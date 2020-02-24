EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  1453  46
Матеріали за темою:
Все про:аеропорт (440) Держприкордонслужба (2421) Закарпаття (882) Дейнеко Сергій (20) COVID-19 (261)

 З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко

В межах своєї компетенції з 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу в основних аеропортах.

Про це повідомив глава прикордонного відомства Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"А вже завтра, з 8:00 ранку ми переходимо до температурного скринінгу в пункті пропуску "Тиса". Я з групою офіцерів виїжджаємо туди, веземо необхідне обладнання. Ми плануємо охопити всі пункти пропуску. Можу запевнити, що жоден пасажир, який матиме ознаки захворювання на територію України не потрапить", - заявив Дейнеко.

Читайте також: Випадки відмови громадян, які прибувають в Україну, проходити температурну перевірку будуть розголошені, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177585
 
 
 Топ коментарі
 
«Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен» - министр здравоохранения Израиля Февраль 24, 2020Без рубрикиКомментарии

Мы скорее всего столкнемся с мировой пандемией нового уровня….
Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, заявил:
«Мы готовимся к большому распространению коронавируса среди израильского и палестинского населения.
Мне страшно об этом думать, но мы видим только вершину айсберга.
Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен.
Возможно еще есть шанс, но я вижу, что у нас ничего не выходит, мы совершаем ошибку за ошибкой.
Я признаюсь, я настроен крайне пессимистично».
Об этом заявлении израильского министра здравоохранения сообщил только что в Фейсбуке известный журналист, главред издания «ОРД» Станислав Речинский.
Конечно, это очень тревожные слова. Тем более, что их сказал министр здравоохранения страны, чья медицина считается одной из лучших в мире…
 показати весь коментар
 
Не знаю. Доктор Комаровскій каже що коронавірус не страшніший вітрянки, Ліза Богуцкая каже що то взагалі брехня.
І не варто забувати що тепер МОЗ у нас очолює справжній, від Бога Лікар, а не Супрун!
 показати весь коментар
 
як вимірювання температури може зупинити вірус з інкубацією у 27 днів..?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
«Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен» - министр здравоохранения Израиля Февраль 24, 2020Без рубрикиКомментарии

Мы скорее всего столкнемся с мировой пандемией нового уровня….
Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, заявил:
«Мы готовимся к большому распространению коронавируса среди израильского и палестинского населения.
Мне страшно об этом думать, но мы видим только вершину айсберга.
Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен.
Возможно еще есть шанс, но я вижу, что у нас ничего не выходит, мы совершаем ошибку за ошибкой.
Я признаюсь, я настроен крайне пессимистично».
Об этом заявлении израильского министра здравоохранения сообщил только что в Фейсбуке известный журналист, главред издания «ОРД» Станислав Речинский.
Конечно, это очень тревожные слова. Тем более, что их сказал министр здравоохранения страны, чья медицина считается одной из лучших в мире…
 показати весь коментар
 
 
Не знаю. Доктор Комаровскій каже що коронавірус не страшніший вітрянки, Ліза Богуцкая каже що то взагалі брехня.
І не варто забувати що тепер МОЗ у нас очолює справжній, від Бога Лікар, а не Супрун!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А что по этому поводу сообщают "русскіе в лонданє, епта"?
 показати весь коментар
 
 
Кажуть що нема більших Патріотів як Шарій та Дубінскій і треба просто пєрєстать стрєлять.
 показати весь коментар
 
 
_Он полностью прав. Не остановить, это очевидно (кроме умственно отсталых вроде Богуцкой).
 показати весь коментар
 
 
так там 80 % шариковых в Сн а чем больше находятся в партии народа тем больше становятся пациентами палаты № 6 З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 5069
 показати весь коментар
 
дейнеко и скрининг...совсем мозг сломали.
 показати весь коментар
 
посмотрел вот этот брифинг Гочарука , Ляшка и Дейнеко с включением посла в Италии, самый интересный момент от Гончарука который меня успокоил и вселил надежду , оказывается что у нас по стране более 2 тысяч больниц готовы к вне штатной ситуации , не поленился залез в интернет посмотрел ...
В 2012 году их было 2,5 тыс, а в 2017 - уже 1,7 тыс
За последние пять лет количество больничных учреждений в Украине уменьшилось почти на треть.

со ссылкой на данные Госстата сообщает УНН. успокоил
 показати весь коментар
 
 
бо при Петрі люди почали значно менше хворіти )))
 показати весь коментар
 
так больниц у нас нет 2000 по данным Госстата приведенные УНН , что оно несет с экрана, З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 1444
 показати весь коментар
 
что, будете их расстреливать на месте С 20 часов Госпогранслужба перешла к температурному скринингу прибывших по основным аэропортам, завтра запускаем на Закарпатье, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 2298 - или сразу "кремировать"...- от идиот не пуганый это зЭ...
 показати весь коментар
 
 
як вимірювання температури може зупинити вірус з інкубацією у 27 днів..?
 показати весь коментар
 
 
Ніяк. Виявляти будуть тільки людей з явними симптомами (температура, кашель, слабкість, затруднене дихання)
 показати весь коментар
 
А шо повезли? Термометры? Так скоко там народу будут сидеть мерять температуру,одновременно?
 показати весь коментар
 
 
быстро ,если толпе дадут градусник заставят встать в круг и взяться за руки З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 7162
 показати весь коментар
 
 
А Германия демонстрирует любовь к Мордору,провели КАРНАВАЛ "КАЛИНКА"
https://www.youtube.com/watch?v=hMVlTn-jn70
 показати весь коментар
 
Они уже давно не в ладах с совестью и умишком.
 показати весь коментар
 
 
Гггггг ха-ха-ха температуру міряти будуть ох і казкові долбо.оби ,це знущання над нами, інкубаційний період є таке поняття...
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, вы 27 дней будете за ними бегать и температуру мерять? Померяйте её у себя для начала. З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 3915
 показати весь коментар
 
 
Или посадят бабок-пенсионерок, они ладонью будут мерять температуру? И платочек - а ну сморкни...
 показати весь коментар
 
 
і який сенс з того скрінінгу... людина може розхворітись через тиждень.
 показати весь коментар
 
 



Serendipity.ua

@Blonde75819970


Это полный звездец! Костюмы,которые Аваков презентовал как защитно-инфекционные, в США используют клининговые уборщицы! Это падло просто издевается над украинцами! Как и соучастник Зеленский! Гнать и под суд!!! Вот такая защита от коронавируса предлагается властью!

З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 3163

З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 2775
 показати весь коментар
 
 
С Италии на бусиках завезут, если не будите всех сканировать. Дебилы, каждого сканировать на краковец и.т.п про Китай можно забыть
 показати весь коментар
 
Нужно просто не пускать никого в страну никакими видами транспорта.
 показати весь коментар
 
Да оманский осел поссыт божьей росой в морды зебилам...и все пройдет.... З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 6006
 показати весь коментар
 
 
кто мне может объяснить: какой смысл мерить температуру, если у человека еще нет симптомов, но он уже может быть носителем и распространителем коронавируса??? ЧТО ЭТО ЗА ДЕБИЛИЗМ?
 показати весь коментар
 
во подъём у таможенников будет, оно же у каждого проезжающего температура...
 показати весь коментар
 
 
Да. Я думаю, эти деньги тем таможенникам уже не нужны будут.
 показати весь коментар
 
Якщо ситуація піде по гіршому сценарію і світова медицина ляже (не кажучи вже про українську), в зоні смертельного ризику опиняться приблизно 25% населення у яких (за існуючими данними) хвороба протікає в важкій формі, і які без медичної допомоги очевидно не виживуть. Решті нічого не загрожує.
 показати весь коментар
 
Із 73% половина вже прийшла до тями, може залишимо їх живими?..
 показати весь коментар
 
Якщо помре 90% зупиниться вся світова економіка, зникнуть всі блага цивілізації, в тому числі і Цензор...
Де ви тоді будете писати свої коментарі? З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 6344
 показати весь коментар
 
ВИ вважаєте , що зупиниться? Це буде прекрасно. Хоча я би не був такий оптимістичний.
 показати весь коментар
 
Класна штука той вірус. Круче ніж тероризм. Можна що хочеш з людиною зробити. На 14 днів на 24 дня. Хоч пожиттєво садиш людину і немає проблем.
 показати весь коментар
 
 
А че пожиттево? У смысле - до смерти, пока не помрет от заразы?
 показати весь коментар
 
То вже як получиться. Але подивитесь. Уряди навчаться за допомогою тих вірусів обмежуватиабо блокувати небажану для них громадську активність.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору