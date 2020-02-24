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Все про:контрабанда (1096) Лівія (54) Одеса (2374) митниця (672) Мальта (37) Нефьодов (149)

 Митниця Мальти вилучила 9500 пляшок контрабандної горілки з контейнера з гіпсом, який їхав з Одеси до Лівії, - Нефьодов

Українські митники сприяли контрабанді горілки з Одеси до Лівії, сховавши її в гіпсі.

На це вказав глава Митної служби України Максим Нефьодов на своїй facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Незаконний вантаж горілки знайшли в Мальті, через яку він ішов транзитом до Лівії.

"Власне, це для Мальти контрабанда, у українських органів до експортної операції немає претензій. Але це кейс, на якому хочу вам показати, як виглядає зворотній бік того, що ми затримуємо на кордонах. Отже, митниця Мальти в порту вилучила 9500 пляшок контрабандної горілки з контейнера з гіпсом, який їхав з Одеси в Хомс (Лівія) із зупинкою на Мальті. Орієнтовні неоплачені платежі там складади біля 61 тис євро", - зазначає чиновник.

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За його інформацією, 21 січня в Черкасах були подані експортні декларації на цю саму горілку, виробник і бренд, і країна, куди прямує. Оформлено все було правильно. Того ж дня в Херсоні подали декларацію на гіпс - той же самий отримувач і контейнер. А 30 січня товар вийшов з порту Одеси за призначенням.

"Очевидно, що на Мальті одну декларацію подали, а інші "забули". Приблизно так виглядає суттєва кількість контрабанди, які потрапляє і в нашу країну. Занижена вага, змінена номенклатура, вартість, стан товару тощо. І легкої звірки із іншою стороною, яку іноді люблять радити дописувачі із фейсбуку, тут не зробиш. Навіть якщо нам би відкрили геть всю базу декларацій, треба ж далі об‘єднати чи розділити їх по машинам і контейнерам, прикинути логічність маршрутів і перевантажень тощо. Короче кажучи, війна триває", - підсумував Нефьодов.

Митниця Мальти вилучила 9500 пляшок контрабандної горілки з контейнера з гіпсом, який їхав з Одеси до Лівії, - Нефьодов 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177576
 
 
 Топ коментарі
 
Чомусь відразу мені згадався фільм "Дежавью" 😁
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о бишь этот осел хвастается тем что из Украины все это выехало без проблем....да?
Лично мне абсолютно пох на те не уплаченные платежи на Мальте...мне гораздо более интересно были ли уплачены все платежи в Украине??
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Как сам танцевать с голыми ничего, а как выпить не которым за рубежом, так нет. ШКУРНОЕ В ТЕБЯ ПОНЯТИЕ. Пожалел для соотечиствеников, мусульмане не бухают.
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Чомусь відразу мені згадався фільм "Дежавью" 😁
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Треба вже бюджет наповнювати, а не показувати, що хто прогавив.
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Муть какая то - груз следует в Ливию,в одном контейнере два вида товара для ливийцев,причем тут Мальта,их таможенники тоже взятки хотят?
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Мальта, очевидно, порт перевалки. Не знаю мальтийской специфики, но, очевидно, там делается простенькая транзитная декларация море-море, которая не подразумевает платежей - только символический единый сбор. В порт перевалки по дороге из Одессы в Хомс заходить совсем не обязательно - полно прямых сервисов, не дальняк - всего-то средиземка. Но зашли туда, очевидно, специально, чтоб потерять там один из двух коносаментов - на водку, и задекларировать контейнер только поиконосу на гипс. Ни Мальте ни Украине никакого попадалова финансового типа нет, но любая таможня всё равно обязана бороться с любыми проявлениями контрабанды.
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Поиконосу = по коносу (коносаменту)
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ЗЕбіли вирішили не відставати від бубочки-моні і переправити горілку в оффшори.... Таможня Мальты изъяла 9500 бутылок контрабандной водки из контейнера с гипсом, который ехал из Одессы в Ливию, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4500
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ливанцы знатные дегустаторы водки...а контейнер таки ехал...
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Хорошие новости:

Хорошая новость из #Сирии.

Сообщают, что к вечеру муджахиды и повстанцы выбили асадитов, русских и иранцев из #Нейроба. Также сообщают, что в бою убиты много #русской солдатни

Русские от злобы бомбят городок без всякого разбора #идлиб
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Арабы так хотели побухать одесского чемургеса а тут на тебе, вилимо на Мальтийской таможне баблом не сошлись, А ведь по договарняку одесская таможня без проблем пропустила опиум для Ливийского народа.
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о бишь этот осел хвастается тем что из Украины все это выехало без проблем....да?
Лично мне абсолютно пох на те не уплаченные платежи на Мальте...мне гораздо более интересно были ли уплачены все платежи в Украине??
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с контробандой в Одессе русские цари не справились , КПСС не справилась ,не по Нефёдову эта шапка
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мож пошлину на бороды ввести?
казна распухнет от одних нефёдовых...
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И все по Закону , - претензии к отправителям водки Нет, криминала нет , а за сообразительность надо отдать Должное.
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Кацапським найманцям везли в мусульманську Лівію, бо місцевим пити там таке зась. То наших митників треба судити ще і за зраду Батьківщини. Таможня Мальты изъяла 9500 бутылок контрабандной водки из контейнера с гипсом, который ехал из Одессы в Ливию, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6136
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Украинские таможенники содействовали контрабанде водки из Одессы в Ливию, спрятав ее в гипсе. - цитата из статьи
представляю эту картину...таможенники... прячут водку в гипсе... ))))
т.е они не документами манипулировали... а именно зарывали водку в гипсе???? )))))
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В гипсе золото-бриллианты обычно прячут, вы же в курсе)
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ээээммммм я стесняюсь спросить а есть уверенность шо это таки гипс а не кокс ???
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А что, "Балтийский чай" - коктейль водки с кокаином - может ливийские революционеры Пелевина читают, решили попробовать.
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а что же гаспадзин Нефёдов молчит что водочка левачёк, т.е. без акзиза?
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