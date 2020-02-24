 Суд визнав незаконним звільнення Насірова з поста глави ДФС, а не поновив його на посаді, - Малюська

Про це заявив в Facebook міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Провадження за вимогами з відновлення на посаді та стягнення втраченого заробітку було припинене за клопотанням самого позивача (тобто Насірова).

Натомість суд дійсно залишив без змін рішення суду першої інстанції і підтвердив незаконність розпорядження КМУ про звільнення пана Насірова з посади Голови ДФС.

Тобто поточний статус: звільнення визнано незаконним, примусового відновлення на посаді немає", - підкреслив Малюська.

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Він зазначив, що в Мін'юсті очікують повного тексту постанови Шостого апеляційного адміністративного суду з тим, щоб визначитися з подальшими діями. "Касаційну скаргу точно подамо", - повідомив міністр.

Пресслужба Шостого апеляційного адміністративного суду також зазначила, що суд своєю ухвалою від 17 лютого прийняв відмову Романа Насірова від позовних вимог про поновлення його на посаді голови Державної фіскальної служби.Там зазначили, що суддя в своїй постанові визнає недійсним рішення Окружного адмінсуду про поновлення Насірова на посаді та припиняє провадження.

Нагадаємо, Роман Насіров очолив ДФС України 5 травня 2015 року. У березні 2017 року співробітники НАБУ і САП вручили підозру главі ДФС Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення. Затримання Насірова відбувалось у лікарні "Феофанія". Лікарі Феофанії спочатку не дозволяли правоохоронцям вручити підозру Насірову. У глави ДФС Насірова начебто діагностували інфаркт.

Антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі 2 млрд грн збитків: він ухвалював рішення, які допомагали екснардепу Олександру Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Також у САП не відкидають, що суму завданих держзбитків, які інкримінуються Насірову, буде уточнено. Зі свого боку Онищенко заявив: "Слідство нічого не доведе: в моїх взаєминах із Насіровим грошей не було".

Під час судового засідання захист Насірова попросив про проведення судмедекспертизи стану здоров'я підозрюваного. У прокуратурі у відповідь заявили, що захист Насірова використовує право на медичну допомогу для затягування справи. У підсумку, Солом'янський райсуд відмовив у проведенні судмедекспертизи, а викликаний до суду представник Інституту кардіології ім. Стражеско заявив: "Стан Насірова дозволяє йому брати участь у суді". Також, під час засідання стало відомо, що Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини. Цензор.НЕТ публікував детальний репортаж із Солом'янського райсуду Києва, де три доби розглядали запобіжний захід для Насирова.

У підсумку суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня 2017 року, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

13 березня 2017 року Апеляційний суд підтвердив арешт Насірова із заставою 100 млн грн. Пізніше він вийшов з-під варти під встановлену судом заставу в розмірі 100 млн гривень.

У вересні 2018 року Шевченківський райсуд звільнив Насірова від зобов'язання носити електронний браслет. У Шевченківському райсуді Києва справу Насірова слухали понад два роки. Адвокати вимагали зачитати обвинувальний акт із 774 сторінок у повному обсязі. Оскільки засідання відбувалися кілька разів на місяць, прокурори не встигли дочитати обвинувачення.

У жовтні 2019 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу кримінального провадження, в якому фігурує ексглава Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров, до Вищого антикорупційний суд України (ВАКС). Перше підготовче засідання суду відбулося в п'ятницю 8 листопада. На засіданні ВАКС 19 листопада прокурор оголосив обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ексглави ДФС України Романа Насірова.

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24 лютого 2020 року з'явилася інформація, що Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби