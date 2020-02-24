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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Вінниця (188) колонія (165) Правоохоронні органи (841) вбивство (2078) ДБР (903)

 Шістьох співробітників колонії у Вінниці підозрюють у побитті ув'язненого до смерті, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру шістьом посадовим особам "Вінницької установи виконання покарань (№1)" в перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством і застосуванням спеціальних засобів і в убивстві з особливою жорстокістю (ч. 3 ст. 365 і п. 4 ч . 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Шістьох співробітників колонії у Вінниці підозрюють у побитті увязненого до смерті, - ДБР 01

За даними слідства, 13 июля 2019 року в місці позбавлення волі зафіксовано факт насильницької смерті 59-річного чоловіка, який перебував під вартою за рішенням суду. Встановлено, що чоловікові було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких потерпілий помер.

Шестеро підозрюваних у день злочину перебували на службі. Слідством встановлено, що працівники установи завели потерпілого в окреме приміщення, де завдали йому не менше 85 ударів, а потім перевели в камеру, де він і помер.

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Шістьох співробітників колонії у Вінниці підозрюють у побитті увязненого до смерті, - ДБР 02

Слідчі ДБР провели 9 обшуків, під час яких виявлено засоби вчинення злочину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177557
 
 
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вылупки должны отбывать наказание в этой же колонии...
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а куди ще садисту влаштуватись на роботу?
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Це ймовірно підозрюваного в педофілії забили. Про щось таке вже колись писали.
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Даже видео было, его заводили пинками в камеру на глазах у всех. Там в кадрах мелькало наверно человек 20. Даже женщина зашла вместе с ним в камеру. Дубинками кувалдой били.


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а хто потерпівший ? за що попав ? що він натворив ?
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Удивительная страна. Убили еще в прошлом году. В любой другой стране был бы дичайший скандал. А тут никто даже не знает.
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Зато если кто-нибудь неправильно пернет в Фейсбуке, об этом узнает вся страна, в тот же день. Шістьох співробітників колонії у Вінниці підозрюють у побитті ув'язненого до смерті, - ДБР - Цензор.НЕТ 6581
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Кто бы он не был, только суд решает какую меру наказания ему применить.
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Під закон про декомунізацію відмінити ментовські зони.
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