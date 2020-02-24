 Готові до ще однієї евакуації українців із Китаю, якщо вони виявлять таке бажання, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Ми готові до ще однієї евакуації наших громадян, зараз МЗС веде роботу з громадянами, які перебувають у китайській провінції Хубей, і з'ясовує, чи є бажання і чи готові вони до евакуації на територію України", - розповів він.

"Якщо таке бажанням буде висловлено, то, я думаю, уряд зробить все, щоб швидко і якісно їх доставити. Події, які відбувалися тиждень тому, не повторяться", - підкреслив Ляшко.

Він також повідомив, що всі, хто працюють в обсерваторі в Полтавській області, забезпечені необхідними засобами захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система охорони здоров'я готова до можливого проникнення коронавірусної інфекції в Україну, - МОЗ

"Усі, хто працює з біологічно патогенними агентами, мають засоби індивідуального захисту і спецодяг, які сертифіковані згідно з відповідними стандартами. Коронавірус - це грипоподібне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, тому специфіка захисту цих працівників відповідає рівню захисту та класу патогенності цього збудника інфекційного захворювання", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Всього на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем і супроводжувальними особами.