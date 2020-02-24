 На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Фейсбуці.
"Інформації про зараження коронавірусом Covid-19 громадян України в Італії не надходило. На консульському обліку в Італії станом на 1 січня 2020 року перебуває 15 632 громадян України", - наголошується в повідомленні.
У відомстві нагадали, що в аеропортах усі пасажири прямих рейсів на в'їзд в Україну будуть ретельно обстежуватися, а прикордонники відпрацювали всі алгоритми в разі виявлення ознак захворювання - на пунктах пропуску є тимчасові ізолятори.
"Зараз з Італії приймається близько 20 авіарейсів на тиждень", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Як повідомлялося, глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, проходитимуть обов'язкову температурну перевірку. "З інших аеропортів ніякі регулярні рейси не виконуються", - сказав він.
Станом на ранок 24 лютого медики виявили коронавірус у 152 осіб на території Італії, троє з них померли. У неділю надходили дані про приблизно 130 хворих і двох померлих пацієнтів.
Почнуть повертаться..
Ну, нашим беспокоится нечего. Если что, им есть куда отступать. Санжары и Скалецкая ждут с распростёртыми объятьями. + целебный градусник на границе.
Более полумиллиона ВООБЩЕ !
И только 15 000 зарегистрировалось?
Это говорит о доверии украинцев к консульству. Видимо оно на проблемы своих граждан регулярно забивает большой ...
Откаты получат...
Все довольны)
- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.
Интересно, они все в самолет шахтера поместятся ?
Святой Игнатий Брянчанинов в 19 веке предупреждал, что Россия и ее народ будут главными сторонниками Антихриста на Земле.
они туда сюда гоняют как в село на картошку..
"Привeт, ужe 6 мёртвых,222 заражeных Я почти в цeнтрe - 25км от эпицeнтра. 10км от другого города (Крeмона).Так что рядом,но тут у мeня пока спокойно,пока.."
"Тут относятся спокойно, но eсть такиe что кидаются в панику, но в общeм-то спокойно,всё закрыто и школы и рeстораны , и говорят чтобы сидeли дома. Масок нeт, ничeго нeт...."
Юнец, да нихрена ты еще не видел...И это видно по воспитанию...
Прошу прощенья за то тронул...а то пришлось форточку открывать..