 Пристайко закликав Раду ООН з прав людини приділяти більше уваги українцям в окупованому Криму й ОРДЛО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Пристайко взяв участь у роботі Сегмента високого рівня 43-ї сесії Ради ООН із прав людини.
"Глава МЗС привернув увагу делегацій до грубих порушень прав і основних свобод людини, які здійснює російська окупаційна влада на українських територіях, закривши до них доступ для міжнародних моніторингових механізмів, і закликав Раду, правозахисні механізми ООН і міжнародне співтовариство в цілому активізувати зусилля з метою припинення цих порушень і звільнення незаконно ув'язнених окупаційною владою українців", - сказано в повідомленні.
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- На что жалуемся, больной?
- Доктор, меня все игнорируют!
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