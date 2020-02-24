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Все про:заробітна плата (689) Укроборонпром (586) Абромавичус (104)

 "Укроборонпрому" вдалося погасити заборгованість із зарплати на 8 із 43 підприємств, - Абромавічус

Станом на кінець лютого ДК "Укроборонпром" вдалося погасити заборгованість із зарплати на 8 із 43 проблемних підприємств-учасників Концерну.

Про це повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус за підсумками 150 днів роботи на посаді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК.

За словами Абромавічуса, борг перед працівниками певних підприємств, накопичувався роками і до складу Концерну такі активи потрапили вже "з безнадійною заборгованістю по заробітній платі".

Щоб вирішити це питання, керівництво Укроборонпрому розробило і почало втілювати комплексну програму щодо фінансового оздоровлення підприємств. Втім, Абромавічус констатує, що повністю вирішити проблему із заборгованістю по зарплаті і фінансово оздоровити десятки заводів оборонної галузі неможливо без участі Кабінету Міністрів України.

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Зараз ДК "Укроборонпром" подав до Міністерства економіки законопроєкт про списання безнадійної заборгованості в розмірі 4,4 млрд грн. В Концерні розраховують, що це допоможе, зокрема, "Заводу ім. Малишева", Харківському авіаційному заводу, державному заводу "Зірка" й іншим вийти з важкого становища.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177549
 
 
 Топ коментарі
 
8 из 43, вот это достижение. Да на оборонных предприятиях ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ.
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Это уже зеленые дебилы "накерували" за 9 месяцев. Аж счетная палата сегодня встала "на уши" из-за их тупого вранья.
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Ну, может он имел в виду - сначала создать задолженность, а потом ее погасить
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8 из 43, вот это достижение. Да на оборонных предприятиях ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ.
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скоро не будет, узбагойся
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Предприятий или работников? Одним дали, а на других только выросло. У шахтеров госшахт за октябрь-январь долги выросли на 1.1 млрд.грн.
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никрена себе папередники накерувалы
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Это уже зеленые дебилы "накерували" за 9 месяцев. Аж счетная палата сегодня встала "на уши" из-за их тупого вранья.
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как всегда дальше заголовка не читало?
долг перед работниками определенных предприятий, накапливался годами и в состав Концерна такие активы попали уже "с безнадежной задолженностью по заработной плате"
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Только размер этих долгов на весну и сейчас можно сравнить? Это как с учителями и врачами -- +70% за один сентябрь 2019. Или с шахтерами.
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Ну, может он имел в виду - сначала создать задолженность, а потом ее погасить
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вот это достижение !
Себе то Абромявичус не забыл выписать зарплату в сотни тыс грн ни в одном месяце ?
(как и 10 своим заместителям а также совету директоров )
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На 8 с 43 за полгода через 3 года остальным выплатят , а этих 8 задолжают и все с начала.
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Укроборонпрому" удалось погасить задолженность по зарплате на 8 из 43 предприятий,



200 млрд грн в год шло на военку - все ссуки соевые растянули по мальдивским карманам.

эти продолжают





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