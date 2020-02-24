 Пасажирам, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Про це заявив глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми прийняли рішення, і сьогодні з 20:00 усі прямі рейси... усі пасажири, які прилітають на в'їзд в Україну, проходитимуть температурну перевірку. Я наголошую, це аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни". З інших аеропортів жодні регулярні рейси не здійснюються", - сказав він на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу в Києві в понеділок.
Основний автомобільний потік з України в Італію (понад 90%) припадає на пункт пропуску "Тиса", пише lb.ua.
"Там виконуються нерегулярні рейси - близько 500 мікроавтобусів на тиждень. Завтра з 8 години ранку там теж буде забезпечена температурна перевірка всіх транспортних засобів і пасажирів з метою запобігання потрапляння осіб з ознакою коронавірусу", - повідомили в ДПСУ.
Прикордонники при цьому будуть забезпечені медичними респіраторами з класом захисту не нижче FFP2.
За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, температурна перевірка на інших пунктах пропуску буде залежати від подальшого поширення коронавірусу.
Залізничне сполучення між Україною та Італією відсутнє.
Разом з тим, станом на вечір 24 лютого в Італії від коронавірусу COVID-19 померли шість осіб, пише lb.ua. Ще одна жертва - пацієнтка з онкозахворюванням з Крему, вона померла в лікарні Брешії після діагностування коронавірусу 23 лютого. Кількість хворих на півночі Італії зросла вже до 219 осіб, з них 23 людини перебувають у реанімації. Близько ста осіб госпіталізовано з симптомами, ще близько 90 лікуються вдома.
А кто считает иначе тот шатун и провокатор....
сюрреализм от зеленой недовласти во всей красе млять....
А кто считает иначе тот шатун и провокатор....
сюрреализм от зеленой недовласти во всей красе млять....
зад... ( в медецинских кругах ходят слухи , что это 100 % гарантия определения короновируса ....)
Если ты меня причислил к зеленой банде Нелоха Оманского ( чему я не давал повода ) сгоняй в борисполь, пусть сунут тебе термометр куда-нибудь.
у нас зупинились на стадії вимірювання температури на кордоні і спостереження..
Україна не дарма батьківщина славних стрибунів з жердиною..
виду спорту,де можна пропускати висоту..
Стадії загального ношення масок і карантину ми пропускаємо..
Дуже хороші..
для ефективної протидії паніці в Україні
Собирайтесь до Санжар!
Симпатичная медсестра отбирает пробу воды в бассейне. Плавающий рядом отдыхающий эффектно пускает фонтанчик изо рта и игриво спрашивает: - И что это будет? - Общий анализ мочи по санаторию! - меланхолично отвечает медсестра.
Було би добре ще ввести перевірку зору..
Не всі бачать успіхи МОЗу у поборенні коронавірусу
-----------------------
инкубация вируса 24 дня
какая температура счас..
Австрия закрыла жд сообщение с Италией
счас енти туристы с италии разъедутся позаражают полукраины.
в клетку их на 24 дня, пусть посидят, потом мерять температуру.
анализы все сдать сейчас.
а оные температуру..
вроде с апендицитом приехали с италии
дебилы бл
и если это не наши граждане просто не пускать в Украину!