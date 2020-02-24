 Маршрутка врізалася у вантажівку в Києві - постраждало 12 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції столиці.

Повідомлення про подію надійшло від диспетчера служби 103 близько 17 години.

"На місці події правоохоронці попередньо встановили, що водій маршрутного автобуса не впорався з керуванням і врізався у вантажівку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій маршрутки і 11 пасажирів зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, трьох учасників ДТП доставлено до медичного закладу", - повідомляють правоохоронці.

На даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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