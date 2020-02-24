 Коронаробісся - одна з найбільших афер світу, - "слуга народу" Богуцька

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Богуцька зазначила: "Ловіть мої одкровення. Зараз це рідко буває.

Я переконана, що коронаро-бісся це одна з найбільших афер світу. Я впевнена в тому, що мовні розбіжності виносяться на порядок денний щоразу, коли потрібна чергова революція. Ця тема в народі України по-серйозному нікого не хвилює. Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук - мають сидіти в тюрмі.

...

Це все тому, що іноді я не маю сил терпіти".

Так, комісія з охорони здоров'я КНР повідомила 24 лютого про 150 смертей від коронавірусу за останню добу. Це - найбільша кількість летальних випадків, ніж будь-коли за один день, зазначає інформагентство dpa.

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Крім того, в Південній Кореї за добу померло ще двоє людей. Таким чином, кількість жертв там зросла до семи осіб. Всього в країні зафіксовано 763 випадки інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, в Італії померла вже третя людина, яка була заражена коронавірусом. У всіх трьох випадках йдеться про осіб літнього віку. Тим часом, станом на вечір 23 лютого, в Італії підтверджено вже 152 випадки зараження коронавірусом.

Раніше уряд Італії обмежив пересування у тих районах на півночі країни, де виявлено випадки інфікування. Обмеження зачепило 52 000 осіб. Крім того, у Венеції достроково завершили карнавал, який мав тривати до 25 лютого.

Станом на 24 лютого у світі зафіксовано понад 79 300 випадків зараження коронавірусом.