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Все про:Дніпропетровськ (1281) стрілянина (1132)

 Перестрілка на зупинці громадського транспорту сталася в Дніпрі - важко поранено двох осіб, - Нацполіція

У Дніпрі на зупинці громадського транспорту на вулиці Титова сталася перестрілка, внаслідок якої постраждало двоє чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомила речниця головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

"Двох чоловіків із тяжкими пораненнями доставлено в лікарні, на місці працює поліція", - розповіла прессекретарка.

Вона уточнила, що причина конфлікту поки невідома.

Як повідомляє "Інформатор" із посиланням на очевидців, було троє постраждалих - попередньо, в одного з них вогнепальне поранення ніг, в іншого - шиї. Характер травм третього постраждалого поки невідомий. Для упіймання ймовірних злочинців по місту ввели оперативний план "Сирена".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177572
 
 
 Топ коментарі
 
ось і дев'яності повертаються...
нічєво, хуже нє будєт!
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Бачив відео, патрульні стоять як обісрані, перед носом стриляють і бьються. РеХформа вдалась)))) сука Сабаков їде вже геть.
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Полицейские тупо разбежались, нахер мне такая полиция?
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ну нормально голосують...тир обходили в детсве стороной...
но есть и позитив - ссыкотнее путиноидам сюда заглядывать.
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походу они и полициянтов постреляли?
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на 4 секунде, чувак в центре кеппи поправляет, то не полицай с кокардой???
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Всё как обычно, меряли линейкой у кого больше.
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когда уже огнестрелы в киосках продавать будут???
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Була б зброя доступною всім.. Подібні речі були б неможливі
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...Якщо б зброя була доступною, тоді б стріляли один одного в маршрутках і хлібних магазинах.
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В Молдове короткоствол разрешен и что-то они не поубивали друг друга.
А ну да, мы тупее молдаван.
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Дійсно я щось не бачив що б у Молдові хтось когось стріляв! Зате у Молдові менти.. Не наважуться бити Людей!
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Ты уверен? Те кто имеет желание ее носить уже давно это сделали. Сейчас такие травматы, что с близкого растояния в бошку летальный исход.
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Це питання психології... А не самої х
Зброї..
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Бидло є всюди... Але загроза смерті - бидло швидко дисплінує
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Представляешь, отверткой в глаз, тоже летальный исход гарантирован.
А по правилам ближе 5-ти метров нельзя стрелять из травмата. Причем запрещается стрелять в голову.
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Давай рівняти крім США(і ще в США в 20 разів більше населення..)ще Молдову Ізраель..
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А какое значение имеет количество населения?
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Так чим більше населення им більше інцидентів... От у нас умирає від вогнестрілу на душу населення не менше ніж у США.. Де можна мати зброю
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хорошо бы...нарушить статистику центра разумкова,голосуя волынами?
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ось і дев'яності повертаються...
нічєво, хуже нє будєт!
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Порохобот Паршивинский уже в Днепре?
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Кацапы приехали за украинским гражданством по приглашению зебила?
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А обийцу кожара почему не арестовали..
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У него дипломатическая неприкосновенность. Перестрелка на остановке общественного транспорта произошла в Днепре - тяжело ранены два человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 567
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У нього зріст не співпадає з зростом Антоненка.
І походка не та.
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ну яка це перестрілка, це звичайна провокація
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Есть видео как те кто стреляли скрылись на двух джипах гелентвагенах. Вычислить эту гопоту очень легко по камерам
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Вот кто мне объяснит, там на видео полицейские мелькают или кто? Просто у нас все репортажи начинающиеся с "Открыл огонь по сотрудникам полиции" заканчиваются фразой "тело злоумышленника отправили в морг на опознание"...
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на 0:21 лицо похожее на сотрудника полиции убегает направо, а на 0:27 ему стреляют вдогонку...
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Ну,чутки ходять,що замішані "кошляківські".А Міша Кошляк-це дуже непростий дядя.
А мєнти.Ну шо мєнти ? "У мєня бил пріказ"-собача робота,честю там і не пахло.
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Стали известны подробности инцидента: предположительно, среди пострадавших - бизнесмен.
По предварительной информации, полученной из собственных источников, в одном из Mersedes GL-класса ехал Вахидов Эльтон. Согласно данным, полученным на платформе You Control, он занимался частным предпринимательством - розничной торговлей табачных изделий. По неофициальным данным, он ехал в машине со своими сыновьями.
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то у вас а у нас - открыто уголовное дело, патрульному избирается мера присечения
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Полицейские тупо разбежались, нахер мне такая полиция?
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ну как это нахер такая полиция?а дедушку какого нибудь на москвиче оштрафовать за то шо номер не подсвечивается...
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нахер мне такая полиция, подумал патрульный, когда узнал в тех кто стрелял и в тех в кого стреляли друзей начальника его начальника
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Минулого року спостерігав у нас (Самарський р-н) біля сусіднього під'їзду цирк абсурду, коли кілька екіпажів копів цілу годину не могли упакувати якихось п'яних чи впоротих пацанів, що набарагозили у дворі. "Опасні поцики" при цьому поводилися НАСТІЛЬКИ хамськи, що точно не було б порушенням закону тупо скрутити їх і покласти писками в асфальт, та ще й пару дубіналів прописати. Хоч я принципово проти поліцейського свавілля... але в даному випадку АУЕ-вилупків було б лише справедливо віддухопелити. Щоб відчули суворих арештантських реалій, так би мовити...
(може, навіть щось дійшло б до тупої макітри)
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https://youtu.be/-Nxg_hbodNY
https://youtu.be/Y2ZehhcTK_U

Перестрелка на остановке общественного транспорта произошла в Днепре - тяжело ранены два человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4200

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта. Со слов очевидцев, у обочины остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом патрульный экипаж.
Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предварительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу. Известно о троих пострадавших: у двоих ранение ног, у третьего - ранение шеи. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Для поимки вероятных преступников по городу ввели оперативный план «Сирена».
Два «Гелика» по-прежнему находятся на месте происшествия - на улице Титова. Там работают сотрудники правоохранительных органов, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего. Напомним, что вся информация, указанная выше - предварительная и основа на словах свидетелей инцидента.
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позор патрульным , по другому не скажешь , применять оружие боятся - вот и результат , да и законов нет , из полицаев мусора делают ручных пони , да и пример олийныка висит над каждым
куда страна катится ?
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а попробуй примени?
потом не откараскаешься от внутренней проверки и расследования за ...неправомерное или превышение полномочий или еще за какой-то хрен!
потому как у непростого пострадавшего будет один-два-три самых дорогих адвокатов, а у копчика, в лучшем случае государственный абышо... потому и боятся...
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Вася Шевченко f77d76ba Да-да, попробуй примени. Да этих "патрульных" в жопу целуют и прикрывают. Нечего им делать в полиции, если они трусы. Голова дается для того, чтобы применять правильно. А то как надо стрелять, полиция не стреляет, а не надо - стреляют в пассажира автомобили. Что патрульные, что правительство - недотепы- недоучки.
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от тут согласен...
детям дали оружие и какие-то права и назвали их копчики... опыта - ноль, знаний - ноль, умений - ноль, селфи - 100500... авто наколотили, где надо их нет, где не надо по 10 экипажей..
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Люди так уже привыкли к стрельбе, что уже даже не разбегаются, а достают телефоны и начинают снимать на видео.
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Бачив відео, патрульні стоять як обісрані, перед носом стриляють і бьються. РеХформа вдалась)))) **** Сабаков їде вже геть.
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патамушта туда идут кататься на приусах с девочками и пить кофе на ОККО....
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потому что первые начнете вопить - ментовской беспредел
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милиция бедная - зарплата маленькая у мразей, потому стоят смотрят
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Уявляю який буде єкшн з вестерном в Украіні коли раптом дозволять вільний продаж зброі...
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есть мнение что как только разрешат свободную продажу, так сразу заживем как в Швейцарии
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не пугай так сильно , в дыре вон носят пистоли , и ниче живут
а чем защищать дом подскажи ? по селам разбои и грабежи валом идут , у преступников
оружие есть , и они его применяют , а вот законопослушным низя
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Купи ружье, заведи собаку, поставь сигнализацию, договорись с соседями про помощь в случае чего.
А если в дыре лучше то рассмотри вопрос переезда.
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Я так понял пацыки Крузаках, не поделили дорогу с пацыками на Геликах, решили на травматах выяснить отношение. Судя по тому, кому у нас можно официально носить травматы, они либо депутаты, либо судьи, либо журналисты.
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Пишут о начальнике СБ Привата времен Коломойского.
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По предварительной информации, полученной из собственных источников, в одном из Mersedes GL-класса ехал бизнесмен Вахидов Эльтон. Согласно данным, полученным на платформе You Control, ранее он занимался частным предпринимательством - розничной торговлей табачными изделиями. По неофициальным данным, он ехал в машине со своими сыновьями,
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Чикаго 30-х прошлого века. такое впечатление, шо в стране нет нихера:ни полиции,ни законов,каждый "дрочит,как хочет".твою мать этот ж натуральный хаос-какой-то мудак стоит посреди оживлённой улицы и пуляет куда заблагорассудится.народ,шо творится?!!
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спалить їм ці корита, а самих на передову відправити стріляти!!!!
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Поспорили, имел ли право сын Порошенко посещать в Лондоне концерт российского репера.
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Тех ли чертей повязали ?
Нужно звонить Баканову...
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