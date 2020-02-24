 Через спалах коронавірусу в Італії консульство в Мілані призупиняє прийом громадян і видачу документів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба консульства.

"Враховуючи активне поширення на території Ломбардії коронавірусу 2019-nCov, відповідно до розпорядження президента Ломбардії А.Фонтани та міністра охорони здоров'я Італії Р.Сперанца про введення превентивних заходів, у т. ч. "припинення роботи офісів з прийому громадян, за винятком надання першочергових послуг" Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з Міністерством закордонних справ України, з 25 лютого 2020 року призупиняє прийом громадян та видачу документів", - сказано в повідомленні.

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Зазначено, що прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій громадяни України можуть звертатися на гарячу лінію консульства +39 348 725 4038 або на електронну пошту gc itm@mfa.gov.ua.