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Все про:Київ (7333) допомога (996) полонені (764) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (40) Коляда Оксана (39)

 23 звільненим із полону допомогли оформити документи, понад 40 - пролікували, 14 - надали гуртожиток у Києві, - Коляда

Супровід і допомога українцям, які повернулися в рамках останнього обміну утримуваними 29 грудня 2019 року, надаються.

Про це повідомила в Facebook глава Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, 23 з 25 осіб допомогли зробити документи і відкрити банківські рахунки.

Крім того:

  • 64 (з 76) цивільних відправили в клінічну лікарню Феофанія, де їм провели діагностику, надали психологічну підтримку і розписали кожному "дорожню карту" відновлення;
  • після того, як фахівці Феофанії відпрацювали свою частину роботи, перевели людей, які цього потребували в інші заклади, переважно в госпіталі Лісова поляна і Циблі;
  • станом на 21 лютого тільки в Лісовий галявині було проліковано та виписано 39 пацієнтів із 40;
  • одну жінку перевели в столичну медустанову чекати операції на суглобах, якої вона потребує;
  • 12 осіб із Феофанії перевели на відновлення в госпіталь у Циблях. Там досі перебуває 9 осіб;
  • надається допомога з зубопротезування та іншого відновлення після травм, отриманих у полоні.

"14 осіб попросили про подальший супровід і були направлені в гуртожитки в Києві, де їх за допомогою громадських організацій, забезпечили всім необхідним, зокрема засобами гігієни, продовольством", - повідомила Коляда.

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Вона вказала, що зроблено кілька десятків пропозицій працевлаштування з наданням житла.

Міністр також підтвердила, що наступного тижня звільнені почнуть отримувати матеріальну допомогу в розмірі сто тисяч гривень.

"Напередодні уряд ухвалив рішення щодо єдиної міжвідомчої комісії. Вже завтра на засіданні профільних громадських організацій буде обрано двох представників, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії, як її повноправні члени. У четвер - збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і прийме рішення. З наступного понеділка люди почнуть отримувати на свої банківські рахунки по сто тисяч грошової допомоги і ми нарешті закриємо це питання", - підкреслила Коляда.

23 звільненим із полону допомогли оформити документи, понад 40 - пролікували, 14 - надали гуртожиток у Києві, - Коляда 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента проводить переговори про купівлю квартир для звільнених унаслідок обміну 29 грудня українців, - Денісова

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявляє, що звільнені внаслідок обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 роки українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги вже наступного тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177564
 
 
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В полон потрапляють ВІЙСЬКОВІ,а не випадково нахапані на вулицях цивільні,яких називають "ЗАРУЧНИКИ".
Купувати квартири заручникам ? Значить в держави є для цього достатньо коштів.
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А тих, хто знущався в полоні над українцями, теж безплатно лікують? Бо ми взагалі тут за все платимо. І за їх лікування також.
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А ще можна подарувати газети з пропозицією роботи. Є такі. Продаються в газетних кіосках. Там же пропонується гуртожиток. І тоді засоби гігієни можна і самому придбати на зароблені кошти, а не чекати по санаторіях
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Прости,Господи! Щось я не дуже розумію ситуацію: надають гуртожиток, роблять документи.... Це що бомжів там назбирали?
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Украинские пленные, которых помпезно встречали в конце декабря 2019 года, на сегодняшний день остаются без жилья и обещанной материальной компенсации в размере 100 тысяч гривен. Об этом у себя в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

«Два месяца люди живут без копейки денег! Не решаются элементарные проблемы целого ряда достойных людей, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч - их зарплату за проведенные годы в тюрьмах и пыточных. Они защищали Украину, и знали, что рискуют всем, ради нас всех», - написал он.

Бутусов также подчеркнул, что освобожденным украинцам негде жить, так как их квартиры были захвачены террористами «ЛДНР». Кроме того, освобожденные из вражеского плена граждане имеют проблемы со здоровьем.

«Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки, конечно, им надо помочь. Но у вас, Владимир Александрович, в стране есть проблема пострашнее коронавируса - война! И ваш долг организовать работу государства так, чтобы выполнять обязательства перед теми, кто честно и без дешевых понтов рискует собой ради Родины, и создает тем самым вам саму возможность вести какие-то переговоры», - обратился журналист к президенту.

Напомним, 29 декабря 2019 года завершилась процедура обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками на Донбассе. В рамках обмена Украина вернула 76 своих граждан, а отдала - 127 удерживаемых.

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