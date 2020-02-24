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 У січні розпочато розслідування 93 нових випадків корупції, про підозру повідомлено 36 особам, - НАБУ

Впродовж січня 2020 року детективи Національного бюро розпочали розслідування 93 нових випадків корупції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, які розслідують НАБУ та САП, повідомили про підозру 36 особам. Стосовно восьми осіб у трьох справах розслідування закінчили — обвинувальні акти стосовно них скерували до суду. 

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП закінчили розслідування за фактом розтрати 2,225 млн дол. США "СпецТехноЕкспорту" та вимагання й одержання неправомірної вигоди двома службовими особами АТ "Укргазвидобування". Обидві справи передані на розгляд до Вищого антикорупційного суду.

Серед гучних затримань січня в НАБУ відзначають затримання:

  • в.о. начальника та в.о. першого заступника начальника ГУ Державної податкової служби однієї з областей на пропозиції та наданні 25 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури (ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України);
  • ексдиректора столичного КП "Спецжитлофонд" на зловживанні з нерухомістю (ч.2 ст.364 КК України);
  • трьох осіб у момент передачі 50 тис. дол. США як частини неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України (ч.4 ст.369 КК України);
  • в.о. голови одного з районних судів Львівської області на отриманні неправомірної вигоди (ч.4 ст.369 КК України).

Наразі цим особам повідомлено про підозру.

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Також серед тих, хто у січні 2020 р. набув завдяки НАБУ статусу підозрюваних:

  • колишній головний архітектор Києва та гендиректор компанії-забудовника, яким інкримінується завдання понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці (ч.2 ст.364 КК України);
  • п’ятеро топпосадовців Національної академії аграрних наук України, яких слідство вважає причетними до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель (ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України);
  • колишній народний депутат України та екссуддя Вишгородського районного суду Київської області, які підозрюються у декларуванні недостовірних даних (ст.366-1 КК України);
  • четверо учасників схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);
  • ексдиректор одного з комунальних підприємств, дії якого, на думку слідства, призвели до завдання понад 12,87 млн грн шкоди державі (ч.2 ст. 364 КК України);
  • шестеро осіб, ймовірно причетних до заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з державного бюджету України (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 КК України);
  • колишній заступник президента державної корпорації, якого слідство вважає пособником у заволодінні майном Національної гвардії (ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);
  • п’ятеро осіб, яким інкримінується завданні понад 21,36 млн грн збитків ДП "Адміністрація морських портів України" (ч.2 ст.364 КК України).

У межах кримінального провадження, розслідувати яке детективи НАБУ розпочали у січні 2020 року після передачі від ГПУ, із Грузії екстрадовано заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президента Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177545
 
 
 Топ коментарі
 
новые случаи коррупции?в смысле квартал не справляется?
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- Начала много в нем мужского,
Но нет мужского в нем конца.
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какая корупция может быть при этой власти? не верю!
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- Начала много в нем мужского,
Но нет мужского в нем конца.
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Вибачаюся, скільки коштів повернуто державі? Вистачить на нові носки детективам?
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новые случаи коррупции?в смысле квартал не справляется?
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Обилечивание коррупционеров не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией
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какая корупция может быть при этой власти? не верю!
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Лазареву давно уже пора арестовать,сколько можно разрешать ей взяточничать?
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Результат работы набу количество опрадательных и обвинительных приговоров наших самых
справедливых в мире судов.
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Помню при Луцыке сколько ловили коррупционеров-сотнями,а посадили может 1-2.Старая песня-начинай сначала.
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