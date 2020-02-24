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 Політика України
  2008  40
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Все про:Зубов (3) Порошенко (11569) Путін (16383)

 Сценарій Путіна, що Захід погодиться на нову Мюнхенську змову, не пройшов багато в чому завдяки Порошенкові, - російський історик Зубов

Російський історик Андрій Зубов вважає, що окуповуючи Крим президент РФ Володимир Путін не розраховував на жорсткі санкції з боку західних країн.

Про це він заявив в інтерв'ю ЛІГА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після Криму могло бути два сценарії. Сценарій, на який розраховував Путін, - сценарій успіху. Він припускав, що значна частина України, все Лівобережжя та приморські області, буде за найтісніше об'єднання з Росією. А Західна Україна і правий берег - не головне.

Друга ідея була, що Захід все прийме, як він прийняв Гітлера в 1938 році після Мюнхенської змови. І третя ідея, що він помститься українському народу за повалення Януковича, знесення пам'ятників Леніну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії

Але Захід проявив твердість. Значною мірою це результат роботи вашого колишнього президента Порошенка, який у зовнішній політиці був блискучим президентом. Він слабку країну зміг захистити від російської агресії міжнародними зобов'язаннями. Так направив громадську думку саме він", - сказав Зубов.

На думку історика, Захід зрозумів, що йдеться про другий Мюнхен: "Багатьом людям на Заході не хотілося псувати відносини з Росією, це було економічно невигідно, але вони пішли на санкції, на невизнання Криму".

"Оскільки за цією справою Путіна не пішли нові справи, - він зламався на першому кроці, далі Криму і Донбасу справа не пішла. До президентських виборів у Росії 2018 року настало розчарування", - зазначає Зубов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177563
 
   
 Топ коментарі
 
такий не зручний цей Зубов (дай бог здоров'ячка!) для зегебні!
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И с какого момента мнение касабов стало столь важно?После рассказа о распятом мальчике и снегирях?
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російські історики хвалять Петра - дрібниця а приємно )
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російські історики хвалять Петра - дрібниця а приємно )
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российский историка Андрей Зубов был уволен из МГИМО за статью, в которой провел параллели между аншлюсом Австрии нацистской Германией в 1938 году и оккупацией РФ Крыма в 2014. Источник: https://censor.net.ua/n3177563
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такий не зручний цей Зубов (дай бог здоров'ячка!) для зегебні!
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место работы твоего кумира :Росси́йский правосла́вный университе́т свято́го Иоа́нна Богосло́ва[1][2] - высшее учебное заведение Русской православной церкви[3]. Университет имеет лицензию[4] и государственную аккредитацию[5].
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И с какого момента мнение касабов стало столь важно?После рассказа о распятом мальчике и снегирях?
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Мнение "Лахты" тут уважением не пользуется...
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Мнение сои из методичек мне вообще неинтересно.
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ооо!.. свидетель "секты методичек сои".. наконец-то я тебя встретил, а то все иеговисты и зебилы..
придешь на путч 1 марта?!
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Какой ещё путч?У тебя проблемы с кишечником что ли?Отстань, я респиратор на работе оставил.
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каждый год 1 марта мы с друзьями проводим "порохоботский путч" на Майдане в Киеве..
Приходи к нам!.. становись порохоботом!
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А шо саме буде 1 березня? Мо палитимуть опудало прип@здента?
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он пытался нас убедить , что клоун - это диагноз .
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скрєпи відомо чого: вашої гебешної гамнаімперії
гебня, брудні копита геть від професора!
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Гуня, ты б хоть погуглил что это за прахфэссор. Мало ли, вдруг окажется что пяток лет назад он орал Крымнаш! так, что окна у соседей ходили ходуном?
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ви такі смішні, гебняві, коли думаєте, що найрозумніші
ви такі ж самі тупі, як ваше ***** і вся ваша гамнаімперія
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Я так понимаю, ты тут самая умная стюардесса на форуме?К слову, самыми умными себя считают как раз дураки, а психи клятвенно уверяют окружающих, что они здоровы. Так что....
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И третья идея, что он отомстит украинскому народу за свержение Януковича, снос памятников Ленину.


Да, уверен что вовку ***** это волновало в первую очередь. Особенно памятники ленину.
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Расейские историки никогда не лгут, верьте им! Сценарій Путіна, що Захід погодиться на нову Мюнхенську змову, не пройшов багато в чому завдяки Порошенкові, - російський історик Зубов - Цензор.НЕТ 9088
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Порошенко - 5 А, младший, наш будущий президент.
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А кем был тот самый Порошенко на Мюнхенской встрече? Часом не "бывшим", встречавшимся с бывшими в корридорах?
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Он хоть и бывший, но пользуется уважением в мире. Не то, что ваше зелёное недоразумение.
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Для некоторых он до сих пор президент, прикинь степень их дебильности и мы с ними живём рядом
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Уже полгода как на востоке Украины прекратили "глушить" российские телеканалы.

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Спас Украину! Сидя в шкафу под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщик"© Порохатый Шоколатье спас Украину. Из шкафа спас! От прямо из шкафа взял и спас. Никто не спас, а он спас. Из шкафа!
Ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Стока многа Тошнотворного Порош(ен)ка за раз не снести. Потому - блевать, причём, обильно.
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коллективный путен со свинособаками пришёл туда, где ему позволили местные жители. порох его мог остановить только некачественными конфетами липецкой фабрики.
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если быть точным, то Мюнхенский сговор (спецоперация МИД РФ и ФСБ) сорвалась благодаря Порошенко и "Атлантическому Совету" (США)..
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Шрек , а насчет "Минского сговора" что скажешь ?
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Восхищаюсь трудолюбием творческого коллектива Цензора.
Это надо постараться - найти на просторах интернета хоть какую похвалу Петру, хоть из РФ, хоть от частного лица...
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Віктар, русскіє уже карти РФ с Бєларусской областью рісуют, а ти всьо на украінскіх сайтах с Порошенком борешься.
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Полукацап, ты уже полгода одно и тоже мне пишешь.
Нешта яны доуга тыя карты малююць...
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Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.

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О, соевые в эйфории, что их идола нахвалил кацапский винторог.
Очень примечательно!
Если что, пишите, отпринтую и вышлю всем соевым футболки с надписью "расия"
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«Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии» и так далее. А Порохатый Шоколатье кто(?) - вонючка. Как и где он с ними встречался(?) - из писсуаров выныривал?
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Сам путин сказал что Парашенка самый лучший президент! Украинцы, слушайтесь путина, ему нет смысла врать! Порохоботы, верно я говорю?
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Слова российского профессора против фактов (Иловайск , ДАП, Дебальцево, артскладьі, обвал гривньі и т.п.) - слабоватьі будут. Черного кобеля не отмоешь добела...
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У всех президент поменялся, а у зебилов - нет. Только и разговоров, что о Порохе Сценарій Путіна, що Захід погодиться на нову Мюнхенську змову, не пройшов багато в чому завдяки Порошенкові, - російський історик Зубов - Цензор.НЕТ 8013
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Почему так???
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
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