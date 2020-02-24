 Випадки відмови громадян, які прибувають в Україну, проходити температурну перевірку будуть розголошені, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в понеділок.

"Якщо людина відмовиться проходити обстеження, ми зробимо це публічним, зробимо стрім, донесемо до суспільства, нехай його за межами пункту пропуску зустрічають наші активні громадяни, і забирають самі у нього аналізи, і відвозять куди захочуть", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Дейнеко повідомив, що пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, проходитимуть обов'язкову температурну перевірку.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Всього на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем і супроводжувальними особами.