 Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поблизу Мар'їнки - з ручного протитанкового гранатомета, а також із великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Пісків - з автоматичною станкового гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли наших позицій, а саме:
- поруч із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм ворог випустив 10 мін;
- в районі населеного пункту Шуми - з 82-мм міномета, ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
кому и что приказывал и какие документы подписывал порошенко. тогда порохло надолго сядет. посмотрим что там за "плановий відвід"