 До кінця року на всіх станціях метро в Києві встановлять дефібрилятори, - КМДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що спочатку планувалося оснастити пристроями запуску серця 20 станцій метро, проте, за рекомендацією Департаменту охорони здоров'я Києва їхню кількість буде збільшено до 52.

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