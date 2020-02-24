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 Політика України, Події
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Все про:Мін'юст (660) Апеляційний суд (156) ДФС (2399) Насіров (635) Малюська Денис (42)

 Суд визнав незаконним звільнення Насірова з поста глави ДФС, а не поновив його на посаді, - Малюська

Насправді Шостий апеляційний адміністративний суд не поновлював Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

Про це заявив в Facebook міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Провадження за вимогами з відновлення на посаді та стягнення втраченого заробітку було припинене за клопотанням самого позивача (тобто Насірова).

Натомість суд дійсно залишив без змін рішення суду першої інстанції і підтвердив незаконність розпорядження КМУ про звільнення пана Насірова з посади Голови ДФС.

Тобто поточний статус: звільнення визнано незаконним, примусового відновлення на посаді немає", - підкреслив Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Він зазначив, що в Мін'юсті очікують повного тексту постанови Шостого апеляційного адміністративного суду з тим, щоб визначитися з подальшими діями. "Касаційну скаргу точно подамо", - повідомив міністр.

Суд визнав незаконним звільнення Насірова з поста глави ДФС, а не поновив його на посаді, - Малюська 01

Пресслужба Шостого апеляційного адміністративного суду також зазначила, що суд своєю ухвалою від 17 лютого прийняв відмову Романа Насірова від позовних вимог про поновлення його на посаді голови Державної фіскальної служби.Там зазначили, що суддя в своїй постанові визнає недійсним рішення Окружного адмінсуду про поновлення Насірова на посаді та припиняє провадження.

Нагадаємо, Роман Насіров очолив ДФС України 5 травня 2015 року. У березні 2017 року співробітники НАБУ і САП вручили підозру главі ДФС Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення. Затримання Насірова відбувалось у лікарні "Феофанія". Лікарі Феофанії спочатку не дозволяли правоохоронцям вручити підозру Насірову. У глави ДФС Насірова начебто діагностували інфаркт.

Антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі 2 млрд грн збитків: він ухвалював рішення, які допомагали екснардепу Олександру Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Також у САП не відкидають, що суму завданих держзбитків, які інкримінуються Насірову, буде уточнено. Зі свого боку Онищенко заявив: "Слідство нічого не доведе: в моїх взаєминах із Насіровим грошей не було".

Під час судового засідання захист Насірова попросив про проведення судмедекспертизи стану здоров'я підозрюваного. У прокуратурі у відповідь заявили, що захист Насірова використовує право на медичну допомогу для затягування справи. У підсумку, Солом'янський райсуд відмовив у проведенні судмедекспертизи, а викликаний до суду представник Інституту кардіології ім. Стражеско заявив: "Стан Насірова дозволяє йому брати участь у суді". Також, під час засідання стало відомо, що Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини. Цензор.НЕТ публікував детальний репортаж із Солом'янського райсуду Києва, де три доби розглядали запобіжний захід для Насирова.

У підсумку суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня 2017 року, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

13 березня 2017 року Апеляційний суд підтвердив арешт Насірова із заставою 100 млн грн. Пізніше він вийшов з-під варти під встановлену судом заставу в розмірі 100 млн гривень.

У вересні 2018 року Шевченківський райсуд звільнив Насірова від зобов'язання носити електронний браслет. У Шевченківському райсуді Києва справу Насірова слухали понад два роки. Адвокати вимагали зачитати обвинувальний акт із 774 сторінок у повному обсязі. Оскільки засідання відбувалися кілька разів на місяць, прокурори не встигли дочитати обвинувачення.

У жовтні 2019 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу кримінального провадження, в якому фігурує ексглава Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров, до Вищого антикорупційний суд України (ВАКС). Перше підготовче засідання суду відбулося в п'ятницю 8 листопада. На засіданні ВАКС 19 листопада прокурор оголосив обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ексглави ДФС України Романа Насірова.

Також читайте: Насіров допоміг Парнасу з позикою в $10 млн на його бізнес-проєкт, - The Wall Street Journal

24 лютого 2020 року з'явилася інформація, що Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177531
 
 
 Топ коментарі
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Писали що саме ця суддя була адекватною, але в неї щось зі здоров'ям не в порядку, тому й макіяж її здається дивним.
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Але титул "обличчя судової системи" їй пасує
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Скоріше це обличча судової системи України.
Суд визнав незаконним звільнення Насірова з поста глави ДФС, а не поновив його на посаді, - Малюська - Цензор.НЕТ 5519
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Эту тётку уже обсуждали. Вполне положительная оказалась
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тепер з кишені платників податків йому мають виплатити компенсацію
ви зробили себе разом
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когда будет новость про новое видео с порошенком-младшим на вечеринке раша-репера, где рошено-сынуля орал "я русский! русский!"?
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чого ж гівнеця.. весь тирнет з цим відео переповнений один Цензор робить вигляд шотакогонебуло Суд признал незаконным увольнение Насирова с поста главы ГФС, а не восстановил его в должности, - Малюська - Цензор.НЕТ 5074
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вот она забота государства об ее гражданах, устал в суде - ляг поспи, холодно - укроем одеяльцем, ножки не ходют - занесем-принесем.
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Санитар от клиники Борис всегда на чеку))
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Это ж надо так на колчаковских фронтах пострадать.
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а він вже здоровий?? Такий же чорт хворий був свого часу...
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СКІЛЬКИ ДІЛА , ЗАНЕСЕ УВАЖУХУ І ПОНОВЛЯТЬ .
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да,,, ну ту страну назвали Гондурасом.....
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припиніть згадувати Гондурас. На відміну від нас там справи покраще від нашого.
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в Гондурасе уровень жизни в раза 2-3 выше чем здесь.. так что сравнение неуместно
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В нормальном суде после такого решения сразу же пишут в решении "восстановить в должности". И только в зелёном суде - хня из-под коня.
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Воно то так. И не то, чтобы да и не то, чтобы нет. Видать пожалели страдальца.
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И что ? Луценко с Петей заплатят компенсацию ему из своего кармана ? Ищи дураков
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а! т.е не верь глазам своим (и бубенцам звенящим)
а верь словам лапшеподобным и головам говорящим ))))
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Після такого рішення інхфарктміокарда-оттакойрубєц миттю проходить в будь кого.
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Суд не поновив Насірова на посаді, а визнав протиправним рішення про його звільнення
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Знаете, я понимаю большевиков. Если подонка расстрелять, то пусть суд признает увольнение незаконным, пускай восстанавливает труп в должности и приносит извинения - народу этот кусок гнили уже не принесет никаких бед.
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от малюське...верю!
от просто...слов нет... как верю )))))
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молюски - тип первинноротих двобічно-симетричних целомічних тварин зі спіральним дробленням зиготи Одні рішення визнають (коли вигідно) інші ні ) так само КС не може відміняти закони але ...
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Занесли половину суммы - получайте дебильное решение суда
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Тепер повернуть зарплату і усі виплати за цей період і то що йому було положено з митниць)))
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Малюська включат дурачка-- признали незаконным а следующий суд будет обязан востановить в должности !!! Почему новая власть пи.дит на каждом шагу ? Какое то прям помутнение кругом ложь и ложью погоняет Суд визнав незаконним звільнення Насірова з поста глави ДФС, а не поновив його на посаді, - Малюська - Цензор.НЕТ 3976
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