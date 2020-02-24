EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  1462  63
Матеріали за темою:
Все про:Італія (360) Мінздоров'я (1164) COVID-19 (261)

 На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ

Понад 15 тисяч українців перебувають на консульському обліку в Італії, де станом на ранок понеділка, 24 лютого, медики виявили новий китайський коронавірус Covid-19 у 152 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Фейсбуці.

"Інформації про зараження коронавірусом Covid-19 громадян України в Італії не надходило. На консульському обліку в Італії станом на 1 січня 2020 року перебуває 15 632 громадян України", - наголошується в повідомленні.

У відомстві нагадали, що в аеропортах усі пасажири прямих рейсів на в'їзд в Україну будуть ретельно обстежуватися, а прикордонники відпрацювали всі алгоритми в разі виявлення ознак захворювання - на пунктах пропуску є тимчасові ізолятори.

Читайте також: Через спалах коронавірусу в Італії консульство в Мілані призупиняє прийом громадян і видачу документів

"Зараз з Італії приймається близько 20 авіарейсів на тиждень", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомлялося, глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, проходитимуть обов'язкову температурну перевірку. "З інших аеропортів ніякі регулярні рейси не виконуються", - сказав він.

Станом на ранок 24 лютого медики виявили коронавірус у 152 осіб на території Італії, троє з них померли. У неділю надходили дані про приблизно 130 хворих і двох померлих пацієнтів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177573
 
 
 Топ коментарі
 
На консульском учете в Италии официально находится более 15 тыс украинцев, - Минздрав

Ну, нашим беспокоится нечего. Если что, им есть куда отступать. Санжары и Скалецкая ждут с распростёртыми объятьями. + целебный градусник на границе.
 показати весь коментар
 
упитанной сибирской лисичкой
 показати весь коментар
 
15 тыс на учете и еще в разы больше без учета.
Интересно, они все в самолет шахтера поместятся ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Їх там в рази більше.
Почнуть повертаться..
 показати весь коментар
 
 
Боже, этом вам не танцовщицы и собачка.
 показати весь коментар
 
 
и хорошо не Испания , а то поперлись бы долой с ритуальными быками. На консульском учете в Италии официально находится более 15 тыс украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3311
 показати весь коментар
 
 
На консульском учете в Италии официально находится более 15 тыс украинцев, - Минздрав

Ну, нашим беспокоится нечего. Если что, им есть куда отступать. Санжары и Скалецкая ждут с распростёртыми объятьями. + целебный градусник на границе.
 показати весь коментар
 
 
думаю что за неделю - вторую он будет и у нас ..- у нас с Черновцов, только в те районы Милан, Кремона - Пяченца..., в неделю "ходят" десятки бусов - "передачи", и Люди...- а другие регионы.... сотни бусов "летают" в Италию...
 показати весь коментар
 
 
Он, может, давно у нас. Диагностировать-то нет возможности. Граждане тихо умирают от левых диагнозов. На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2574
 показати весь коментар
 
 
согласен...- вот, только что - в Италии , уже 7-м...- "процесс" пошел...
 показати весь коментар
 
это не "жах" - пока в Италии умирают самые ослабленные - старики, 78-82 года....- так что "закалять" имунку- всеми народными доступными На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1384, не паниковать, и не верить " зЭ-правде"
 показати весь коментар
 
 
Останнє діло панікувати, але в кожного є батьки. Якось треба їх берегти
 показати весь коментар
 
 
250 000 зарегистрированных!
Более полумиллиона ВООБЩЕ !
И только 15 000 зарегистрировалось?
Это говорит о доверии украинцев к консульству. Видимо оно на проблемы своих граждан регулярно забивает большой ...
 показати весь коментар
 
 
И правильно делает.Никого государство туда не посылало.Это выбор этих людей,государство не обязано за счет украинских налогоплательщиков для них ничего делать.
 показати весь коментар
 
 
Упс! Это примерно 5 тысяч рейсов! И поди половину экономят на медицинской страховке! Печалька!
 показати весь коментар
 
 
не факт , может у всех ума хватит и прикроют лавочку растаскивать эту дрянь по домам На консульском учете в Италии официально находится более 15 тыс. украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9260
 показати весь коментар
 
 
Из бюджета оплатят, делов то...
Откаты получат...
Все довольны)
 показати весь коментар
 
 
Масок нема й грошей на йод..Літаки безкоштовні,щоб згноїти в Україні... На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1807
 показати весь коментар
 
когда у нас эта хрень начнётся, тем и закончится .. больше никого ни от куда нам забирать будет не нужно ..
 показати весь коментар
 
 
вони,ж панікуючим закордоном нерозповідають,що масок нема.Втюхують,що навіть літаки безкоштовні
 показати весь коментар
 
остальные давно паспортами прибарахлились...
 показати весь коментар
 
 
ещё несколько лет и пройдёт сообщение, что на консульском учёте уже в Украине находятся те же 15 000 украинцев. остальные в европах. и если бы ***** раньше не умер, он бы окончательно и безповоротно рехнулся от такого развития событий ))
 показати весь коментар
 
 
правдивий борщ і стоматологія - це все,що цікавить укроіталійців на батьківщині...
 показати весь коментар
 
Реакция Слуг Нечистого на разгорающуюся пандемию:
- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.

 показати весь коментар
 
 
Так ось ти який, початок третьої світової...
 показати весь коментар
 
 
15 тыс на учете и еще в разы больше без учета.
Интересно, они все в самолет шахтера поместятся ?
 показати весь коментар
 
 
Валите Путина и Россию скорее, иначе вирус распространится по всему миру.
Святой Игнатий Брянчанинов в 19 веке предупреждал, что Россия и ее народ будут главными сторонниками Антихриста на Земле.
 показати весь коментар
 
 
"Прославлен Русской православной церковью в лике святителей на Поместном соборе 1988 года". Чего бы оно его проставляли? На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5298 Он страдания духовенства после 1917 предсказал, а потом в 29 письме Н. Н. Муравьеву-Карскому предрекал, что России «предназначено огромное значение», что она «будет преобладать над вселенной», при этом он ссылался на 38-ю главу книги Иезекииля (см. Рош) и 20-ю главу Апокалипсиса[4]. На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9744
 показати весь коментар
 
Не гоните на власть бочку, так можно обвинить и того, кто сделал безвиз.
 показати весь коментар
 
а єто мсль! в распространении короновруса виноват безвиз!
 показати весь коментар
 
 
Бытовал анекдот, про спид, японцы нашли лекарство от СПИДА, называлось - СПИСАМ. Так и с короновирусом, меньше шлялись бы по за рубежам, здоровее были бы. Это конечно юмор, но доля правды в этом есть.
 показати весь коментар
 
 
на самом деле - это не смешно
они туда сюда гоняют как в село на картошку..
 показати весь коментар
 
 
вот , только что с переписки - вайбер , с итальянского "епицентра" -

"Привeт, ужe 6 мёртвых,222 заражeных Я почти в цeнтрe - 25км от эпицeнтра. 10км от другого города (Крeмона).Так что рядом,но тут у мeня пока спокойно,пока.."

"Тут относятся спокойно, но eсть такиe что кидаются в панику, но в общeм-то спокойно,всё закрыто и школы и рeстораны , и говорят чтобы сидeли дома. Масок нeт, ничeго нeт...."
 показати весь коментар
 
 
купи себе простынь, обмотайся и молись на ВЕРУ, МОВУ И АРМИЮ. Как рукой снимет.
 показати весь коментар
 
не а - в случае чего , я сначала тебя "минусую"....- а мы -Укранцы, мы выжевем...., кАцапЭ- нафУй На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8687
 показати весь коментар
 
Леха , не дай Бог ,Дойдет до нас -так ты и" Отче наш" выучишь...видел таких ...
 показати весь коментар
 
Не ху...... ты не видел, особенно таких, как я. Мне уже по х........ ю, я свое прожил. Минусовать меня не сможешь, это гражданину, целоваться не буду, мальчиков не люблю. И вообще, что я такого написал, заставляете отче наш выучить, сиди дома и все в порядке будет. А таких я посмотрел в Санжарах, СЕРДОБОЛЬНЫХ. А шо дойдет - не сомневайся.
 показати весь коментар
 
Не ху...... ты не видел, особенно таких, как я. Мне уже по х........ ю, я свое прожил

Юнец, да нихрена ты еще не видел...И это видно по воспитанию...
Прошу прощенья за то тронул...а то пришлось форточку открывать..
 показати весь коментар
 
Глаголишь устами младенца. Мне жаль тебя, хотя приятно, услышать, что я ЮНЕЦ. Буду стараться ним быть. А форточку можешь совсем не закрывать, БЗДУНЫ вы те еще, не задохнись. Понимаю, новое поколение, самые умные, циничные, ума НЭМА, но вперед. ИСТИННЫЕ ПИОНЕРЫ.
 показати весь коментар
 
Щас они вспомнят, что они с Украины!.. На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ - Цензор.НЕТ 52
 показати весь коментар
 
 
шо-то мало. на самом деле "Станом на 1 січня 2016 року загальна кількість українців, які отримали посвідку на проживання у цій країні, склала 240 141 осіб". Українська громада на Апеннінському півострові
 показати весь коментар
 
Так далеко не все на консульский учет становятся. Я тут 10 лет живу, и понятия не имею, зачем нужен консульский учет. И не интересуюсь)
 показати весь коментар
 
 
Ну да. Я один раз пользовалась услугами консульства, оформляла доверенность, состоять на учете для этого не требуется
 показати весь коментар
 
 
Повертайтеся,якщо велике бажання скоріше вмерти На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9984 На консульському обліку в Італії офіційно перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9984 Зепохоронна команда чекає
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні у Брюсселі збиралися всі міністри здоров'я Європи,щоб договорюватися як з епідемією боротися.Плюс,там обговорювалися кошти,які будуть виділятися кожній країні ЄС і країнам не ЄС на зупинення цієї болячки.Міністр від України там була?Які кошти для України вона вибила?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору