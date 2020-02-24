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Все про:ДТП (2797) Київ (7333) маршрутки (178)

 Маршрутка врізалася у вантажівку в Києві - постраждало 12 осіб

У Києві на проспекті Миколи Бажана водій маршрутки з пасажирами не впорався з керуванням і врізався у вантажівку. В результаті постраждало 12 осіб - сам водій і 11 пасажирів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції столиці.

Повідомлення про подію надійшло від диспетчера служби 103 близько 17 години.

"На місці події правоохоронці попередньо встановили, що водій маршрутного автобуса не впорався з керуванням і врізався у вантажівку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій маршрутки і 11 пасажирів зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, трьох учасників ДТП доставлено до медичного закладу", - повідомляють правоохоронці.

На даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Читайте також: На Миколаївщині унаслідок ДТП з участю маршрутки постраждали 10 людей, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177577
 
 
 Топ коментарі
 
Добре ще хоч без летальних наслідків . Одужання постраждалим в аварії
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давиче ехал в почти полной маршрутке богдан по мосту "патона" 110 км\ч ...... окликнул водилу лет 45 отроду
мол мосты гудят, куда спешим, на тот свет?
нет, на конечную к диспечеру, у меня график....

p.s. камер понатыкано на всём мосту, и всем пох...., большенству пасажиров тоже....
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А билетов у пострадавших нет. Страховки и компенсации им - фиг...
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Добре ще хоч без летальних наслідків . Одужання постраждалим в аварії
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И, как обычно, фотографий с места события нет.
А дело было так.
Водитель маршрутки, конечно, зеванул (небось собирал выручку), но...
Все произошло на остановке общественного транспорта, останавливаться вблизи которой водитель фуры не имел права.
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Я не розумію цю байду - водітель не справілсі з управленім (???) WTF ?? Якщо ти курва нісправлшься з управленіем то якого біса ти сідаєшь на перевозку людей ?
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Більшість нещасних випадків починається з фрази "Дивись, як я вмію"
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давиче ехал в почти полной маршрутке богдан по мосту "патона" 110 км\ч ...... окликнул водилу лет 45 отроду
мол мосты гудят, куда спешим, на тот свет?
нет, на конечную к диспечеру, у меня график....

p.s. камер понатыкано на всём мосту, и всем пох...., большенству пасажиров тоже....
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А билетов у пострадавших нет. Страховки и компенсации им - фиг...
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Пассажир считается застрахованным с момента, когда он зашел в салон общественного транспорта, и до тех пор, пока его не покинул.
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В городском транспорте пострадавшие пассажиры могут рассчитывать на компенсацию затрат от страховой компании только по полису гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Закон об ОСАГО устанавливает максимальный размер страховой суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, в размере 100 тыс. грн на одного человека. От несчастного случая такие перевозчики пассажиров страховать не обязаны, а добровольно делают это крайне редко. Не застрахованы от несчастных случаев также пассажиры метро, городских электропоездов и маршрутных такси. Страховка не распространяется и на любителей водного прогулочного транспорта и пользователей паромов.

Первым и главным условием успешного обращения в страховую компанию является наличие билета, поскольку страховой платеж включается в его стоимость (1,5% от стоимости проезда, а на пригородных маршрутах - до 3%). «Страховка действительна только в том случае, когда пассажир обилечен и проездной документ сохранен до конца поездки, - он является временным страховым полисом пассажира», - говорит Светлана Шкарбан. Для льготных пассажиров заменой билета может послужить документ, подтверждающий право на льготный проезд в этом транспорте.
Как правило, на билете указана страховая компания, в которую стоит обращаться в страховом случае. «В случае, если страховая компания не указана, необходимо обратиться к перевозчику за информацией о страховой компании», - советует Ольга Прокопенко.
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Светлана Шкарбан и Ольга Прокопенко хорошо известны на страховом рынке, как сотрудники компаний, которые были неоднократно ликвидированы за обман клиентов.
Верить их словам - себя не уважать.
Закон про осаго не распространяется никаким образом на страхование пассажиров общественного транспорта.
В нашем случае - деньги будут выплачиваться только за ремонт фуры и ее водителя, если он пострадал.
Страхование ответственности перевозчика - совершенно другой вид страхования и не имеет никакого отношения к осаго.
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Пысы.
По моей информации, очередная компания, где работала Ольга Прокопенко, опять недавно ликвидирована Держфинуслугами и она ищет новую работу, где будет строить со своими подельниками финансовую пирамиду.
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О. уже даже в Сильпо готова идти:
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Здравствуйте, Ольга Прокопенко!
Ответ от компании «Сильпо, Fozzy Group / Фоззи Групп» на ваш отклик на вакансию: Заступник керуючого
Сильпо, Fozzy Group / Фоззи Групп
Маршрутка врізалася у вантажівку в Києві - постраждало 12 осіб - Цензор.НЕТ 399 Киев Вы отправляли резюме 17 фев 2020 Маршрутка врізалася у вантажівку в Києві - постраждало 12 осіб - Цензор.НЕТ 399
Спасибо за отклик на вакансию.
Мы обязательно рассмотрим вашу кандидатуру и, в случае положительного решения, свяжемся с вами, чтобы договориться о собеседовании.

С уважением,
HR-команда «Сільпо»
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Посто вроде о ДТП а не о человеке? Зачем вы накручиваете на ровном месте?
Речь шла о страховке - а вы начинаете в лес идти ... странная логика дискусии
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Покажите людей кто получал страховку от ДТП в общественном транспорте, в частности в маршрутках.
Теория и практика на жаль у нас не совпадает и разницы нет кто и где работает и у кого какие данные.
Я не утверждаю, но на моей практике я не слышал чтобы кто-то получил страховку.
Если есть такие люди - рад был бы услышать реального человека ....
Как вы докажите что вы находились в данной маршрутке на момент ДТП? в суде.... словами?
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А вы там один там находились?
Или тот талончик, который вам может дать водитель - доказательство, что вы там находились во время ДТП?
Показания свидетелей - вот ваши доказательства.
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Вот если-бы маршрутка не врезалась, то это была-бы сенсация. А так это обыденность в Украине.
Вчера ехал на полностью ржавой маршрутке с одной дверцей и с 12 пришпандереных проволокой к ржавому полу сидений. Высота "маршрутки" где-то 1957 годов и где-то 170 см.до потока.
А все остальные 30 человек в маршрутке, которые без мест стоят и ********* головами об это ржавое корыто купленное за 150 долларов в 1995 году где нибудь на свалке не то, что на свалке в Германии а скорей всего на свалке в Румунии.

И все *** нормально, а если не сядешь в это корыто то или пешком 2 часа чоргай от пригорода до города или вешайся. Это пистец, суки, поубивал-бы Нах кто дает разрешения на такие корыта. Позорище, ***. А еще хочем в Европу, жлобы долбаные продажные, и я в том числе как гажданин продажный. Позорище, ***.
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