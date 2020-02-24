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 Політика України, Суспільство
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Все про:афера (34) Богуцька Ліза (8) COVID-19 (261)

 Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька

Народний депутат України Ліза Богуцька висловила свою думку з приводу поширення коронавірусу з Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Богуцька зазначила: "Ловіть мої одкровення. Зараз це рідко буває.

  1. Я переконана, що коронаро-бісся це одна з найбільших афер світу.
  2. Я впевнена в тому, що мовні розбіжності виносяться на порядок денний щоразу, коли потрібна чергова революція. Ця тема в народі України по-серйозному нікого не хвилює.
  3. Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук - мають сидіти в тюрмі.

...

Це все тому, що іноді я не маю сил терпіти".

Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - слуга народу Богуцька 01

Так, комісія з охорони здоров'я КНР повідомила 24 лютого про 150 смертей від коронавірусу за останню добу. Це - найбільша кількість летальних випадків, ніж будь-коли за один день, зазначає інформагентство dpa.

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Крім того, в Південній Кореї за добу померло ще двоє людей. Таким чином, кількість жертв там зросла до семи осіб. Всього в країні зафіксовано 763 випадки інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, в Італії померла вже третя людина, яка була заражена коронавірусом. У всіх трьох випадках йдеться про осіб літнього віку. Тим часом, станом на вечір 23 лютого, в Італії підтверджено вже 152 випадки зараження коронавірусом.

Раніше уряд Італії обмежив пересування у тих районах на півночі країни, де виявлено випадки інфікування. Обмеження зачепило 52 000 осіб. Крім того, у Венеції достроково завершили карнавал, який мав тривати до 25 лютого.

Станом на 24 лютого у світі зафіксовано понад 79 300 випадків зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177558
 
 
 Топ коментарі
 
Ще одна...Їдь в Китай. В Ухань ! Продемонструй, що ти реально віриш у свою заяву.
Взагалі, зелених потрібно ізольовувати від нормального суспільства.
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8 октября 2018 года Елизавета Богуцкая стала участником ДТП, в котором под колесами её автомобиля был смертельно травмирован пешеход.
Чому Лізонька не сидить?
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брешеш, не казав я такого
у студентські роки я мив трамваї по ночах у депо за 5 крб, мив вітрини магазинів, збирав пляшки по общазі вночі щоб ніхто не бачив, підпрацьовував в общазі на пів ствки двірником та вахтером, викладав англійську мову в дитячих садках, розгружав мішки з цукром, а саме важка вахта це на хліб заводі біля печі, то було пекло. аби якось прожити.
зате в мене були книжки, які тоді кжна коштували по дві стипендії
не бреши за звичкою, я ніколи не казав, що не бідував
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ти ж брешеш на людей, то чому не можна зробити те саме з тобою ?
ти особливий ? НІ.
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от в цьому, бабуся. і вся твоя гниленька натура
бо ти вважаєш, якщо на твою думку людина заслуговує, то на неї можна брехати і вішати всякі брехливі ярлики і взагалі виливати помиї і при цьому твоя совість залишиться чистою Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6708 Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6708
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то ти знову збрехав ?
на тебе і вішати нічого не потрібно.
ти - МОРАЛЬНА ПОТВОРА.
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Я дивлюся, наш "записний брехун" перерахував УСІ підробітки, якими займалися студенти, щоб заробить копійчину... Взагалі-то, як мені розповідали друзі-студенти, вони мали одне-два конкретні місця і конкретні зайняття... А цей, нібито, скакав, як мавпа по гілляках... Як кажуть у прикордонних з Білоруссю районах Палесся, "Бряхня-а-а...".
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Добре що зараз Коломойський добре своїм троллям платить, ага?
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у мій борщ входить
моє благополуччя покращилось досить значно
я тобі вже неоднарозово казав, що в тебе з гумором таки серйозні або проблеми аби ти з ним фізіологічно несумісна, прикольна картинка тягне тебе на вияснення відносин
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ти ж спробував сьогодні
забув свою провокацію зранку ?
відтепер будеш підтирати лайно мордякою.
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не памятаю про що ти, в мене сьогодні був насичений день, біля десятка клієнтів і до сотні намотаних кілометрів
твої погрози мене реально надихають!!! Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4913 Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4913
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таксист - шансонщик ?
ясно, звідки твоя руцька культура пре..
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ні, я балабол-собутильник і по вихідним трахарь-надомник
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За такі ;шутки; як у тебе зранку в зубах промєжутки бувають. Радій що під ніком.
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які такі шутки? я пив вранішню каву, проглядав новини, прайси, залишки на складах і щось там мимохідь писав на Цензорі.
меня аж уікаво що я там понаписував такого, що і ти і бабуся забути не може? повний аут ніч не памятаю
але ж мене не забанили... ніх не розумію, все було як завжди
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Лікарі кажуть що м'ясні бульйони шкідливі, тому борщ буває і без м'яса.
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Я вже теж, хоча час від часу ******** з кісточкою.
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а! слухай! я з тобою спілкувався недавно і трохи перепутав! Пардон!
Медведчуку належить не ОККО, а Глуско, просто обмовився, пардон, Глуско пля
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Мене Юрій звуть, дякую за роз'яснення, бо я трохи припух тоді, ОККО наче себе позиционує українською компанією.
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Все "м'ясо" без солі доїв пенсіонер з параші
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С пунктом №1 согласен. Обычный вирус, какие каждый год косят кучу народа, но поскольку журналисты об этом не пишут, то никто и не волнуется. А об этой версии вируса пишут, вот все и волнуются. Смертность 2% - в основном пожилые либо до этого больные люди.
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А як ви рахуєте смертність, я вважаю що треба рахувати у відсотках до вилікуваних, а не захворілих, адже невідомо хто з них вилікується.
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Не соглашусь. Высококонтагилзное заболевание с острой формой полиорганной недостаточности. То есть, очень легко заразиться, и крайне тяжело вылечиться. Осложнения на органах и нарушения работы большинства систем. Нет лекарства и вакцины.

От обычного гриппа и других заболеваний умирают в разы больше. Но, при заражения такого же количества людей, последствия намного хуже.
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Это все потому, что иногда я не в силах терпеть".Источник: https://censor.net.ua/n3177558

Оно и видно....потому и обсираешься прям себе в портки....
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СНІД то вчорашній день, де новина що ЗСУ розкидає органи уханців над Донецьком.
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порезали 40 человек в Новых Санжарах и раскидали над Лугандоном. А вы думаете почему Скалецкая не вернулась? Нечему было возвращаться. Под нож случайно попала.
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Ну всьо )))
Тут вештаються постійно скабєєвці, і ви їм дали таку підсказку, що мама нє горюй )))
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Так в дирляндії ж є той політрук -фантаст, Скабеєвій до нього як рогозіну до Марса, забув прівище.
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да по ее лицу сразу видно что психическая....
пошло обострение к весне...
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Смелых предателей и дураков и дермачей поразвелось, как сорняков на поле ржи под голубым небом Украины! Чем их Зеленский удобряет?
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Даже не стоит комментировать эту овцу
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Ця "овца" яскравий і достойний представник "Богом вибраного народу"
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Хвора на голову. Що ще тут можна коментувати
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Путчизм перешел в другую фазу с маниакальной идеей посадить Порошенка.
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Вона здорова бо Святе Письмо вказує, що всіх хворих на голову, серед "обраних", Бог знищив в Содомі і Гоморі.
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"Русские в Лондоне епта!". Сын Порошенко оказался "русским".


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в поганій компанії. батьки чомусь дозволяють.
не виключено, що до цього його залучили спецслужби рашкі.
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Кто бы сомневался.... Зато дякулам брызгает в глази жёлтеньким по поводу своего "патриотизЬма" с завидным постоянством.
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То Вальцман то руський, чи це одне і теж?
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По мне он молдаван-наперсточник.
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По сравнению с зеаферой коронобесие детский лепет.
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Власть Ирана обвинили во вранье: в стране уже 50 умерших от коронавируса Февраль 24, 2020Без рубрикиКомментарии

Правительство Ирана отрицает информацию, что от коронавируса в иранском городе Кум умерло около 50 человек, что значительно больше, чем заявляли официально.
Об этом сообщает AFP, передает сегодня «Укринформ».
«Я категорически отрицаю эту информацию», - заявил заместитель министра здравоохранения Ирай Харирчи, реагируя на утверждение депутата Ахмада Амирабади Фарахани о 50 погибших от вируса.
Харирчи также подчеркнул, что коронавирус - это национальная проблема, потому сейчас не время политических противостояний.
Правительство Ирана в понедельник заявило, что число погибших от коронавируса в стране выросло до 12.
Но Ахмад Амирабади Фарахани, депутат из города Кум, расположенного южнее Тегерана, утверждает, что правительство «врет» о полной степени вспышки.
Фарахани заявил, что от коронавируса умерло около 50 человек.
«До последней ночи от коронавируса умерло около 50 человек. Виновен министр здравоохранения», - заявил Фарахани в понедельник.
По его словам, ежедневно в городе из-за вспышки коронавируса умирает около 10 человек.
«Ситуация в Куме плохая, и правительству не удается контролировать вспышку коронавируса», - сказал Фарахани.
Критикуя руководство, он подчеркнул, что правительство «прилагает недостаточно усилий».
«Это правда, что мы должны сохранять спокойствие, но не должны действовать так, будто ничего не произошло», - передают слова Фарахани СМИ.
По его словам, случаи заражения были обнаружены три недели тому назад, но о вспышке было объявлено поздно, сейчас же медперсонал не имеет надлежащих защитных костюмов и подвергает себя опасности, контактируя с больными.
По-видимому, именно на эту пугающею неофициальную информацию отреагировали накануне многие страны, расположенные неподалеку или совсем рядом с Ираном:
- Грузия остановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
- Паника набирает обороты: Армения закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
Кроме Грузии и Армении также приостановили сообщение с Ираном - Турция, Пакистан и Афганистан.
Если верна информация о 50 смертях, тогда число зараженных коронавирусом в Иране измеряется тысячами. В этом случае Иран по масштабам эпидемии занимает второе место после Китая (а не Южная Корея)…
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А Тимошенко-то за что? Чтобы не мешала рашисткому плану лишения украинцев их земли? Плану, который ВЫ пытаетесь реализовать??? Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 8498

Если так посмотреть, то половина вас ДОЛЖНА СИДЕТЬ. За антинародную/антиукраинскую деятельность, за антинародные/антиукраинские высказывания. И тебя, Богуцкая, "крымская-активисточка-патриёточка", как минимум, должно проверить СБУ! НЕ ВЕРЮ Я ТЕБЕ И ТЕБЕ ПОДОБНЫМ!!! НЕ ВЕРЮ!!!
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Ага, только весь Китай, Южная Корея, Иран и Италия уже в штаны наложили))) но зебилы у нас очень смелые)) вот бы на фронт таких.
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ТП Богуцкая, посмотри хоть видео из разных стран как люди в муках задыхаются..Мозгов вообще нет. Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 1633
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Ця истота может только понять насколько опасет этот вирус- когда это коснется ее любимой или ее родственников.
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Зачем нам твои откровения? Бред зетипиллов и так уже достал.
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Щось одібне на те, що вона теж разом з Зе "долбит косяк"(ідеома не підлягає перекладу).
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Этим упырям нужно бежать как можно дальше от микрофона,Твитера и прочих сми.Даже зеленский выглядит на их фоне гигантом мысли.
P.S.Очень жаль Украину,не знаю за что это всё ей,но я и вправду не понимаю,как можно было так поиздеваться над страной.Хотя в новой истории,у нас было три шанса,превратиться в более цивилизованную и обеспеченную страну,-это Черновол,Ющенко и Порошенко,но не судьба видимо.
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"Даже зеленский выглядит на их фоне гигантом мысли"
так для того ж їх і випускають на арену!
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Зелена монобільшість- об'єднання тупих
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Эксперты из Новых Санжар уже выехали в Италию для борьбы с коронавирусом.
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Ця фрікувато-шизонута особа геть не цікава,відстій,на пенсію. Киву давайте ! (Дуже Ляшка не вистачає).
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Вот это прошло 8 месяцев - со стороны Зеленского, Опы и Кабмина не прозвучало ни одной идеи, полезной для страны.
Основные идеи:
1. Сдача интересов суверенитета Украины России для возвращения Донбасса: сдача есть сдача - предательство государственных интересов.
2. Продать землю - идея не нова, из цикла продать все, потому что только так можно быстро заработать. Только от этого богаче не станешь. Потерял недвижимость - приобрел быстрые бумажки. Бумажки - эквивалент товара, но не товар. Пропил - опять голый.
3. Дать кредиты малому бизнесу до 1,5 млн. грн. Посыпать деньги в толпу - этим ещё две тысячи лет назад цари-вельможи промышляли. Смысла особого нет, кроме приобрести популярность (ненадолго). И программы особой нет. Малый бизнесс постоянно прогорает из-за отсутствия потребителей того, что он производит - Китай и олигархи всегда выигрывают потребителей. Что делать потом с прогоревшими? А их будет очень много. Их и сейчас очень много, у которых и квартиры и дачи под арестом.
4. Поиск инвестиций. Иностранные инвестиции всегда есть, только их всегда не хватает. Уже немцы сказали - не будет честных судов - инвестиции не придут. И даже если будут честные суды - не придут без честных законов и действенной полиции.

Больше нет ничего. Пустой лист, по которому едет Гончарук на самокате, везёт на заднем колесе Зеленского. А сзади бежит Разумков и рисует рейтинги. Себе повыше, друзьям пониже. Не знаю. В других странах президента и правительство выбирают не для того, чтоб им зряплату платить, а чтобы они успешно управляли страной. А это - неудачники и лузеры. Я бы сказал - дегенераты из-за отсутствия мозгов вообще. Мы ж не собираемся это везти на себе?
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Щось подібне на те, що вона теж разом з Зе "долбит косяк"(ідеома не підлягає перекладу).
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Лига смеха,95 дерьмоквартал и Дизель шоу надо собрать в одну корзину и в Турцию к Эрдогану на учебу Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7146
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Ну вот где взять хорошую лопату, чтоб у*бать по этому *балу
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Насчет, Авакова Медведчука и Тимошенко, я с ней полностью согласна.!
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2. Я уверена в том, что мовные (языковые) разногласия выносятся на повестку каждый раз, когда нужна очередеая революция. Эта тема в народе Украиы по-серьезному никого не волнует.- а ось і голос рашистського мракобісся

3. Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук- должны сидеть в тюрьме.- список не полнЫй,,,там целая куча "квартальщиков" и всяких ПРочих соросят не включена...
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По началу я думал что страной будут управлять клоуны, ан нет - лишнехромосомные.
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Бестолочь.... Какое ещё "коронаро-бесие" ? Такая терминология была бы уместна если бы речь шла о сердечнососудистых болезнях. Коронавирусы так названы из-за своего строения, имеющего сходство с короной, а посему следовало писать "коронабесие". Вернее, вообще не следовало писать такую чепуху.
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У Ухань иё для разоблачения этава бесия. Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4644 Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4644 Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4644
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Так там реально нет смертей среди европейцев.
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Кварталобесие - одна из величайших афер истории Украины.
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Скорее эта Богуцкая будет в тюрьме или в психушке,где ей и место.
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Або ж після продажу землі поїде додому, в Ізраїль.
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Да все должны сидеть кроме Лизоньки и пишет она на русском отчего-то "какая разница" ты наша.
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А чего Богуцкая не сидит в тюрьме за то, что сбила человека насмерть в октябре 2018 г.
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Моя подруга из Италии Эмилия сообщает,корона ворвалась в Италию что Тайфун 9 вал.Масок нет,будут только через неделю.Заражено уже 10 врачей клиники в Милане
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Тю, что так рано выставили психическую? овна уже готова была письку в раде показать, чтоб только на нее хоть кто то внимание обратил -весь цирк наломали)))))
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Звертаюся до господ, які тримають цих слуг: відправте служницю на підвищення - консулом України в Ухані, й дайте їй на допомогу помічницю - Василевську-Смаглюк.
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Хоть кто то правду говорит.
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Богуцкая-- полная дура !!! Вообще непонятно в Раде может обьявили конкурс на самого полного идиота депутата ? Потому что ну не может такого быть что бы столько больных людей собралось в одном месте . ведь реально нужно дурку открывать Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7201
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