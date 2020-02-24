EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  2153  61
Все про:Бабин Яр (63) Інститут нацпам'яті (154) Київ (7333) Дробович (18)

 Зараз перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" не на часі, - директор Інституту нацпам'яті Дробович

Директор Українського інституту національної пам'яті вважає, що зараз не час для порушення питання про перейменування столичної станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр".

Про це Антон Дробович сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На сьогодні цю (Бабин Яр - Ред.) назву в Києві вже має Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" та зупинка тролейбуса №23 поруч зі станцією метро Дорогожичі. Загалом же топонім "Дорогожичі" є давнім київським топонімом. Уперше він згадується в Іпатіївському літописі в контексті подій 10 століття. Топонім "Бабин Яр" відомий з 19 століття і теж є питомо київським. Жодного конфлікту між назвами немає – вони є історичними та притаманними місцевості. Жоден з цих топонімів не можна розглядати як такий, що є загроженим чи забутим. Вони обидва є важливою частиною пам’яті киян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інститут нацпам'яті розробляє курс лекцій для шкіл і вишів про російську агресію, - Дробович

Мені здається, що це питання зараз не на часі, принаймні до проведення консультацій із громадою, експертами-києвознавцями та тими нечисленними жертвами Голокосту, які досі живі і можуть висловити свою думку. Разом із тим я підтримую жваве та фахове обговорення теми меморіалізації у міському просторі – це хороший приклад суспільної дискусії та привернення уваги до важливих сторінок пам’яті українського народу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Благодійний фонд Меморіал Голокосту "Бабин Яр" і ГО "Марш пам'яті" виступили з пропозицією про перейменування станції київського метрополітену "Дорогожичі" на "Бабин Яр", щоб таким чином нагадати про те, що в Києві був один з найбільших пунктів на мапі Голокосту. Ця ініціатива була прийнята неоднозначно києвознавцями і мешканцями прилеглих будинків.

Повне інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177533
 
   
 Топ коментарі
 
Оставьте историческое название в покое. Впрочем можно и переименовать но прежде Кнесет Израиля признает Голодомор геноцидом украинцев, а уж потом украинцы подумают, переименовывать или нет.
 показати весь коментар
 
ДОРОГОЖИЧИ це історична назва і не підлягає зміні!! Сейчас переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" не ко времени, - директор Института Нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 5764 Така моя думка!!
 показати весь коментар
 
Порох-Армия,Мова,Вира
ВIслюк оманский-порноактрисы,на колени,эбонитовая палочка.
=============================
Коленки,зелебобик протри,куйло ковёр не постелет.Не стыда ни совести.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
мне кажется, что он вменяемый.

как он туда попал ?
 показати весь коментар
 
 
Порох-Армия,Мова,Вира
ВIслюк оманский-порноактрисы,на колени,эбонитовая палочка.
=============================
Коленки,зелебобик протри,куйло ковёр не постелет.Не стыда ни совести.
 показати весь коментар
 
 
И судя по скулежу лаптеногих-таки есть.Каждый день упоминают.Удивительно-но факт.
 показати весь коментар
 
 
Креститься надо, когда возникают иллюзии. А попал он туда через синагогу, по лицу что-ли не видно.
 показати весь коментар
 
 
та по мне пусть хоть через деревянный самолёт культа карго,

но косяков за ним я пока не наблюдаю
 показати весь коментар
 
 
А где вы видели еврея, который режет свои намерения в лицо? Они так работают, чтобы их не наблюдали.
 показати весь коментар
 
ну про мышебратьев не воет и на том спасибо.

дождусь суждений Вятровича о его работе.
 показати весь коментар
 
Замысел у них простой, выселить и выморить украинцев и заселить своих. Отсюда и прощупывание реакции на переименование.
 показати весь коментар
 
Господи! Назвоите хоть Мемориал Бабий Яр и неужели это когда-то будет такая идея во времени?
 показати весь коментар
 
а когда будет ко времени?
наверное когда украинцев в правительстве и ВР совсем не останется.... Сейчас переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" не ко времени, - директор Института Нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 3099
скоро наверное...
 показати весь коментар
 
 
Так це якраз рішення... Скажемо так проукраїнське-що б не переіменовувати
 показати весь коментар
 
 
Оставьте историческое название в покое. Впрочем можно и переименовать но прежде Кнесет Израиля признает Голодомор геноцидом украинцев, а уж потом украинцы подумают, переименовывать или нет.
 показати весь коментар
 
 
Щось мені підказує якщо станцію метро перейменують у "Бабин Яр", то це стане джерелом антисемітських анекдотів.
 показати весь коментар
 
 
Ну зате в нас буде станція метро, до якої можна буде цілком законно посилати паломників-хасидів з Умані)))
Думаю найкраще буде зробити станції послідовно - Бабин Яр, Аушвіц, Дахау, Треблінка, ім. Гонти, ім. Максима Залізняка, ім. Богдана Хмелньицьокго. А чо, ми вшановуємо пам'ять голокосту та інших Шоа, нічо юдофобського нема))
 показати весь коментар
 
 
Станция "Другого колена Ізраїлєва", чи "Ашкіназі" теж буде непогано.
 показати весь коментар
 
 
Нормальна назва. Нічого комуняцького.
 показати весь коментар
 
 
А давайте Кривий Ріг в Зєлєноград перейменуємо?
 показати весь коментар
 
 
Ну вот-приплыли! зеленоград-это округ мацквы,А нам на хрена это надо?Давай другое название.
.
 показати весь коментар
 
 
В Кривом Роге более 600 000 населения.И не все вилкулы и зелёные.Я бы не стал спешить.Предлагаю повременить с этим вопросом.
 показати весь коментар
 
Є й інші варіанти : "Сирецький концтабір" , "Лук"янівський військовий цвинтар".
Скільки ж придурків на світі, Матінко моя .....
 показати весь коментар
 
 
Мне нравится если будет название станции имени Моисея...когда он ходил 40 лет по пустыне,то народ почистился от всего "советского и халявного" и приобрёл сою настоящую Родину,а не родину соседских колоний Московии Сейчас переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" не ко времени, - директор Института Нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 2635
 показати весь коментар
 
Сусанин русский, пусть китайцев водит по Дальнему востоку.
 показати весь коментар
 
 
Мост на Подоле нужно переименовать в мост им.Моисея!))))
Его как раз к 40 летию начала строительства и сдадут в эксплуатацию))))
 показати весь коментар
 
 
Зараз вийде бронєпамперсоносець і скаже: "Яка різниця на якій стнції метро зустрічатися на м. "Дорогожичі" чи на м. "Бабин Яр і яка різниця хто фінансує меморіал в Бабиному Яру: кремлівський олігарх чи Бєня?".

 показати весь коментар
 
 
Это просто какое то издевательство!
ЗЕленые додики!!!
Вашей кинцевой зупинкой по ходу будет БАБИЙ ЯР!
 показати весь коментар
 
 
ДОРОГОЖИЧИ це історична назва і не підлягає зміні!! Така моя думка!!
 показати весь коментар
 
 
А пусть в Тель-Авиве станцию назовут "Голодомор"? Почему мы всегда подставляем не только обе щеки, но и что-то другое?
Они сами не признают ..... "иисуса", а высеры о смирении и щеках - как раз для гоев.
 показати весь коментар
 
 
Это переименование вообще идиотство. При чем станция метро, которой в день пользуются десятки тысяч людей, к трагедии "Бабьего яра"? Давайте тогда Куреневку в "селевой поток 61 года". переименуем.
 показати весь коментар
 
 
"Розкрутка" Бабиного Яру почалася після того селевого потоку...
 показати весь коментар
 
 
Директор считает, что сейчас не время для поднятия вопроса о переименовании станции метро в "Бабий Яр". / Директор- керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» /Дробович вряд ли назовёт количество желающих слышать Наступна зупинка «Бабин Яр» от которых он так геройски отбивается.
 показати весь коментар
 
Переименуйте в "Бабье лето". Или "Баба в воза".
Если делать нечго.
 показати весь коментар
 
 
та да! тут самое время землишку дерибанить...а переименовать то и потом можно...
 показати весь коментар
 
 
Взагалі-то назва "Бабин Яр" в усьому світі асоціюється з величезним некрополем (тобто цвинтарем). Тому за всієї поваги до розстріляних там людей називати цим іменем станцію метро не зовсім доречно; тим більше, що практично всі станції київського метро названі по місцевостям, де вони знаходяться. Тому назва "Дорогожичі" є цілком нормальною і нейтральною.
 показати весь коментар
 
 
чому Украіна іде на поступки жидам? Чому жиди ще до цьго часу не признали Голодомор в Украіні Геноцидом? Коли признають Голодомор Геноцидом украінців буду називати іх євреями. А так поки жиди.
 показати весь коментар
 
 
Євреї - це русифіковані жиди. Вони скрізь жиди крім Росії.
 показати весь коментар
 
 
жиды дорвавшись к власти устроили геноцид намного масштабней бабьего яра.
 показати весь коментар
 
 
Уявіть, їде Соломон Якович в метро, і раптом чує: - "Наступна зупинка Бабин Яр". Якось некрасиво получається.
 показати весь коментар
 
 
Виходьте організовано, не залишайте своїх речей
 показати весь коментар
 
Вел у меня в универе семинары по философии.
Очень толковый мужик))
 показати весь коментар
 
Таке враження , що вчергове нас розкручують на якусь провокацію...... поведуться чи не поведуться ....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору