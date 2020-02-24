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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Держприкордонслужба (2421) Італія (360) Дейнеко Сергій (20) COVID-19 (261)

 Пасажирам, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, будуть проходити обов'язкову температурну перевірку.

Про це заявив глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми прийняли рішення, і сьогодні з 20:00 усі прямі рейси... усі пасажири, які прилітають на в'їзд в Україну, проходитимуть температурну перевірку. Я наголошую, це аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни". З інших аеропортів жодні регулярні рейси не здійснюються", - сказав він на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу в Києві в понеділок.

Основний автомобільний потік з України в Італію (понад 90%) припадає на пункт пропуску "Тиса", пише lb.ua.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до 5, в Ірані - до 12

"Там виконуються нерегулярні рейси - близько 500 мікроавтобусів на тиждень. Завтра з 8 години ранку там теж буде забезпечена температурна перевірка всіх транспортних засобів і пасажирів з метою запобігання потрапляння осіб з ознакою коронавірусу", - повідомили в ДПСУ.

Прикордонники при цьому будуть забезпечені медичними респіраторами з класом захисту не нижче FFP2.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, температурна перевірка на інших пунктах пропуску буде залежати від подальшого поширення коронавірусу.

Залізничне сполучення між Україною та Італією відсутнє.

Читайте: Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба

Разом з тим, станом на вечір 24 ​​лютого в Італії від коронавірусу COVID-19 померли шість осіб, пише lb.ua. Ще одна жертва - пацієнтка з онкозахворюванням з Крему, вона померла в лікарні Брешії після діагностування коронавірусу 23 лютого. Кількість хворих на півночі Італії зросла вже до 219 осіб, з них 23 людини перебувають у реанімації. Близько ста осіб госпіталізовано з симптомами, ще близько 90 лікуються вдома.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177529
 
 
 Топ коментарі
 
Авам ещё не говорили, что это до задницы?
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Інкубаційний період при коронавірусній інфекції перебігає без підняття температури та зовнішніх ознак . Так що , ці заходи не забезпечують виключення потрапляння захворювання в країну, а лише імітують бурхливу діяльність
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Так ты не дослушал, скарбинки будут давать. И зеленкой лоб в клеточку обмазывать.
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Авам ещё не говорили, что это до задницы?
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Так ты не дослушал, скарбинки будут давать. И зеленкой лоб в клеточку обмазывать.
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Сей час внеочередной тендер проведут. Вот 95 квартал уже готов по 99$ за пузырек отдать, а там ведь все знают какой эффект будет, 73% так сказать горантии.
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почему до задницы? это практически 100% гарантия нераспространения вируса.
А кто считает иначе тот шатун и провокатор....
сюрреализм от зеленой недовласти во всей красе млять....
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почему до задницы? это практически 100% гарантия нераспространения вируса.
А кто считает иначе тот шатун и провокатор....
сюрреализм от зеленой недовласти во всей красе млять....
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Ну так они же градусник в задницу и будут вставлять
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Конечно говорили - мерять температуру так и будут , через зад... У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 3511 ( в медецинских кругах ходят слухи , что это 100 % гарантия определения короновируса ....)
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С тем же успехом можно длину члена мерить. Дебилы.
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Вот лично министр здравоохранения и меряет. Анально. Она сможет, она такая.
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Австрия уже перекрыла жд сообщение с Италией, не дожидаясь караула как у нас обычно происходит
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австрияки смотрят твиттер.. в Китае и понимают, что лучше перебзд*ть
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Та зачем, такой серьёзный осмотр... Достаточно намётаного глаза погранца...
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...а на бусиках и поездах?...и разве не нужны тест системы на границах для всех их пересекающих?...
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Через одного...первому ректально...второму орально...третьему опять ректально... У пассажиров, прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 3544
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Чему смеёшься, глупец? Рыдать будешь.
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Чему радуешься, юродивый? Будешь рыдать.
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Юродивые избрали эту власть. А ты по-прежнему поц, оскорбляя незнакомого человека.
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_Ты осознаёшь что ты легкомысленный глупец, и потому лепишь дурацкие весёлые смайлики к смертельной пандемии? Осознаёшь? Ты не из зелёного кабмина, не? Те дегенераты так же тупо на надвигающуюся угрозу реагируют.
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Так что мне, рыдать? Как я могу повлиять на ситуацию? Или предлагаешь рвать волосы от отчаяния? Как это может помочь?. Глупцы стенают в безвыходных ситуациях. А мудрецы относятся к ним философски, и даже с юмором, как и положено мудрецам.
Если ты меня причислил к зеленой банде Нелоха Оманского ( чему я не давал повода ) сгоняй в борисполь, пусть сунут тебе термометр куда-нибудь.
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_Но ты можешь подготовиться. Ради себя и своей семьи. Потому что от надвигающегося ******* банда зеленского тебе помогать не будет.
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Можешь быть уверен, я подготовлюсь. Но это не помешает мне смеяться над телодвижениями Зе-коМанды. У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 8876
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_Их телодв. квалифицируются как преступная бездеятельность и угроза национальной безопасности! И это - не смешно.
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Ну понимаете ли, я сначала тоже реагировал, как Вы. А потом мне стало пох. Вы осознаете, что они обсираются со всем, за что берутся? А это уже реально смешно. Они не только же с карантином обосрались, но и с переговорами, и с экономикой, и с бюджетом. Они вопили, что будут принимать бюджет на 5 лет, а сами даже на месяц вперед просчитать не могут! Разве не смешно? Ты ожидаешь умных решений от дураков? Так разве бывает? Расслабься и получай удовольствие.
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цікаво, цікаво. Правда дуже хочеться буде від "цікаво" подалі.
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Інкубаційний період при коронавірусній інфекції перебігає без підняття температури та зовнішніх ознак . Так що , ці заходи не забезпечують виключення потрапляння захворювання в країну, а лише імітують бурхливу діяльність
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+ далеко не у всех больных наблюдается повышение температуры, грипп может протекать и в лёгкой форме или иметь ассимптоматическое течение. Да и жаропонижающие препараты ведь никто не отменял : ибупрофен принял и спокойно прошёл проверку.
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Це по перше,а по друге є сотні інших причин підвищення температури...Так що для початку треба заміряти температуру самому Дейнеко...
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румуни ввели карантин 14 днів для прибуваючих з Північної Італії..
у нас зупинились на стадії вимірювання температури на кордоні і спостереження..
Україна не дарма батьківщина славних стрибунів з жердиною..
виду спорту,де можна пропускати висоту..
Стадії загального ношення масок і карантину ми пропускаємо..
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Де ж Ви раніше були, стільки народу в обсервацію набилося, і все даремно?
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идиоты прости господи, будут мерять температуру, а запустить в производство тесты слабо? не кошерно, гендель маленький.
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Є вже українські тести..


Дуже хороші..

для ефективної протидії паніці в Україні У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 5224
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Вот это "успокоили" граждан Украины, а потом обижаются, что никто принимать не хочет, а может карантин им в безлюдном поле где-то в воинской части...
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Цензор, температуру ИЗМЕРЯЮТ, а не "меряют".
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Если обнаружат жар -
Собирайтесь до Санжар!
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Дурики, Италия член ЕС и все прокаженные уже разьехались по всей Европе. Так что все ваши градусники засуньте себе в одно место, тем более можно принять таблетку от повышенной температуры
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Я уже не говорю, что во время инкубационного периода высокая температура не проявляется. Так что теперь гастарбайтеры с ЕС там и остаются. Посмотрим как Западная Украина будет перекрывать дороги чтобы их не пустить, как ето они делали из гастарбайтерами с Китая
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Вот именно что не уверен. Поетому и нужно каждому приезжему из за бугра несмываемую печать на лоб а лучше карантин на месяц
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Напомнило анекдот

Симпатичная медсестра отбирает пробу воды в бассейне. Плавающий рядом отдыхающий эффектно пускает фонтанчик изо рта и игриво спрашивает: - И что это будет? - Общий анализ мочи по санаторию! - меланхолично отвечает медсестра.
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У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко


Було би добре ще ввести перевірку зору..
Не всі бачать успіхи МОЗу у поборенні коронавірусу У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 4359
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К сожалению, эту заразу не удержут. Уж слишком беспечно к ней все относятся...
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А у тих що їздять у дводенні автобусні турчики. міряють?)
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будут мерить температуру,!!! "ізмєрять" ("вимірювати")! Цензоре, коли ти вже своїх двійочниць відправиш за призначенням та кваліфікацією?!
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У меня всю жизнь от 37.1 до 35.4 (моя нормальная температура)... Они хоть знают, что температура, как и сон, нормальная может быть от 36.3 до 37.4 Сон кстати от 4 до 10 тоже индивидуален. Мне надо 6, так что тоже повезло...
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У пассажиров, прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко



инкубация вируса 24 дня
какая температура счас..

Австрия закрыла жд сообщение с Италией

счас енти туристы с италии разъедутся позаражают полукраины.

в клетку их на 24 дня, пусть посидят, потом мерять температуру.
анализы все сдать сейчас.

а оные температуру..

вроде с апендицитом приехали с италии

дебилы бл



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Не "мерить" а "измерять". Міряють лінійкою )))
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мийте руки і не чхайте один на одного. і посилить зайвий раз вдома анід ходити кудись. і все буде нормально. заразитись легше в великих містах - краще дома сидить у себе.
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Может пусть сначала в Италии и меряют!
и если это не наши граждане просто не пускать в Украину!
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в інкубаційний період температура може бути у нормі але вірус вже буде передаватися.
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Ну сказала же тётка(из администрации) из санжар - ничего не бойтесь, страшного ничего нет.
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