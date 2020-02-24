 Перестрілка на зупинці громадського транспорту сталася в Дніпрі - важко поранено двох осіб, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомила речниця головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.
"Двох чоловіків із тяжкими пораненнями доставлено в лікарні, на місці працює поліція", - розповіла прессекретарка.
Вона уточнила, що причина конфлікту поки невідома.
Як повідомляє "Інформатор" із посиланням на очевидців, було троє постраждалих - попередньо, в одного з них вогнепальне поранення ніг, в іншого - шиї. Характер травм третього постраждалого поки невідомий. Для упіймання ймовірних злочинців по місту ввели оперативний план "Сирена".
но есть и позитив - ссыкотнее путиноидам сюда заглядывать.
А ну да, мы тупее молдаван.
Зброї..
А по правилам ближе 5-ти метров нельзя стрелять из травмата. Причем запрещается стрелять в голову.
нічєво, хуже нє будєт!
І походка не та.
А мєнти.Ну шо мєнти ? "У мєня бил пріказ"-собача робота,честю там і не пахло.
По предварительной информации, полученной из собственных источников, в одном из Mersedes GL-класса ехал Вахидов Эльтон. Согласно данным, полученным на платформе You Control, он занимался частным предпринимательством - розничной торговлей табачных изделий. По неофициальным данным, он ехал в машине со своими сыновьями.
(може, навіть щось дійшло б до тупої макітри)
https://youtu.be/Y2ZehhcTK_U
Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта. Со слов очевидцев, у обочины остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом патрульный экипаж.
Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предварительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу. Известно о троих пострадавших: у двоих ранение ног, у третьего - ранение шеи. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Для поимки вероятных преступников по городу ввели оперативный план «Сирена».
Два «Гелика» по-прежнему находятся на месте происшествия - на улице Титова. Там работают сотрудники правоохранительных органов, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего. Напомним, что вся информация, указанная выше - предварительная и основа на словах свидетелей инцидента.
куда страна катится ?
потом не откараскаешься от внутренней проверки и расследования за ...неправомерное или превышение полномочий или еще за какой-то хрен!
потому как у непростого пострадавшего будет один-два-три самых дорогих адвокатов, а у копчика, в лучшем случае государственный абышо... потому и боятся...
детям дали оружие и какие-то права и назвали их копчики... опыта - ноль, знаний - ноль, умений - ноль, селфи - 100500... авто наколотили, где надо их нет, где не надо по 10 экипажей..
а чем защищать дом подскажи ? по селам разбои и грабежи валом идут , у преступников
оружие есть , и они его применяют , а вот законопослушным низя
А если в дыре лучше то рассмотри вопрос переезда.
Нужно звонить Баканову...