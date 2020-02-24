 З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко

Про це повідомив глава прикордонного відомства Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"А вже завтра, з 8:00 ранку ми переходимо до температурного скринінгу в пункті пропуску "Тиса". Я з групою офіцерів виїжджаємо туди, веземо необхідне обладнання. Ми плануємо охопити всі пункти пропуску. Можу запевнити, що жоден пасажир, який матиме ознаки захворювання на територію України не потрапить", - заявив Дейнеко.

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