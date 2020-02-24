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 Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поблизу Мар'їнки - з ручного протитанкового гранатомета, а також із великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • неподалік Пісків - з автоматичною станкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли наших позицій, а саме:

  • поруч із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм ворог випустив 10 мін;
  • в районі населеного пункту Шуми - з 82-мм міномета, ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177548
 
 
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по бубочке не враг, а наши люди...и не нарушил а случайно оступился...
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надо дать Зеленскому идею- рассекретить и опубликовать документы по Иловайску и Дебальцево.
кому и что приказывал и какие документы подписывал порошенко. тогда порохло надолго сядет. посмотрим что там за "плановий відвід"
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согласен,но хай ещё и рассекретит свою бурную защиту державы в это время...
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Дякувати Господу, прийняли таки міри. Тут можна повалити Генштаб - прояви. характер і Бубочку злегка послали після відомого брифінгу. Мабудь Хомчак не хоче все погане на себе брати.
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Думаю, не хоче відповідати за Зєліні відведення. Старий служака має чудову чуйку.
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за "плановий відвід" от Дебальцево порошенко будет отвечать в суде?
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Не рахується. Це, навіть, на провокацію не тягне, за класифікацією капітулянта
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Пе́ски - посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области Украины. Название получил от грека по фамилии Пе́ски
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ага..вот как теперь называется жирнорылый сашко дрысщатик
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