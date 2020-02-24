 Вітер зламав понтонний міст через Інгул у Миколаєві. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці начальник відділу стандартизації та впровадження електронного урядування міськради Миколаєва Дмитро Канарський.
Він опублікував відео моменту обвалення частини моста. Користуватися переходом тимчасово заборонили.
Згодом Канарський опублікував ще одне відео, на якому видно, що люди продовжують ходити мостом.
"Шановні миколаївці. Не намагайтеся повторити те, що роблять молоді люди на відео", - написав він.
Чиновник додав, що незважаючи на зайнятість викликами про пошкоджені машини, патрульна поліція приїжджає до мосту і пояснює людям, що такі дії небезпечні
Не тільки міст пішов по звізді...
Негода і по місту погуляла дуже сильно...
Дуже сильний вітер?
Куда понесло?
Потому я и скаламбурил)))
полный армагедец
по проспекту тополя лежат штабелями
с балконов посрывало вагонку - кружится как листья в ноябре
во дворе три огромных тополя упали на трубы отопления - теперь и одни и другие валяются на земле
на Варваровском мосту повалило бигборды (хорошо хоть мост не завалило)
не только понтонный мост оторвало от берега,и Аляудский рухнул
Додому їхав траліком шостим, по ПГУ начебто не було пробок...
мне зачем смотреть где-то,я здесь живу
пешеходный мост из центра в парк
Навряд чи буде діяти... Зате рофл буде (і так, в Америці та інших країнах є ґабсурдні закони про регламентування квакання жаб тощо... то чому б ніт?)