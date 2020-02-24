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 Група українських військових пройшла медичну реабілітацію в Болгарії, - Міноборони. ФОТО

У Міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибула чергова група українських військовослужбовців, які пройшли медичну реабілітацію в Болгарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Група українських військових пройшла медичну реабілітацію в Болгарії, - Міноборони 01

Реабілітація проходить в лікарні "Калероя" – м. Хісар. Термін медичної реабілітації становить не більше двох тижнів. Витрати, пов'язані з проходженням фізіотерапії і розміщенням, забезпечуються болгарською стороною, а витрати, пов'язані з міжнародним та місцевим транспортуванням, медичним страхуванням осіб і  їхнім харчуванням на період медичної реабілітації, забезпечуються трастовим фондом НАТО в Україні в сфері медичної реабілітації.

З початку реалізації проєкту вже 188 українських ветеранів пройшли таку реабілітацію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177528
 
   
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Бережи вас Господь, хлопці. Болгарам, велика подяка
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