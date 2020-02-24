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Все про:міст (361) негода (329) Миколаїв (409)

 Вітер зламав понтонний міст через Інгул у Миколаєві. ВIДЕО

У Миколаєві сильний вітер зніс понтонний пішохідний міст через річку Інгул.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці начальник відділу стандартизації та впровадження електронного урядування міськради Миколаєва Дмитро Канарський.

Він опублікував відео моменту обвалення частини моста. Користуватися переходом тимчасово заборонили.

Згодом Канарський опублікував ще одне відео, на якому видно, що люди продовжують ходити мостом.

"Шановні миколаївці. Не намагайтеся повторити те, що роблять молоді люди на відео", - написав він.

Чиновник додав, що незважаючи на зайнятість викликами про пошкоджені машини, патрульна поліція приїжджає до мосту і пояснює людям, що такі дії небезпечні


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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177575
 
 
 Топ коментарі
 
Давно у нас в Миколаєві не було такої біди...
Не тільки міст пішов по звізді...
Негода і по місту погуляла дуже сильно...
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Идите вместе с ЗЕ в Станицу луганскую, там мост новый и хороший. А еще ЗЕ обещаль построить на линии фронта с окупированным крымом город-сад.
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гончарук субсидии на крылья выделит...нафига вам пешеходный мост?
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Давно у нас в Миколаєві не було такої біди...
Не тільки міст пішов по звізді...
Негода і по місту погуляла дуже сильно...
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говорят ели возле Судостроителя повалило
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вообще то разговор о снесенном мосте,кацарылый Вітер зламав понтонний міст через Інгул у Миколаєві - Цензор.НЕТ 3047.а тебе все порох палки в одно место вставляет...в колесо,если чо
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А чого це ваш нік вправо понесло?
Дуже сильний вітер? Вітер зламав понтонний міст через Інгул у Миколаєві - Цензор.НЕТ 9368
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Наверное, глюк сайта, флаг и ник были не слева, а почти посередине)))
Потому я и скаламбурил)))
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Кто там пищал что 45, 50 ветер метров в секунду это херня ? Поломало конкретно. Шифер улитал заборы.. Одесская область. Сейчас всё устаканилось.
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у нас говорят 38
полный армагедец
по проспекту тополя лежат штабелями
с балконов посрывало вагонку - кружится как листья в ноябре
во дворе три огромных тополя упали на трубы отопления - теперь и одни и другие валяются на земле
на Варваровском мосту повалило бигборды (хорошо хоть мост не завалило)
не только понтонный мост оторвало от берега,и Аляудский рухнул
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За аляудський не чув, але не здивований...
Додому їхав траліком шостим, по ПГУ начебто не було пробок...
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от водопроводной до рынка лежат тополя,штук 5
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чё то вас дурят . посмотрел Одесса - Николаев порывы 27 м. если бы было 58 м у вас не заборы а дома по улетали бы . свыше 33м начинается разрушения капитальных строений . на суше ветра такой силы практически не бывают
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а где ты увидел 58 ?
мне зачем смотреть где-то,я здесь живу
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ну там выше написано 45-50 . показалось 58 . ещё раз напишу шкала Бофорта заканчивается на 33 м\с - разрушение капитальных строений . на суше такой силы не бывает
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Идите вместе с ЗЕ в Станицу луганскую, там мост новый и хороший. А еще ЗЕ обещаль построить на линии фронта с окупированным крымом город-сад.
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Даю гарантию, что у мера Николаева , Олександра Федоровича Сєнкевича не одна его постройка не сломана от урагана, потому, что он на них денег не жалел, ибо они не были заработаны честным трудом, а были украдены у жителей Николаева.
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Что там вообще пантонный мост делает, это же не театр военных действий?!
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стоит
пешеходный мост из центра в парк
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Порада для зекОМАНди - заборонити несанкціонований вітер у таких місцях!
Навряд чи буде діяти... Зате рофл буде (і так, в Америці та інших країнах є ґабсурдні закони про регламентування квакання жаб тощо... то чому б ніт?)
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туди треба Клічка з Микитасем вони їм за два роки за мільярд гривень построять новий мост...на пантах))
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Обычно понтоны строят в Войну , наверное забыли , природа сделала свои корректировки.
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Да ,на тех понтонах я мальцом рыбку ловил вместо школы ну я сегодня на Намыве беседки и раздевалки на пляже летали как птицы ..
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