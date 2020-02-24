 Випадки відмови громадян, які прибувають в Україну, проходити температурну перевірку будуть розголошені, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в понеділок.
"Якщо людина відмовиться проходити обстеження, ми зробимо це публічним, зробимо стрім, донесемо до суспільства, нехай його за межами пункту пропуску зустрічають наші активні громадяни, і забирають самі у нього аналізи, і відвозять куди захочуть", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше Дейнеко повідомив, що пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, проходитимуть обов'язкову температурну перевірку.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Всього на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем і супроводжувальними особами.
И тут ты такой, весь в белом, назвал родину Гвинеей и... Вот именно и...Ты, видимо, из разряда тех, кто повелся на разводилово от Аваки и оплевал санжарцев, которые тоже из "папуи"?
Такие как ты не выступають против гнилой власти. Как бы чего не вышло. Лучше народ назвать "Гвинеей". Бисау.
Как то так.
Я правильно понял товаришЧа Дейнеку...что он дает индульгенцию на любіе действия...в том числе и то что отвезти могут и на кладбище...??
мы же постсовки, давайте рассмотрим их на товарищеском суде !!!
нехай его лопатами забьют прохожие ...да?
оригинальнейший подход к угрозе массового заражения "чумкой"
Сейчас обсуждается вопрос запрета упоминания коронавируса в СМИ.
Мало мальски думающий чел примет в самолете пару таблеток аспирина или другого НПВС и приземлиться в стране назначения с нормальной температурой
-Мы обнародуем ваш отказ, проходите пожалуйста.
Кто там подстрекателей искал? Вот он, держите.
Много лишних человеков топчут планету .
Конечно , в Украине народец не заживается , но во многих странах народец в среднем живёт слишком долго , в других странах рождаемость слишком высока , а некоторых стран , таких как Мордор , так лучше бы и небыло вовсе .
Природа разберётся .
Так или иначе , мы все умрём .
Причём , контроль они должны проходить через подвалы , замаскированные под душевые .
А с потолка должен сыпаться Циклон-Б .
Так , на всякий случай .
1. Або він хворий і знає про це. А тому срав на весь народ, привізши віруса на батьківщину.
2. Або він просто вперта й тупа рагуліна, з розряду тих, що чхав на правила дорожнього руху. Тобто, чхав на здоров"я і життя українців.
Таких не можна випускати, бо таки тупуваті хитровани прослизнуть між крапелькми. Таким треба під Борисполем зробити загін, як для худоби, й годувати соломою. Поки не порозумнішають. А як - ні- відправити до ветеринара на кастрацію. Щоб не розмножувалися.
блин , маразм полный
Пять минут нужно кабинету министров чтобы ввести обязательный контроль температуры связи с ухудшившимся эпидемиологическим положением. Отказавшегося или не врускать, или на карантин за его счет, если иностранец.
****ь! Выгоните этих дебилов с Грушевского - набить морду и отправить к Соросу, в жопу, назад к маме под юбку,куда-нибудь подальше! И забрать у них спички!
Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии, - Госпогранслужба