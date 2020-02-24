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Все про:Китай (485) Мінздоров'я (1164) евакуація (282) Ляшко Віктор (7) COVID-19 (261)

 Готові до ще однієї евакуації українців із Китаю, якщо вони виявлять таке бажання, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я готове до ще однієї евакуації українців з Китаю, якщо вони виявлять таке бажання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Ми готові до ще однієї евакуації наших громадян, зараз МЗС веде роботу з громадянами, які перебувають у китайській провінції Хубей, і з'ясовує, чи є бажання і чи готові вони до евакуації на територію України", - розповів він.

"Якщо таке бажанням буде висловлено, то, я думаю, уряд зробить все, щоб швидко і якісно їх доставити. Події, які відбувалися тиждень тому, не повторяться", - підкреслив Ляшко.

Він також повідомив, що всі, хто працюють в обсерваторі в Полтавській області, забезпечені необхідними засобами захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система охорони здоров'я готова до можливого проникнення коронавірусної інфекції в Україну, - МОЗ

"Усі, хто працює з біологічно патогенними агентами, мають засоби індивідуального захисту і спецодяг, які сертифіковані згідно з відповідними стандартами. Коронавірус - це грипоподібне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, тому специфіка захисту цих працівників відповідає рівню захисту та класу патогенності цього збудника інфекційного захворювання", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Всього на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем і супроводжувальними особами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177538
 
 
 Топ коментарі
 
Просто нет слов, бо если скажу что думаю, точно посадят! Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1687
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Минздрав -- займитесь лечением здесь в Украине Украинского Народа -- мрут как мухи с такими врачами !!! Решили пиарится непонятно на чем идиоты Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8536
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Как бы не обошлись ети женщины с собачками Украине очень дорого. Особенно когда оказалось что против коронавируса организм не вырабатывает иммунитета а значит и не существует прививок. Выздоравливают, если можно сказать ето выздоровлением только те кто имеет крепкое здоровье. В живых останутся только те кто имеет в отдаленном селе домик со своей землей и пулемет для отбития атак толп зараженных городских
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Минздрав -- займитесь лечением здесь в Украине Украинского Народа -- мрут как мухи с такими врачами !!! Решили пиарится непонятно на чем идиоты Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8536
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Новим Санжарам -приготуватися! Вони там вже навчені: знають, що робити.
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Пускай на Подол везут, чтобы проверить толерантность киевлян
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Просто нет слов, бо если скажу что думаю, точно посадят! Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1687
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Израиль своих граждан из Китая домой не впускает. Предлагаю начать вывозить китайцев из Уханя.
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Зона обсервации в Новых Санжарах.Посторонние люди внутри зоны. Выходящие\входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее. Отсутствие дезинфекции стоков.
Зеленский и Скалецкая УМЫШЛЕННО запрещают проводить специфические тесты на коронавирус прекрасно зная что носители будут обнаружены.
И вишенка на торте - от Скалецкой: "Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу" (!)
Т.е. министр здравоохранения откровенно признает, что на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания, уже инфицированного больного повезут дальше по стране?
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И как говорящую лошать лаврова с его "ДБ" не вспомнить?
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Чуваки и чувихи, быстрее заводите себе собачек и выкладывайте в соцсети и Шмарию, чтобы за каждым прислали чартер...
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У меня есть кот. Можно мы отсюда уедем?
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Из южной африки? Я не знал, что там уже хуже чем в Украине
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то собака,та шо надо собака-ей за газ можно заплатить,чего кидать добро то?
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Давайте в Обухівський район - хочеться подивитись на середньовікових мешкаців обухова.
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только в Кончезаспу к сиротам обездоленным.
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Как бы не обошлись ети женщины с собачками Украине очень дорого. Особенно когда оказалось что против коронавируса организм не вырабатывает иммунитета а значит и не существует прививок. Выздоравливают, если можно сказать ето выздоровлением только те кто имеет крепкое здоровье. В живых останутся только те кто имеет в отдаленном селе домик со своей землей и пулемет для отбития атак толп зараженных городских
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Кобеля Мишу не забудьте забрать...и его хозяйку сучку Машу...
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Зебіли не можуть з самого початку зробити все нормально, тому створили інцидент в Нових Санжарах.
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ЗЕ-лузеры решили хайпануть напоследок перед Ростовом....
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Когда попрут сотни тысяч наших гастеров из Италии и других стран ЕС, где вирус скорее всего разнесся по всей территории то самолет с десятком туристов из Китая покажется смешным происшедствием
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Карантин потрібно проходити на місці,а не розносити .Підхватив в Китаї,чи десь інше,сиди рівно на с*аці лікуйся і не їдь інфікувати сім'ю.
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Луше не надо - и так опозорили Украину на весь мир
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Уже Трамп заявил что эвакуация была ошибкой , а мы с голой жопой все в героев играем?
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Все правильно, окрім дупи, яку ви переплутали із зеленою пикою.
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Це все злі чари. На такій посаді кожна пика перетворюється на дупу.
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Ай-я-яй! ну зачем так цинично врать? "Не ставить президента в известность об эвакуации зараженных американцев было большой ошибкой" - представитель Белого Дома.
Оп-па и смысл совсем другой! Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1798
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Президента США Дональда Трампа взбесило решение американских чиновников эвакуировать из Японии граждан, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщает The Washington Post.
WP пишет, что первоначально Трампу сказали, что американцы, находившиеся на борту круизного судна, будут возвращены в США на двух самолетах, но пациенты с коронавирусом или с симптомами останутся в Японии.
Тем не менее, Госдепартамент и представители системы здравоохранения США решили эвакуировать зараженных американцев и отправить их на карантин, не сказав об этом президенту, сообщили источники.
Представитель администрации президента рассказал, что Трамп узнал об этом постфактум и пожаловался, что это решение может навредить планам его администрации по сдерживанию вспышки COVID-19.
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ну не выкручивайся ,я же привел WP, и ..... Трамп заявил что эвакуация была ошибкой де факто том есть, а это именно то что вам не понравилось
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WP пишет, что первоначально Трампу сказали, что американцы, находившиеся на борту круизного судна, будут возвращены в США на двух самолетах, но пациенты с коронавирусом или с симптомами останутся в Японии.
Тем не менее, Госдепартамент и представители системы здравоохранения США решили эвакуировать зараженных американцев и отправить их на карантин, не сказав об этом президенту, сообщили источники.
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Похоже Ляшко уже перекрасился. Кушать то хочется.
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А тем временем нефть потихоньку дешевеет. Сильные мира сего скорее всего что то знают. Если будет перекрытие всех границ и каждая страна будет сама по себе тогда вскроются реальные человеческие ценности и приоритеты. И никому не нужны будут ни биткойны ни айфоны
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естественно, в Китае спад производства изза вируса
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А одна жєнщіна заплатіла біткойн і по айфону забєрємєніла!
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я за те,щоб тепер в той регіон,де більше всіх паплюжили сандарівців.
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Коронавирусы разбрасывают с обыкновенного газового баллончика,а ветер делает свое дело.Это вам не свиняче-курячий грыпп.
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Сьогодні обійшов добрий десяток аптек в своєму місті...медичних масок нема! От так зелені мавпи приготувалися до епідемії!!! Давайте всіх звозьте..подихати будемо разом!
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Ты смешной! Я купил домой 5 коробок 250 шт, и 20 на работу 1000шт, на всякий случай-в конце января. С начала февраля толпы из засРашки, чемоданы денег, любое количество, млн, два, десять...У нас делает три станка на всю страну, максимум 50 тыс в сутки вместе взятых, оборудование-китай))) сырье-китай. .
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Маска - херня. Я противогаз взял. И слизистую глаз защищает. В отличие от.
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)))))))))))противогаз есть. представил картину "Украина во время правления ЗЕбилоидов"
Готові до ще однієї евакуації українців із Китаю, якщо вони виявлять таке бажання, - МОЗ - Цензор.НЕТ 932
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Та не дураки вони сюди їхати. І Міністра пожалійте, бо до пенсії в санаторії сидітиме, за що така кара.
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вывод простой...кытайськый часнык гивно...
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Прочитал заголовок и ржу как конь. Прилетайте, дорогие зоотечественники, встретим камнями и вилами.
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Оплачивают ли эвакуируемые перелет !!! Кто знает!!
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Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание

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эт точно, посмотрев га быдло во Львове и Санжаре, большинство нормальных людей задумается, нужна ли им такая Родина...
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посмотрев на кобеля Мишку и его ватную хозяйку, многие подумают

"нужны ли Украине такие "украинцы" - кобели и сучки ?"
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зайку бросила хозяйка,
приставал к хозяйке зайка
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кстати, никто не знает, а этот уханьский вирус может передаться по газо- или нефтепроводу?
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После того как санжарское быдло и мракобесы попытались сжечь и закидать камнями эвакуированных из Китая ? В Украину теперь нормальные люди вообще побоятся приезжать, тут средневековье.
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БТРів побільше і цього разу Авакова у водолазному костюмі поселить біля Скалецької.
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Дайте 1000 долларов за одного, полмиллиона готово принять к себе в не ограниченном количестве.
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растрелять всех мразей ******** санжаревских...никакие извенения мразям всех в топку ********* антиукринских...анти человечных....
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Другие страны ограничивают сообщение и только наши нарываются!
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Це злочин. Завозити із зараженої карантинної зони інфікованих людей на "чисту" територію. Це порушення усіх санітарно-епідемічних і карантинних норм. При наявності у країні Санітарно-Епідеміологічної Служби, остання мала би надати припис і заборонити такі дії. У випадку невиконання припису СЕС - справа передається до суду.
Злочинна влада уже завезла заразу до країни. У випадку спалаху епідемії за таке посадових осіб чекає карна відповідальність.
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