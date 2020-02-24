 Якщо громадський меморіал у Бабиному Яру становитиме загрозу гуманітарній безпеці України, то для цього є компетентні органи, - Дробович

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор УІНП Антон Дробович.

"Нема наразі ніяких інших концептуально випрацюваних проєктів, крім того, який здійснює Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин яр". І зараз заповідник працює над створенням музею. Це музей, в якому буде розказано про історію Бабиного яру - місця, де здійснено Голокост і де сталася Куренівська трагедія", - сказав він.

З приводу іншого державного проекту меморіалізації Бабиного Яру, розробленого вченими НАНУ, Дробович вважає, що він може бути реалізований, якщо концепція пройде відкрите обговорення і буде затверджена:

"Було обговорення державної концепції комплексної меморіалізації території Бабиного яру. Але вона не затверджена і наразі проходить рецензування. Якщо вона відповідатиме науковим стандартам, то вона буде затверджена і прийнята".

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Також Дробович прокоментував ініціативу приватного Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", який значною мірою фінансується олігархами Михайлом Фрідманом, Павлом Фуксом, Віктором Пінчуком, Германом Ханом, і з приводу якого частина громадськості висловлює побоювання, що в ньому буде викривлена історія в руслі російської пропаганди.

"Це питання гуманітарної безпеки країни, - вважає глава УІНП. - Попередня команда Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", в якій я працював, була одна з найкращих з точки зору менеджменту та ідеології. Дуже патріотична, дуже налаштована на створення меморіалу світового рівня і наділена величезним ресурсом. Але майже вся ця команда нещодавно була усунена від роботи. Змінилося керівництво і зараз директором є Максим Яковер, арт-директором – російський режисер Ілля Хржановський...

Якщо раніше випрацювали наратив і бачення, то зараз нова команда випрацьовує тільки бачення, а доля проєкту невідома. Відповідно його перспективи для мене незрозумілі".

На запитання, якими будуть дії УІНП, якщо Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" побудує свій меморіал, при цьому підтвердяться ідеологічні побоювання, глава Інституту зазначив, що в разі порушення гуманітарної безпеки країни мають підключатися компетентні органи:

"Єдине, що може робити Інститут національної пам’яті – це надавати рекомендації, мобілізувати експертів, створювати коаліції, які будуть наполягати на високій якості об’єкту. Це дуже важливо, адже якщо якість висловлювань з точки зору художньої або наративної частини не будуть відповідати дійсності, то світові інституції не матимуть з ним справи. Це відповідно отримає репутаційні наслідки. Тому наше завдання –дуже ретельно стежити за змістом. Але ніякого ідеологічного втручання – ми ж не Росія. Ніхто не зможе прийти і закрити цей музей, тому що він комусь не подобається. А якщо якісь речі будуть небезпечні з точки зору безпекової, то для цього є компетентні органи, які за наявності необхідних експертних висновків можуть зробити свої організаційні висновки".

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