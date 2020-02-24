 Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Богуцька зазначила: "Ловіть мої одкровення. Зараз це рідко буває.
- Я переконана, що коронаро-бісся це одна з найбільших афер світу.
- Я впевнена в тому, що мовні розбіжності виносяться на порядок денний щоразу, коли потрібна чергова революція. Ця тема в народі України по-серйозному нікого не хвилює.
- Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук - мають сидіти в тюрмі.
...
Це все тому, що іноді я не маю сил терпіти".
Так, комісія з охорони здоров'я КНР повідомила 24 лютого про 150 смертей від коронавірусу за останню добу. Це - найбільша кількість летальних випадків, ніж будь-коли за один день, зазначає інформагентство dpa.
Крім того, в Південній Кореї за добу померло ще двоє людей. Таким чином, кількість жертв там зросла до семи осіб. Всього в країні зафіксовано 763 випадки інфікування коронавірусом.
Нагадаємо, в Італії померла вже третя людина, яка була заражена коронавірусом. У всіх трьох випадках йдеться про осіб літнього віку. Тим часом, станом на вечір 23 лютого, в Італії підтверджено вже 152 випадки зараження коронавірусом.
Раніше уряд Італії обмежив пересування у тих районах на півночі країни, де виявлено випадки інфікування. Обмеження зачепило 52 000 осіб. Крім того, у Венеції достроково завершили карнавал, який мав тривати до 25 лютого.
Станом на 24 лютого у світі зафіксовано понад 79 300 випадків зараження коронавірусом.
у студентські роки я мив трамваї по ночах у депо за 5 крб, мив вітрини магазинів, збирав пляшки по общазі вночі щоб ніхто не бачив, підпрацьовував в общазі на пів ствки двірником та вахтером, викладав англійську мову в дитячих садках, розгружав мішки з цукром, а саме важка вахта це на хліб заводі біля печі, то було пекло. аби якось прожити.
зате в мене були книжки, які тоді кжна коштували по дві стипендії
не бреши за звичкою, я ніколи не казав, що не бідував
ти особливий ? НІ.
бо ти вважаєш, якщо на твою думку людина заслуговує, то на неї можна брехати і вішати всякі брехливі ярлики і взагалі виливати помиї і при цьому твоя совість залишиться чистою
на тебе і вішати нічого не потрібно.
ти - МОРАЛЬНА ПОТВОРА.
моє благополуччя покращилось досить значно
я тобі вже неоднарозово казав, що в тебе з гумором таки серйозні або проблеми аби ти з ним фізіологічно несумісна, прикольна картинка тягне тебе на вияснення відносин
забув свою провокацію зранку ?
відтепер будеш підтирати лайно мордякою.
твої погрози мене реально надихають!!!
ясно, звідки твоя руцька культура пре..
меня аж уікаво що я там понаписував такого, що і ти і бабуся забути не може? повний аут ніч не памятаю
але ж мене не забанили... ніх не розумію, все було як завжди
Медведчуку належить не ОККО, а Глуско, просто обмовився, пардон, Глуско пля
От обычного гриппа и других заболеваний умирают в разы больше. Но, при заражения такого же количества людей, последствия намного хуже.
Оно и видно....потому и обсираешься прям себе в портки....
Тут вештаються постійно скабєєвці, і ви їм дали таку підсказку, що мама нє горюй )))
пошло обострение к весне...
не виключено, що до цього його залучили спецслужби рашкі.
Правительство Ирана отрицает информацию, что от коронавируса в иранском городе Кум умерло около 50 человек, что значительно больше, чем заявляли официально.
Об этом сообщает AFP, передает сегодня «Укринформ».
«Я категорически отрицаю эту информацию», - заявил заместитель министра здравоохранения Ирай Харирчи, реагируя на утверждение депутата Ахмада Амирабади Фарахани о 50 погибших от вируса.
Харирчи также подчеркнул, что коронавирус - это национальная проблема, потому сейчас не время политических противостояний.
Правительство Ирана в понедельник заявило, что число погибших от коронавируса в стране выросло до 12.
Но Ахмад Амирабади Фарахани, депутат из города Кум, расположенного южнее Тегерана, утверждает, что правительство «врет» о полной степени вспышки.
Фарахани заявил, что от коронавируса умерло около 50 человек.
«До последней ночи от коронавируса умерло около 50 человек. Виновен министр здравоохранения», - заявил Фарахани в понедельник.
По его словам, ежедневно в городе из-за вспышки коронавируса умирает около 10 человек.
«Ситуация в Куме плохая, и правительству не удается контролировать вспышку коронавируса», - сказал Фарахани.
Критикуя руководство, он подчеркнул, что правительство «прилагает недостаточно усилий».
«Это правда, что мы должны сохранять спокойствие, но не должны действовать так, будто ничего не произошло», - передают слова Фарахани СМИ.
По его словам, случаи заражения были обнаружены три недели тому назад, но о вспышке было объявлено поздно, сейчас же медперсонал не имеет надлежащих защитных костюмов и подвергает себя опасности, контактируя с больными.
По-видимому, именно на эту пугающею неофициальную информацию отреагировали накануне многие страны, расположенные неподалеку или совсем рядом с Ираном:
- Грузия остановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
- Паника набирает обороты: Армения закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
Кроме Грузии и Армении также приостановили сообщение с Ираном - Турция, Пакистан и Афганистан.
Если верна информация о 50 смертях, тогда число зараженных коронавирусом в Иране измеряется тысячами. В этом случае Иран по масштабам эпидемии занимает второе место после Китая (а не Южная Корея)…
Если так посмотреть, то половина вас ДОЛЖНА СИДЕТЬ. За антинародную/антиукраинскую деятельность, за антинародные/антиукраинские высказывания. И тебя, Богуцкая, "крымская-активисточка-патриёточка", как минимум, должно проверить СБУ! НЕ ВЕРЮ Я ТЕБЕ И ТЕБЕ ПОДОБНЫМ!!! НЕ ВЕРЮ!!!
P.S.Очень жаль Украину,не знаю за что это всё ей,но я и вправду не понимаю,как можно было так поиздеваться над страной.Хотя в новой истории,у нас было три шанса,превратиться в более цивилизованную и обеспеченную страну,-это Черновол,Ющенко и Порошенко,но не судьба видимо.
так для того ж їх і випускають на арену!
Основные идеи:
1. Сдача интересов суверенитета Украины России для возвращения Донбасса: сдача есть сдача - предательство государственных интересов.
2. Продать землю - идея не нова, из цикла продать все, потому что только так можно быстро заработать. Только от этого богаче не станешь. Потерял недвижимость - приобрел быстрые бумажки. Бумажки - эквивалент товара, но не товар. Пропил - опять голый.
3. Дать кредиты малому бизнесу до 1,5 млн. грн. Посыпать деньги в толпу - этим ещё две тысячи лет назад цари-вельможи промышляли. Смысла особого нет, кроме приобрести популярность (ненадолго). И программы особой нет. Малый бизнесс постоянно прогорает из-за отсутствия потребителей того, что он производит - Китай и олигархи всегда выигрывают потребителей. Что делать потом с прогоревшими? А их будет очень много. Их и сейчас очень много, у которых и квартиры и дачи под арестом.
4. Поиск инвестиций. Иностранные инвестиции всегда есть, только их всегда не хватает. Уже немцы сказали - не будет честных судов - инвестиции не придут. И даже если будут честные суды - не придут без честных законов и действенной полиции.
Больше нет ничего. Пустой лист, по которому едет Гончарук на самокате, везёт на заднем колесе Зеленского. А сзади бежит Разумков и рисует рейтинги. Себе повыше, друзьям пониже. Не знаю. В других странах президента и правительство выбирают не для того, чтоб им зряплату платить, а чтобы они успешно управляли страной. А это - неудачники и лузеры. Я бы сказал - дегенераты из-за отсутствия мозгов вообще. Мы ж не собираемся это везти на себе?
3. Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук- должны сидеть в тюрьме.- список не полнЫй,,,там целая куча "квартальщиков" и всяких ПРочих соросят не включена...