EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1847  29
Матеріали за темою:
Все про:Крим (8790) МЗС (2053) посол (587) Росія (26529) Сербія (96)

 На ярмарку в сербському Белграді на стенді РФ розмістили символіку "Республіки Крим", - МЗС України висловив протест

До Міністерства закордонних справ України 24 лютого запросили посла Сербії в Україні Ацу Йовановича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, йому висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з фактом розміщення на російському стенді в рамках Міжнародного туристичного ярмарку в Белграді назви і символіки т.зв. "Республіки Крим".

"Увагу посла Сербії звернули на неприпустимість спроб легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації Автономної Республіки Крим, а також передано вимогу, щоб подібні факти не повторювалися в майбутньому.

Посол Сербії визнав згаданий прикрий факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності та державного суверенітету з боку Сербії", - сказано в повідомленні.

Читайте також: МЗС України висловив протест Сербії через візит представників окупаційної "адміністрації" Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177552
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А сьогодні расєянци розбомбили позиції турків біля Ідлібу. Є загиблі. Сьогодні вночі і завтра вдень новини будуть цікавими.
 показати весь коментар
 
Ну а шо турки думали,это война-или ты дал 3.14.. или тебе.
 показати весь коментар
 
 
А где об этом прочитать? Я нарыл только новость трёхдневный давности.
 показати весь коментар
 
Если не можешь плюнуть в лицо, лучше промолчи.
 показати весь коментар
 
 
а сімволіку "крима" з виставки прибрали?
 показати весь коментар
 
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, ему выразили глубокую обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики т.н. "Республики Крым". Источник: https://censor.net.ua/n3177552
 показати весь коментар
 
наш МЗС прокинулось ?
не вірю своїм очам На ярмарке в сербском Белграде на стенде РФ разместили символику "Республики Крым", - МИД Украины выразил протест - Цензор.НЕТ 1606
 показати весь коментар
 
 
И как протест смачный или так?Дебилы !Вам в лицо срут а вы утираетесь.
 показати весь коментар
 
Обалдеть пабьеда у Россиюшки - на ярмарку с плакатиком крымнаша пустили!!!😂
 показати весь коментар
 
А я только что просмотрел на одном рыболовно-охотничьем канале такую "милую программу" про то,как "три богатыря" ловят рыбу! И рыболовы не простые,-а из разных стран! Каждый ловит на своей речке рядом с домом...Луговые цветочки,утренние летние туманы,райские пейзажи...Прямо идиллия какая-то...! Только первый рыболов из Беларуси,второй из Рассеи,-ну а третий откуда? Правильно-третий рыболов из Украины! И все бы хорошо в этом Эдеме (как будто и нигде не погибают люди!),только передача называется "Рыбалка на родине",так и хочется спросить,-случайно,не намек на одну и ту же Родину,одну для всех,общую? И чтобы картина была полная,скажу Вам,что украинского рыболова зовут,ни много,ни мало,-а Молдаван Евгений! Вот такой украинец.Как будто у Вас своих не хватает... Прямо как у нас говорят: Мама-рус,папа рус,-а Иван-молдован!
 показати весь коментар
 
Подумаешь, разместили. Я вот тоже могу разместить на цензоре символику "республики" крым:
На ярмарку в сербському Белграді на стенді РФ розмістили символіку "Республіки Крим", - МЗС України висловив протест - Цензор.НЕТ 6369
 показати весь коментар
 
 
Добродії, та нехай вони всеруться ті сЄрби, мало якого гімна в світі немає... за пляшку нафти в дупу ***** дмуть. Це їх справа. Нам своє робить, трема менше дивитися по сторонах, а більше - вперед і під ноги.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору