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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Держприкордонслужба (2421) перевірка (391) евакуація (282) Дейнеко Сергій (20) COVID-19 (261)

 Випадки відмови громадян, які прибувають в Україну, проходити температурну перевірку будуть розголошені, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко запевнив, що випадки, коли громадяни, які прибувають в Україну, будуть відмовлятися проходити температурну перевірку, будуть донесені до громадськості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в понеділок.

"Якщо людина відмовиться проходити обстеження, ми зробимо це публічним, зробимо стрім, донесемо до суспільства, нехай його за межами пункту пропуску зустрічають наші активні громадяни, і забирають самі у нього аналізи, і відвозять куди захочуть", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Дейнеко повідомив, що пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, проходитимуть обов'язкову температурну перевірку.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Всього на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем і супроводжувальними особами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177543
 
 
 Топ коментарі
 
" пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят"

Кто там подстрекателей искал? Вот он, держите.
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пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят"Источник: https://censor.net.ua/n3177543

Я правильно понял товаришЧа Дейнеку...что он дает индульгенцию на любіе действия...в том числе и то что отвезти могут и на кладбище...?? Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 3279
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-Я отказываюсь измерять температуру.
-Мы обнародуем ваш отказ, проходите пожалуйста.
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Папуа Новая Гвинея . Отловить и сожрать ?
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Головне покарання для потенціальних біологічних бомб? Повідомити ромадськість? Як бомбануть, а це вам не Америка. Тут зєбуїнська влада. і пещерна система охорони здоровья.
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От же лять тупорила. Ти. Ти не розумієш, що ВСЯ країна ризикує з-за одного припершого свою дупу в Україну носія вірусу.
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Когда у человека нет чувства юмора , его надо лечить как безнадёжного .
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Ну лячі. Ти ж надьожний *********. Випадки відмови громадян, які прибувають в Україну, проходити температурну перевірку будуть розголошені, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 1936
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Ну что ж тебя так удивило, любезнейший? Ты не видишь, что проблема перешла разряд шуток?

И тут ты такой, весь в белом, назвал родину Гвинеей и... Вот именно и...Ты, видимо, из разряда тех, кто повелся на разводилово от Аваки и оплевал санжарцев, которые тоже из "папуи"?
Такие как ты не выступають против гнилой власти. Как бы чего не вышло. Лучше народ назвать "Гвинеей". Бисау.

Как то так.
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Шо такое? Чаво грубишь, добродий? Випадки відмови громадян, які прибувають в Україну, проходити температурну перевірку будуть розголошені, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 2921Абиделсо? Не надо. Тётя шутит. Випадки відмови громадян, які прибувають в Україну, проходити температурну перевірку будуть розголошені, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 8868
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За таможней лежало тело с дощечкой на груди "Он отказался проходить проверку на вирус!". Не знаю смеяться или плакать, могут и такие же найтись....
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пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят"Источник: https://censor.net.ua/n3177543

Я правильно понял товаришЧа Дейнеку...что он дает индульгенцию на любіе действия...в том числе и то что отвезти могут и на кладбище...?? Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 3279
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так нельзя.
мы же постсовки, давайте рассмотрим их на товарищеском суде !!!
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Поясніть будь-ласка цю фразу: "пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят". Тобто, ця влада, яка отримує зарплатню з бюджета перекладає відповідальність на платників податків?
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Не, ответственность на них потом уже суд возложит)))
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хороший подход! правильный...
нехай его лопатами забьют прохожие ...да?
оригинальнейший подход к угрозе массового заражения "чумкой"
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Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным, сделаем стрим, доведем до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят", - подчеркнул он, это он сказал, или редакция прикалывается?
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Президент паРаши путин хло запретил секретным указом коронавирусу COVID-19 распространяться по территории России, Крыма и оккупированного Донбасса.
Сейчас обсуждается вопрос запрета упоминания коронавируса в СМИ.
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В орде свои законы . Мы пытаемся жить по-человеческим .
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беспрецедентные меры!
Мало мальски думающий чел примет в самолете пару таблеток аспирина или другого НПВС и приземлиться в стране назначения с нормальной температурой Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 4406
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это если в самолёте нет сквозняков из окон
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-Я отказываюсь измерять температуру.
-Мы обнародуем ваш отказ, проходите пожалуйста.
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" пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят"

Кто там подстрекателей искал? Вот он, держите.
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Слишком велика популяция человеков , слишком велико давление на экосистему .
Много лишних человеков топчут планету .
Конечно , в Украине народец не заживается , но во многих странах народец в среднем живёт слишком долго , в других странах рождаемость слишком высока , а некоторых стран , таких как Мордор , так лучше бы и небыло вовсе .
Природа разберётся .
Так или иначе , мы все умрём .
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От короновируса умирают в основном старики, в Китае много стариков, свиной грипп, птичий грипп, короновирус - родом из Китая. Совпадение....
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Да конечно стариков умирает больше молодежи меньше но тоже умирают
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Закрыыыть грааницыыы!!! Срочнаааааа!!!
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А зачем пускать таких людей в страну? И как поможет разглашение такого факта вирусу распространятся?
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"Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко" - Надёжный кордон от вируса. Вирус стой, ать, два! Боже, какое сборище отборных дегенералов...
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Реформа . Доктор Айболит - наша надежда . Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 7730
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Какая к черту температурная проверка если вирус имеет длительный инкубационный период а люди которые боятся чтобы их не завернули или не отправили в резервацию будут сбивать температуру медикаментами
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Оне умные..уже поэтому газетов-интернетов не читают...И не ведают дебилы что уже и японцы и итальянцы нарвались на ТЕСТАХ! На 14 сутки анализы показали вируса НЕТ, а на 19-20 смерть от вируса и попутно сотни инфицированных.
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дейнеко думает, шо совать термометр под хвост принудительно вполне кошерно...
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Да хрен с этим короновирусом, давайте лучше бубочку обсирать!
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"Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным, сделаем стрим, доведем до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net..... что за ерунда ?хотел бы напомнить что Карантинные мероприятия также включают охрану территории государства от завоза инфекционных болезней извне..... что прямая обязанность пограничной службы !!! Вы что там нюхаете ?Может хватит заниматься самодурью а будем выполнять должностные инструкции?
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Китайцы уже ж сказали, что данный штамм вируса живет вне организма некоторое время. Так что гастеры и туристы должны голышом проходить контроль, а одежду и деньги утилизировать
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Мне нравится ход твоей мысли .
Причём , контроль они должны проходить через подвалы , замаскированные под душевые .
А с потолка должен сыпаться Циклон-Б .
Так , на всякий случай .
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Якщо рагуль відмовився підставити свого впертого лоба для перевірки температури, то



1. Або він хворий і знає про це. А тому срав на весь народ, привізши віруса на батьківщину.
2. Або він просто вперта й тупа рагуліна, з розряду тих, що чхав на правила дорожнього руху. Тобто, чхав на здоров"я і життя українців.


Таких не можна випускати, бо таки тупуваті хитровани прослизнуть між крапелькми. Таким треба під Борисполем зробити загін, як для худоби, й годувати соломою. Поки не порозумнішають. А як - ні- відправити до ветеринара на кастрацію. Щоб не розмножувалися.
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ахренеть! А нафиг вы вообще нужны тогда? не пускайте человека в страну, что за детсад?
блин , маразм полный
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Спершу Зєля лякав українців евакуйованими громадянами,як вірусологічною зброєю,тепер аваківський парєньок видає дозвіл на переслідування прибулих заробітчан з Італії....
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Жителям столицы Китая Пекина запрещено выходить из домов и квартир.Улицы Пекина пусты
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Люди триллионы долларов тратят на оружие , а всех может уничтожить невидимая хрень , которую сами породили и приютили . Земля мстит людям за их тупой разум .
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Летучие мыши мстят, которых китайцы сожрали в супе.
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Нигде не встречал сведений : кто оплачивал эвакуацию людей из китая !!
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Украинцам эпидемия короновируса не грозит у нас противовирусный препарат перцовка на меду, сало и чеснок-этот набор не выдержит ни один вирус.
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Млять, так уже тогда и стволы с патронами выдавайте, шоб не бейсбольными битами анализы брали, заразится риска меньше будет. Да и гуманнее...слегка...
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Рекомендую запатентовать огласку как метод борьбы с вирусом!
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Что бы их закидали камнями и спалили на шинах?
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Скоро львівщькі,іванофранківщькі і тернопільщькі привалять на бусиках з італії, нехай іх там ті хто блокував, тепер зустрічають
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человек едущий с температурой просто будет принимать жаропонижающие , облегчающие симптомы препараты
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Ахахахаа идиоты вы теперь пугаете тем что огласите и будут за ними гонятся??? Все, человечность закончилась?
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Ясно, один зеленый имбицил откажется, те на радостях его по тв покажут, а потом подтянутся еще зебобики и закидают камнями... И сразу вой:"СТЫДНННА ТО КАААК!!!! "...надоели
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Страной реально управляют недалекие, разве в нормальной стране этот кретин проработал бы еще хотя бы день???
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Та это как на меня вообще как призыв к самосуду звучит.
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Это звучит как речь школьника которого старшеклассники посылают с его градусниками, а он кричит что позовет папу и пеняйте на себя.
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Очередной дебилизм власти, которая даже чиновника не может уволить - какие-то импотенты!
Пять минут нужно кабинету министров чтобы ввести обязательный контроль температуры связи с ухудшившимся эпидемиологическим положением. Отказавшегося или не врускать, или на карантин за его счет, если иностранец.
****ь! Выгоните этих дебилов с Грушевского - набить морду и отправить к Соросу, в жопу, назад к маме под юбку,куда-нибудь подальше! И забрать у них спички!
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Совсем ух"ели со своей толерантностью и дебилизмом?Мордой в пол !И в принудительном порядке! Не власть а импотенты грёбаные.
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Санжаровцев на пункты пропуска- ни один не пройдёт.
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Какой в стране беспредел! Делайте с ними что хотите, а почему не принять закон и не пустить на законном основании?
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А вот это бред! Отказался- заворачивай назад! Или государство таким образом хочет переложить на граждан свои функции? А за что вы бабки получаете с наших налогов? Випадки відмови громадян, які прибувають в Україну, проходити температурну перевірку будуть розголошені, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 8997
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У пограничников нет прав по эпидемиям. Могут только просить померять температуру. Я не в курсе какой из Дейнеко начальник, но он очень скромно намекает, вместо того чтобы кричать: Дайте мне права для влияния на ситуацию ли отмените идиотские распоряжения на измерения температуры...
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у нас крутьіе погранцьі
Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии, - Госпогранслужба
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какойтакой агласке...градусник анально а потом орально
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