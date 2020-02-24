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Все про:Італія (360) консульство (190) COVID-19 (261)

 Через спалах коронавірусу в Італії консульство в Мілані призупиняє прийом громадян і видачу документів

Генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян і видачу документів у зв'язку із спалахом коронавірусу 2019-nCov в Італії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба консульства.

"Враховуючи активне поширення на території Ломбардії коронавірусу 2019-nCov, відповідно до розпорядження президента Ломбардії А.Фонтани та міністра охорони здоров'я Італії Р.Сперанца про введення превентивних заходів, у т. ч. "припинення роботи офісів з прийому громадян, за винятком надання першочергових послуг" Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з Міністерством закордонних справ України, з 25 лютого 2020 року призупиняє прийом громадян та видачу документів", - сказано в повідомленні.

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Зазначено, що прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій громадяни України можуть звертатися на гарячу лінію консульства +39 348 725 4038 або на електронну пошту gc itm@mfa.gov.ua.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177567
 
 
 Топ коментарі
 
Сделайте исключение для Лизы Богуцкой . Она знает истину . Из-за вспышки коронавируса в Италии консульство в Милане приостанавливает прием граждан и выдачу документов - Цензор.НЕТ 6221
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Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші люблять тишу.
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В Санжари звичайно, настав час будувати там метро.
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Сделайте исключение для Лизы Богуцкой . Она знает истину .
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Всі бажаючі можуть їхати в Нові Санжари. Дешевше, а результат такий самий.
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Зеленский сволочь, что же ты делаешь, там же наши люди немедлнно эвакуировать их в Гондурас, Парашенка за все готов заплатить. Порохоботы, верно я говорю?
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Чому Порошенко має платити за канадців?
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Почему за канадцев? За эавкуацию. Вы разве не в курсе? Из надежнеших источников шаманы секты святого Парашенки узнали, что Парашенка готов был за свои деньги поселить эвакуированных из Уханя на карантин где-то вне Украины. И если бы не проклятый Зе, то так бы и сделал. Чес-слово,так знающие люди сказали, им же нет смысла врать. А газ не получилось с Уханом, то пусть звакуирует из Италии.
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Изучай внимательно методички. З ФБ: Как стало известно, Порошенко был готов договорится и заплатить из собственного кармана, чтобы эвакуированные украинцы прошли обсервацию в ЕС. Но слуги непонятно какого народа, с воплями: "абы только не Порошенко!" устроили квест-шоу, опозорив Украину на весь мир. https://twitter.com/SvitlanaBasova/status/1230567969937350656
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Может быть. Зебилам бред виднее, они в нем живут. Только зачем? Бубочка с погранцами будет их лично по прилету визуально осматривать.


Из-за вспышки коронавируса в Италии консульство в Милане приостанавливает прием граждан и выдачу документов - Цензор.НЕТ 9726
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Так ти ж нічого не кажеш, Алекс. В тебе набіо слів не сформульований в ціле, Гондуроас, Порошенко, Зеленський..., в тебе папуга в Гондурасі інфікований?
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И вам отвечу то же. Вы разве не в курсе? Из надежнеших источников шаманы секты святого Парашенки узнали, что Парашенка готов был за свои деньги поселить эвакуированных из Уханя на карантин где-то вне Украины. И если бы не проклятый Зе, то так бы и сделал. Чес-слово,так знающие люди сказали, им же нет смысла врать. А раз не получилось с Уханом, то пусть звакуирует из Италии.
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Ого, перший раз чую про це, ну нехай розселяє.
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А надо-бы изучать деяния святого Парашенки. Как стало известно, Порошенко был готов договорится и заплатить из собственного кармана, чтобы эвакуированные украинцы прошли обсервацию в ЕС. Но слуги непонятно какого народа, с воплями: "абы только не Порошенко!" устроили квест-шоу, опозорив Украину на весь мир. https://twitter.com/SvitlanaBasova/status/1230567969937350656
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Навіть заздрю вам, так вірити кожному твіту.
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Ты- мокша казломордый, там про Парашенку, святого, мироносного, неофшорного, непопулистткого (чмок-чмок в иконку), а вы не верите! Исстинавамговорю Светлане Басовой нету смыслу врать!
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Алекс, йди в дупу, я здається тебе не ображав.
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Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
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Зелёная банда хочет чтобы украинцы умирали тихо и покорно.
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і як тепер поплакати над могилкою дуче?
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На могилку плешивого педофила поссут не тлько чечены и крымские татары
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не уверен, шо ***** заныкают под землю на миланском кладбище музокко в безымянной могиле для нищих...
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В Ізраїлі ще краще поступили.Це вам не українців звинувати в жорстокості. https://news.israelinfo.co.il/health/84920
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А в это время банда зелёных мерзавцев убаюкивает будущих покойников: "Всё хорошо. Не на что смотреть".


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Сравните, как похоже развивается .. сценарийЧерез спалах коронавірусу в Італії консульство в Мілані призупиняє прийом громадян і видачу документів - Цензор.НЕТ 3394
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Смієтесь, щільність проживання в Китаї та Італії порівняйте?
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Тоді дивіться, Ухань - 11-млне місто, в Італії спалах в провинції чи комуні, де всього проживає 50 000 людей, от і порівнюйте.
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_У Киталии всё только начинается, а в кетае вечеринка уже идёт... Вирус до двух недель может не проявляться симптомами, но в уже заражать следующих. Это шах и мат. Такую дрянь не удержать взаперти. Через спалах коронавірусу в Італії консульство в Мілані призупиняє прийом громадян і видачу документів - Цензор.НЕТ 4990 И плотность населения большого рояля для вируса с такими характеристиками не сыграет. Распространение по всему шарику уже неизбежно.
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да .. это нужно учитывать, и может в Италии притормозит.. однако налицо.. начало идентично, как и в Южной корее
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Уважаемые загрузите это и смотрите на регулярно обновляемые данные по всему миру https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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В Южной Корее за 23-е:
123 новых случая заражения, 556 всего

2 новые смерти.

Резкое увеличение числа новых инфекций (93 сегодня, 55 вчера)
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Ты смотри, как Италия провоцирует зеленского.
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Народный депутат Украины Лиза Богуцкая высказала свое мнение по поводу распространения коронавируса из Китая.

Об этом она написала в Фейсбуке.

Богуцкая отметил: "Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает.
1. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира.
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Не до траханная *****, просто хайп ищет кобеля
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Сколько там наших граждан? Пару миллионов? Куда их будем эвакуировать ?
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В Санжари звичайно, настав час будувати там метро.
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Проанализировав статистику умерших по возрастным категориям и соответственно вылечившихся можно сделать вывод, что коронавирус это кем то запущенный геноцид пожилых людей. ...
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... и естесственно то, что не известно ОТ ЧЕГО БОЛЬШЕ ПОВЫЗДЫХАЛО НАРОДУ от реформы или вируса. Явно, что от первого больше...
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Дебилы документы людям можно же отдавать, хоть в телефонном режиме или почтой. Вам за какой хрен лаве платят
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