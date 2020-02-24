 Система охорони здоров'я готова до можливого проникнення коронавірусної інфекції в Україну, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
"Система охорони здоров'я готова прийняти хворих із коронавірусною інфекцією і надати якісну допомогу. У нас є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів, близько 5 тисяч середнього медичного персоналу в інфекційних лікарнях, у нас є інфекційні бокси. З огляду на те, що вони використовуються на початкових стадіях розвитку спалаху й епідемії, в подальшому розміщення хворих у боксах недоцільне, для цього перепрофілюються інші відділення медичних установ", - сказав він.
Кількість апаратів для штучної вентиляції легенів Ляшко не назвав.
"Ми проаналізували кількість важких випадків, які виникають у хворих з коронавірусною інфекцією. Це в середньому до 20%, з них до 3% вимагають реанімаційних заходів. В Україні сьогодні є можливість надавати таку медичну допомогу у відділеннях інтенсивної терапії та реанімаційних відділеннях", - зазначив Ляшко.
Він стверджує, що з діагностичними тест-системами теж проблем немає. "У лабораторіях є діагностикуми для проведення досліджень у режимі реального часу полімеразною ланцюговою реакцією. Тому в принципі країна готова і реагуватиме на випадки, які будуть виявлятися в Україні", - сказав він.
За його словами, на сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом і першочергове завдання - не допустити потрапляння цієї інфекції в країну.
тогда выживем.
иначе - вымрем
https://www.youtube.com/watch?v=AMz7PR9pcCI
Подводные камни коронавируса
если "министр МОЗ" понятия не имеет о простейших вещах во время карантина и шляется туда-сюда из "карантина", с бравадой заявляя что "заболевших - отправят в больницы" - т.е. развозить заразу по местам массового скопления людей) - то на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания.
Не говоря уже о системе дезинфекции стоков и т.п...
в Голодоморе обвиняют коммунистов, русских, евреев, украинских посипак и т.д и т.п.
но мы упорно не хотим признать, что к Голодомору привело равнодушие украинцев к своей государственности, подверженность их дешевому популизму большевиков, в результате чего мы не смогли создать Украинскую Державу, в отличие от финов, прибалтов и поляков. Они не знали что такое репрессии и голодоморы.
сейчас украинский народ опять перед трагедией - мы или сплотимся и сбросим безответственную ЗЕбенскую плесень, или передохнем и освободим украинские черноземы для коломойских
перед нами вызов - ВИРУСОМОР !!!
Як сам медик заявляю.
Надо просто каждого въезжающего садить на месяц на карантин в изолированное помещение.
Ну и животных всяких, пересекающих границу, тоже на карантин в отдельное помещение.
це не він
и вас бы пристроили в .... тюрму
Не верьте не единому слову!
Как врач стационара рассказываю:
в больнице уже давно нет бюджетных лекарств. Иногда подкидывают то, что надо им срочно списать, ибо скоро срок годности выйдет. АБСОЛЮТНО ВСЁ ПОКУПАЮТ САМИ ПАЦИЕНТЫ И РОДСТВЕННИКИ!
У них есть 12 к кроватей... Да? Может, конечно, и есть... Особенно где-нить на периферии. Но... Они шо, планируют вышвырнуть других инфекционных больных на улицы?
Далее.
У них есть 2 тыщи врачей и 5 тыщ медсестер. Ну, да... Есть... Может лучше сказать были? Только из нашего стационара за 2019 год уволилось 79!!! медсестер. Врачи выживают только за счет благодарных больных за что им низкий поклон!
Идиоты, вы запустите людей без сменно работать за 2 коп, что ли? А если эти медики заболеют, то тогда пи..дец всем, ибо лечить будет некому, так как у вас нет никакого резерва.
У них есть отделения интенсивной терапии...
Вот уж дебилы натуральные!
Самое большое отделение интенсивной терапии в моем городе (под 2 лимона жителей) на 25 коек. Остальные либо сугубо профильные (неврологии, кардиологии и прочие), либо обслуживают многопрофильные стационары и число интенсивных коек редко переваливает за 10.
О чем вы, козлы, вещаете?!
Если развитый Китай не может серьезно противостоять эпидемии, то шо говорить о нищей стране под названием Украина?
То ли будет далее, когда мудаки запустят свою лжереформу...
У них есть отделения интенсивной терапии...
Вот уж дебилы натуральные!
Самое большое отделение интенсивной терапии в моем городе (под 2 лимона жителей) на 25 коек.
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приблизно така сама ситуація по всій Україні..
резерву-нуль
да он сбежит в Израиль при первом заболевшем на коронавирус
Это как понимать? Ветер разносит брызги говна?
визуальное наблюдение пограничников - не может противостоять этой заразе.
Думаете нам объявят об этом? Скорее всего он уже у нас есть.