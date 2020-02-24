EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  3385  32
Все про:Бабин Яр (63) Інститут нацпам'яті (160) Дробович (18)

 Якщо приватний меморіал у Бабиному Яру становитиме загрозу гуманітарній безпеці України, то для цього є компетентні органи, - Дробович

В даний момент у Бабиному Яру здійснюється тільки один проєкт меморіалізації, що реалізується Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор УІНП Антон Дробович.

"Нема наразі ніяких інших концептуально випрацюваних проєктів, крім того, який здійснює Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин яр". І зараз заповідник працює над створенням музею. Це музей, в якому буде розказано про історію Бабиного яру - місця, де здійснено Голокост і де сталася Куренівська трагедія", - сказав він.

З приводу іншого державного проекту меморіалізації Бабиного Яру, розробленого вченими НАНУ, Дробович вважає, що він може бути реалізований, якщо концепція пройде відкрите обговорення і буде затверджена:

"Було обговорення державної концепції комплексної меморіалізації території Бабиного яру. Але вона не затверджена і наразі проходить рецензування. Якщо вона відповідатиме науковим стандартам, то вона буде затверджена і прийнята".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" не на часі, - директор Інституту нацпам'яті Дробович

Також Дробович прокоментував ініціативу приватного Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", який значною мірою фінансується олігархами Михайлом Фрідманом, Павлом Фуксом, Віктором Пінчуком, Германом Ханом, і з приводу якого частина громадськості висловлює побоювання, що в ньому буде викривлена історія в руслі російської пропаганди.

"Це питання гуманітарної безпеки країни, - вважає глава УІНП. - Попередня команда Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", в якій я працював, була одна з найкращих з точки зору менеджменту та ідеології. Дуже патріотична, дуже налаштована на створення меморіалу світового рівня і наділена величезним ресурсом. Але майже вся ця команда нещодавно була усунена від роботи. Змінилося керівництво і зараз директором є Максим Яковер, арт-директором – російський режисер Ілля Хржановський...

Якщо раніше випрацювали наратив і бачення, то зараз нова команда випрацьовує тільки бачення, а доля проєкту невідома. Відповідно його перспективи для мене незрозумілі".

На запитання, якими будуть дії УІНП, якщо Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" побудує свій меморіал, при цьому підтвердяться ідеологічні побоювання, глава Інституту зазначив, що в разі порушення гуманітарної безпеки країни мають підключатися компетентні органи:

"Єдине, що може робити Інститут національної пам’яті – це надавати рекомендації, мобілізувати експертів, створювати коаліції, які будуть наполягати на високій якості об’єкту. Це дуже важливо, адже якщо якість висловлювань з точки зору художньої або наративної частини не будуть відповідати дійсності, то світові інституції не матимуть з ним справи. Це відповідно отримає репутаційні наслідки. Тому наше завдання –дуже ретельно стежити за змістом. Але ніякого ідеологічного втручання – ми ж не Росія. Ніхто не зможе прийти і закрити цей музей, тому що він комусь не подобається. А якщо якісь речі будуть небезпечні з точки зору безпекової, то для цього є компетентні органи, які за наявності необхідних експертних висновків можуть зробити свої організаційні висновки".

Повне інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177566
 
   
 Топ коментарі
 
Чем дальше от 45-го, тем больше ветеранов, и тем громче еврейский плач.
 показати весь коментар
 



Если частный мемориал в Бабьем Яру будет представлять угрозу гуманитарной безопасности Украины, то для этого есть компетентные органы, - Дробович - Цензор.НЕТ 8391 Borislav Bereza

@UkrBereza

·7 ч

Зеленский уже понял куда попал, перегрузился информацией и обязанностями, устал и делегировал управление страной окружению.
У них нет опыта, компетенций и совести.
Первое и второе можно изменить. Отсутствие третьего невосполнимо. И это приведет к бунту. С ужасными последствиями.
 показати весь коментар
 
та не мучайтесь...всі цвинтарі в концесію віддайте представникам хитрого народу...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
та не мучайтесь...всі цвинтарі в концесію віддайте представникам хитрого народу...
 показати весь коментар
 
 
Чому оте зєльоне гівно пише про національні інтереси України? В чому український інтерес? По словам президента Ізраїлю українці більше німців винні у подіях Бабиного яру.
 показати весь коментар
 
 
там давня історія...освоювати кошти рвались рабіновічі,червоненки...
гугли.
 показати весь коментар
 
 



Если частный мемориал в Бабьем Яру будет представлять угрозу гуманитарной безопасности Украины, то для этого есть компетентные органы, - Дробович - Цензор.НЕТ 8391 Borislav Bereza

@UkrBereza

·7 ч

Зеленский уже понял куда попал, перегрузился информацией и обязанностями, устал и делегировал управление страной окружению.
У них нет опыта, компетенций и совести.
Первое и второе можно изменить. Отсутствие третьего невосполнимо. И это приведет к бунту. С ужасными последствиями.
 показати весь коментар
 
 
Чем дальше от 45-го, тем больше ветеранов, и тем громче еврейский плач.
 показати весь коментар
 
 
Ага, вытеранов, котором было пять лет до их зачатия на момент начала войны.
 показати весь коментар
 
 
Приватний меморіал, ти здурів Дробович?
 показати весь коментар
 
 
а що ви дивуєтесь...
в нас знову повзуча окупація.
 показати весь коментар
 
 
Тобто в нас вже Холокост на першому плані ...
А те, що в Яру було страчено тисячі українців, то нікого не хвилює.
Їх просто забули.
Про Голодомор тим паче.
 показати весь коментар
 
 
там маланське кгб неміряно замордованих українців прикопало...Є історичні з'йомки німців розкопок в яру
 показати весь коментар
 
 
Ось така вона доля українська - як не Лазарь Каганович, так Володимир Зеленський.
 показати весь коментар
 
 
"Это вопрос гуманитарной безопасности страны, - считает глава УИНП. - Предыдущая команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", в которой я работал, была одна из лучших с точки зрения менеджмента и идеологии. Очень патриотическая, очень настроена на создание мемориала мирового уровня и обладающая огромным ресурсом. Но почти вся эта команда недавно была отстранена от работы. Сменилось руководство и сейчас директором является Максим Яковер, арт-директором - российский режиссер Илья Хржановский...

Источник: https://censor.net.ua/n3177566
 показати весь коментар
 
 
Ніяких приватних меморіалів небуде в Києві... Якщо потрібно,то,й,я докладу зусиль для знищення
 показати весь коментар
 
 
Если....... то ...../Что в переводе означает следующее.В 2016 году основали Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр». Проект частично профинансировали российские бизнесмены Хан и Фридман. Затем в проекте появилось новое руководство, Яковер и российский режиссер Хржановский. В конце февраля 2020 г. Яковер обещает показать детальный план и запустить сбор денег. Сбор денег- Тут и поднялася катавасия большая: передралася вся компания блатная.Вот Дробович и обращается за помощью к украинцам.
 показати весь коментар
 
 
А где мемориал КИЕВЛЯНАМ, жертвам террористических взрывов центра Киева в сентябре 1941 года?
 показати весь коментар
 
 
жертвам РОССИЙСКИХ террористических взрывов центра Киева
 показати весь коментар
 
 
И об этом...Украинцы больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому, - опрос ..ну это уже сигнал,а что власть хотела в годы войны? Даже коррупцию не могут победить Якщо приватний меморіал у Бабиному Яру становитиме загрозу гуманітарній безпеці України, то для цього є компетентні органи, - Дробович - Цензор.НЕТ 2663
 показати весь коментар
 
...прекратили бы сумашествие пропагандонское вокруг Яра этого, стебутся уже на вами, хохлы дубоголовые, библейные счетоводы...выпустите ото лучше правдивую, основанную на документах и воспоминаниях очевидцев, историю многотиражную, как и с чего начинался этот Яр.. иначе недалеко то время, когда окажется, что это украинцы по собственной инициативе растреливали жертв тамошних, а с жидов станется, передернуть карту мастера они великие..., уже московская пейсатая мразота, с центральных каналов орет во все глотки пропитые, что именно так и было, да и наши дударики, кудрящки спрятавшие на время в шаровары, не отстает...
 показати весь коментар
 
 
Бабий Яр-это интернациональная братская могила! почему бабий яр приватизируется евреями, как место гибели избранного народа? это не правильно, если там покоятся останки не только по этническому признаку евреев, но и цыган, греков, татар, одним словом ВСЕХ народов и народностей советского союза (военнопленных, гражданских, коммунистов, националистов, партизан, подпольщиков, уголовных, душевнобольных).
 показати весь коментар
 
 
https://war-documentary.info/babi-yar/ в документальных свидетельствах язык цифр а так же имена преступников осуждённых в нюрберге..
 показати весь коментар
 
"...В течение 12 лет председатель Всеукраинского еврейского конгресса, народный депутат Украины и гражданин Израиля Вадим/Давид Рабинович обещал построить Мемориал в память о погибших в Бабьем Яру. Для этого он выбил землю у киевской общины. А потом эту землю... продал за 75 млн гривен..."
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору