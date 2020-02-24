 Апеляційний суд залишив під арештом майно заводу "Океан"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення винесено в рамках справи про доведення до банкрутства та заволодіння майном Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

13 січня 2020 року Суддя Печерського райсуду Києва Олег Білоцерківець за результатами клопотання Офісу генпрокурора виніс рішення про арешт майна і заборонив розпоряджатися і відчужувати майно компанії "Український Будівельник" і ТД "АННОНА".

24 лютого Київський апеляційний суд залишив рішення про арешт майна заводу "Океан" в силі.

Нагадаємо, в січні 2020 року Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Таке рішення було ухвалено в рамках кримінальної справи про незаконне заволодіння майном заводу і доведення його до банкрутства.

Детальніше про ситуацію із заводом "Океан" читайте в статті Юрія Бутусова: "Держава повертає приватизований у 2018-му суднобудівний завод "Океан"- що це означає?"

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод має, зокрема, найбільший у Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

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