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Все про:Київ (7333) арешт майна (117) Апеляційний суд (156) Суднобудівельний завод "Океан" (5)

 Апеляційний суд залишив під арештом майно заводу "Океан"

Київський апеляційний суд 24 лютого залишив під арештом майно заводу "Океан" і заборонив розпоряджатися ним компаніям "Український Будівельник" і ТД "АННОНА".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення винесено в рамках справи про доведення до банкрутства та заволодіння майном Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

13 січня 2020 року Суддя Печерського райсуду Києва Олег Білоцерківець за результатами клопотання Офісу генпрокурора виніс рішення про арешт майна і заборонив розпоряджатися і відчужувати майно компанії "Український Будівельник" і ТД "АННОНА".

24 лютого Київський апеляційний суд залишив рішення про арешт майна заводу "Океан" в силі.

Нагадаємо, в січні 2020 року Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Таке рішення було ухвалено в рамках кримінальної справи про незаконне заволодіння майном заводу і доведення його до банкрутства.

Детальніше про ситуацію із заводом "Океан" читайте в статті Юрія Бутусова: "Держава повертає приватизований у 2018-му суднобудівний завод "Океан"- що це означає?"

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод має, зокрема, найбільший у Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зради немає, але осад залишився, - "слуга народу" Арахамія про арешт заводу "Океан" у Миколаєві

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177571
 
 
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Имущественный арест не на завод надо накладывать, тем самым создавая проблемы рабочим, а на имущество директоров и соучредителей Океана до выяснения обстоятельств...
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Правильно... Замість того, щоби підприємство працювало, приносило прибутки й податки, робітники отримували зарплатню,хай все стоїть та руйнується...
На кого працює зелена влада???
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На сегодняшний день предприятие продано и ситуация далеко не простая. После ликвидации в 2018 г. завод был продан за 122 млн грн. Только земельный участок по оценочной стоимости составляет 400 млн грн. А оценочная стоимость предприятия - 6 млрд. грн".
"Дорогие акционеры! Нас сегодня 12 тысяч человек и мы обмануты вместе с государством. При продаже не уплачены налоги социального страхования, пенсионного фонда. То есть выплачена вам задолженность по зарплате. То есть Вы не получили возможность пересчитать пенсию. То есть вы не получили возможность получить страховай стаж за эти проработанные годы.
На сегодня, после продажи предприятия, часть производствнных цехов вывезена и порезана на металлолом. Часть кранового хозяйства также порезана на металлолом и продана Источник: https://censor.net.ua/n3171799
Как теперь его резать на лом? ЗРАДА! РИВАНШ! Зеленский не мешай людям работать!
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