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 Пристайко закликав Раду ООН з прав людини приділяти більше уваги українцям в окупованому Криму й ОРДЛО

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко закликав Раду ООН з прав людини приділяти більше уваги правам українських громадян на окупованих українських територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Пристайко взяв участь у роботі Сегмента високого рівня 43-ї сесії Ради ООН із прав людини.

"Глава МЗС привернув увагу делегацій до грубих порушень прав і основних свобод людини, які здійснює російська окупаційна влада на українських територіях, закривши до них доступ для міжнародних моніторингових механізмів, і закликав Раду, правозахисні механізми ООН і міжнародне співтовариство в цілому активізувати зусилля з метою припинення цих порушень і звільнення незаконно ув'язнених окупаційною владою українців", - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177536
 
 
 Топ коментарі
 
Ты собака лучше бы так про украинцев в Украине беспокоилось как про сепаров на окупированных территориях
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А приПристайко призвал Совет ООН по правам человека уделять больше внимания украинцам в оккупированном Крыму и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4590зезент Украины так не считает
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ЗЕленський це той самий кАзел Янукович тільки вдвічі коротший
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Чего-то вспомнилось:
- На что жалуемся, больной?
- Доктор, меня все игнорируют!
- Следующий.

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Ты собака лучше бы так про украинцев в Украине беспокоилось как про сепаров на окупированных территориях
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Пристайка як той півень , прокукурікав , а там хоч не розвиднюйся . В цій сфері є два варіанти роботи . Перший - це прокукурікав для звіту та піару і забув , а от другий це муторна праця на результат , де кукурікання з трибуни не є обов'язковим . ПЄтух .
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ЗЕленський це той самий кАзел Янукович тільки вдвічі коротший
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Шмаркля!.
Шо ты с людями делаешь?!.Всего 2 дня и поймана на взятке!-Керівник управління ДАБІ Миколаївської області, яку затримали за отримання хабаря, перебувала на посаді всього два дні
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Висловлювання Гончарука про наркотики та іпотеку є принизливими для українців - Іонова
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Президент Зеленский готовит шоу по спасению Насти с собачкой из Китая на самолете «Шахтера» Рината Ахметова, который стал фактически его опорой в условиях попытки избавиться от влияния Игоря Коломойского
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43% населення України не знає хто такий Єрмак. Я думаю, що це вже діагноз для країни. Всі соцмережі стоять на вухах щодо зв'язку Єрмака з ФСБ, а половина країни знаходиться в стані анабіозу. Все виглядає так,що за майбутнє країни переживають лише порохоботи.
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Сюрреализм неестественных "партнерских отношений" между Турцией и Россией:
В р-не Айн-Араб (Кобани) возобновилось совестное патрулирование русских и турок. В то же время русские бомбят турков в Идлибе, турки отстреливаются по русским из артиллерии и РСЗО
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