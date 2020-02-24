 23 звільненим із полону допомогли оформити документи, понад 40 - пролікували, 14 - надали гуртожиток у Києві, - Коляда

Про це повідомила в Facebook глава Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, 23 з 25 осіб допомогли зробити документи і відкрити банківські рахунки.
Крім того:
- 64 (з 76) цивільних відправили в клінічну лікарню Феофанія, де їм провели діагностику, надали психологічну підтримку і розписали кожному "дорожню карту" відновлення;
- після того, як фахівці Феофанії відпрацювали свою частину роботи, перевели людей, які цього потребували в інші заклади, переважно в госпіталі Лісова поляна і Циблі;
- станом на 21 лютого тільки в Лісовий галявині було проліковано та виписано 39 пацієнтів із 40;
- одну жінку перевели в столичну медустанову чекати операції на суглобах, якої вона потребує;
- 12 осіб із Феофанії перевели на відновлення в госпіталь у Циблях. Там досі перебуває 9 осіб;
- надається допомога з зубопротезування та іншого відновлення після травм, отриманих у полоні.
"14 осіб попросили про подальший супровід і були направлені в гуртожитки в Києві, де їх за допомогою громадських організацій, забезпечили всім необхідним, зокрема засобами гігієни, продовольством", - повідомила Коляда.
Вона вказала, що зроблено кілька десятків пропозицій працевлаштування з наданням житла.
Міністр також підтвердила, що наступного тижня звільнені почнуть отримувати матеріальну допомогу в розмірі сто тисяч гривень.
"Напередодні уряд ухвалив рішення щодо єдиної міжвідомчої комісії. Вже завтра на засіданні профільних громадських організацій буде обрано двох представників, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії, як її повноправні члени. У четвер - збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і прийме рішення. З наступного понеділка люди почнуть отримувати на свої банківські рахунки по сто тисяч грошової допомоги і ми нарешті закриємо це питання", - підкреслила Коляда.
Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявляє, що звільнені внаслідок обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 роки українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги вже наступного тижня.
Купувати квартири заручникам ? Значить в держави є для цього достатньо коштів.
«Два месяца люди живут без копейки денег! Не решаются элементарные проблемы целого ряда достойных людей, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч - их зарплату за проведенные годы в тюрьмах и пыточных. Они защищали Украину, и знали, что рискуют всем, ради нас всех», - написал он.
Бутусов также подчеркнул, что освобожденным украинцам негде жить, так как их квартиры были захвачены террористами «ЛДНР». Кроме того, освобожденные из вражеского плена граждане имеют проблемы со здоровьем.
«Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки, конечно, им надо помочь. Но у вас, Владимир Александрович, в стране есть проблема пострашнее коронавируса - война! И ваш долг организовать работу государства так, чтобы выполнять обязательства перед теми, кто честно и без дешевых понтов рискует собой ради Родины, и создает тем самым вам саму возможность вести какие-то переговоры», - обратился журналист к президенту.
Напомним, 29 декабря 2019 года завершилась процедура обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками на Донбассе. В рамках обмена Украина вернула 76 своих граждан, а отдала - 127 удерживаемых.
Накануне Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко и пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть ее из Китая вместе с ее собакой