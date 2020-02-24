 Зараз перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" не на часі, - директор Інституту нацпам'яті Дробович

Про це Антон Дробович сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"На сьогодні цю (Бабин Яр - Ред.) назву в Києві вже має Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" та зупинка тролейбуса №23 поруч зі станцією метро Дорогожичі. Загалом же топонім "Дорогожичі" є давнім київським топонімом. Уперше він згадується в Іпатіївському літописі в контексті подій 10 століття. Топонім "Бабин Яр" відомий з 19 століття і теж є питомо київським. Жодного конфлікту між назвами немає – вони є історичними та притаманними місцевості. Жоден з цих топонімів не можна розглядати як такий, що є загроженим чи забутим. Вони обидва є важливою частиною пам’яті киян.
Мені здається, що це питання зараз не на часі, принаймні до проведення консультацій із громадою, експертами-києвознавцями та тими нечисленними жертвами Голокосту, які досі живі і можуть висловити свою думку. Разом із тим я підтримую жваве та фахове обговорення теми меморіалізації у міському просторі – це хороший приклад суспільної дискусії та привернення уваги до важливих сторінок пам’яті українського народу", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Благодійний фонд Меморіал Голокосту "Бабин Яр" і ГО "Марш пам'яті" виступили з пропозицією про перейменування станції київського метрополітену "Дорогожичі" на "Бабин Яр", щоб таким чином нагадати про те, що в Києві був один з найбільших пунктів на мапі Голокосту. Ця ініціатива була прийнята неоднозначно києвознавцями і мешканцями прилеглих будинків.
Повне інтерв'ю читайте тут.
как он туда попал ?
ВIслюк оманский-порноактрисы,на колени,эбонитовая палочка.
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Коленки,зелебобик протри,куйло ковёр не постелет.Не стыда ни совести.
но косяков за ним я пока не наблюдаю
дождусь суждений Вятровича о его работе.
наверное когда украинцев в правительстве и ВР совсем не останется....
скоро наверное...
Думаю найкраще буде зробити станції послідовно - Бабин Яр, Аушвіц, Дахау, Треблінка, ім. Гонти, ім. Максима Залізняка, ім. Богдана Хмелньицьокго. А чо, ми вшановуємо пам'ять голокосту та інших Шоа, нічо юдофобського нема))
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Скільки ж придурків на світі, Матінко моя .....
Его как раз к 40 летию начала строительства и сдадут в эксплуатацию))))
ЗЕленые додики!!!
Вашей кинцевой зупинкой по ходу будет БАБИЙ ЯР!
Они сами не признают ..... "иисуса", а высеры о смирении и щеках - как раз для гоев.
Если делать нечго.
Очень толковый мужик))