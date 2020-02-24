 Перестрілка на зупинці громадського транспорту сталася в Дніпрі - важко поранено двох осіб, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомила речниця головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

"Двох чоловіків із тяжкими пораненнями доставлено в лікарні, на місці працює поліція", - розповіла прессекретарка.

Вона уточнила, що причина конфлікту поки невідома.

Як повідомляє "Інформатор" із посиланням на очевидців, було троє постраждалих - попередньо, в одного з них вогнепальне поранення ніг, в іншого - шиї. Характер травм третього постраждалого поки невідомий. Для упіймання ймовірних злочинців по місту ввели оперативний план "Сирена".

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