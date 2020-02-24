 Сценарій Путіна, що Захід погодиться на нову Мюнхенську змову, не пройшов багато в чому завдяки Порошенкові, - російський історик Зубов

Про це він заявив в інтерв'ю ЛІГА, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Після Криму могло бути два сценарії. Сценарій, на який розраховував Путін, - сценарій успіху. Він припускав, що значна частина України, все Лівобережжя та приморські області, буде за найтісніше об'єднання з Росією. А Західна Україна і правий берег - не головне.
Друга ідея була, що Захід все прийме, як він прийняв Гітлера в 1938 році після Мюнхенської змови. І третя ідея, що він помститься українському народу за повалення Януковича, знесення пам'ятників Леніну.
Але Захід проявив твердість. Значною мірою це результат роботи вашого колишнього президента Порошенка, який у зовнішній політиці був блискучим президентом. Він слабку країну зміг захистити від російської агресії міжнародними зобов'язаннями. Так направив громадську думку саме він", - сказав Зубов.
На думку історика, Захід зрозумів, що йдеться про другий Мюнхен: "Багатьом людям на Заході не хотілося псувати відносини з Росією, це було економічно невигідно, але вони пішли на санкції, на невизнання Криму".
"Оскільки за цією справою Путіна не пішли нові справи, - він зламався на першому кроці, далі Криму і Донбасу справа не пішла. До президентських виборів у Росії 2018 року настало розчарування", - зазначає Зубов.
придешь на путч 1 марта?!
Приходи к нам!.. становись порохоботом!
гебня, брудні копита геть від професора!
ви такі ж самі тупі, як ваше ***** і вся ваша гамнаімперія
Да, уверен что вовку ***** это волновало в первую очередь. Особенно памятники ленину.
Ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Стока многа Тошнотворного Порош(ен)ка за раз не снести. Потому - блевать, причём, обильно.
Это надо постараться - найти на просторах интернета хоть какую похвалу Петру, хоть из РФ, хоть от частного лица...
Нешта яны доуга тыя карты малююць...
Очень примечательно!
Если что, пишите, отпринтую и вышлю всем соевым футболки с надписью "расия"
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
мудрый нарид у нас....