туди, веземо необхідне обладнання. Ми плануємо охопити всі пункти пропуску. Можу запевнити, що жоден пасажир, який матиме ознаки захворювання на територію України не потрапить", - заявив Дейнеко.
Мы скорее всего столкнемся с мировой пандемией нового уровня….
Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, заявил:
«Мы готовимся к большому распространению коронавируса среди израильского и палестинского населения.
Мне страшно об этом думать, но мы видим только вершину айсберга.
Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен.
Возможно еще есть шанс, но я вижу, что у нас ничего не выходит, мы совершаем ошибку за ошибкой.
Я признаюсь, я настроен крайне пессимистично».
Об этом заявлении израильского министра здравоохранения сообщил только что в Фейсбуке известный журналист, главред издания «ОРД» Станислав Речинский.
Конечно, это очень тревожные слова. Тем более, что их сказал министр здравоохранения страны, чья медицина считается одной из лучших в мире…
І не варто забувати що тепер МОЗ у нас очолює справжній, від Бога Лікар, а не Супрун!
В 2012 году их было 2,5 тыс, а в 2017 - уже 1,7 тыс
За последние пять лет количество больничных учреждений в Украине уменьшилось почти на треть.
со ссылкой на данные Госстата сообщает УНН. успокоил
https://www.youtube.com/watch?v=hMVlTn-jn70
Serendipity.ua
@Blonde75819970
Это полный звездец! Костюмы,которые Аваков презентовал как защитно-инфекционные, в США используют клининговые уборщицы! Это падло просто издевается над украинцами! Как и соучастник Зеленский! Гнать и под суд!!! Вот такая защита от коронавируса предлагается властью!
Де ви тоді будете писати свої коментарі?