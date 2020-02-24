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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ЦГЗ (28) Ігор Кузін (8) COVID-19 (261)

 Результати тестів евакуйованих з Уханя очікуються в середу, - ЦГЗ

Результати тестів на коронавірус евакуйованих з Китаю громадян очікуються у середу, 26 лютого.

Про це заявив в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін на брифінгу у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проби, зразки (взяті в евакуйованих - ред.) були доправлені до лабораторії Центру громадського здоров'я. Протягом двох днів ми будемо їх опрацьовувати. Очікуємо, що перші результати будуть доступні в середу, і ми їх оприлюднимо", - сказав Кузін.

За його словами, сьогодні відбулася поставка в Україну додаткових тест-систем для визначення коронавірусу.

"Це певна гуманітарна допомога, яку надає Всесвітня організація охорони здоров'я різним країнам. Наразі до країни доставлено майже 900 комплектів", - сказав Кузін, зауваживши, що загалом у країні є близько тисячі таких тест-систем.

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За його словами, ще не вирішено остаточно, коли проводити повторне дослідження евакуйованих громадян на наявність коронавірусу. "Зараз вирішується: або робити (дослідження) раз на три дні, або зробити наприкінці обсерваційного періоду", - зауважив в.о директора ЦГЗ.

Він також зазначив, що продовжувати термін обсервації МОЗ наразі не планує. "Як сьогодні сказала міністр, це буде залежати від рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі рекомендації - 14 днів. Якщо вони будуть збільшені, то, відповідно, будемо приймати рішення", - сказав Кузін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177523
 
 
 Топ коментарі
 
Вам пенсионный фонд не жалко? Ведь они так ждут!
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И это выражение лица еще ДО результатов теста. Боюсь представить каким же оно будет после...
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И это выражение лица еще ДО результатов теста. Боюсь представить каким же оно будет после...
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я бы их до пасхи не выпускал на всякий случай
короновирус еще не изучен до конца, в китае уже по второму кругу начали болеть
возможно эти люди бацилоносители
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Вам пенсионный фонд не жалко? Ведь они так ждут!
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тогда надо и первьі борт собрать. он гуляет себе спокойно по стране.
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і шо ти вумного ляпнув? не було двох бортів з Уханя. один був.
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это знает только автор вируса, оборонные ведомства Китая не тратят деньги впустую и что они ещё изобрели одному богу известно.
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Протестуйте і міністра - вона там головний розносчик.
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Возникает вопрос ,зачем она полезла цемки делать раньше результатов ? Результаты тестов эвакуированных из Ухани ожидаются в среду, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9332
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В Китае срок обсервации продлили до 27 дней, у многих зафиксировано повторное заражение вирусом.
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Ага... А нам втирают, что они "здоровы" - не имея результатов !!!!
Да и эти результаты - ещё не гарантируют - что они здоровы... Не прошли сроки - проявится болезни... 27 суток !
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Т.е. Скалецкая утверждает, что все здоровы, а результаты анализов будут только 26 февраля? Вот это номер. А как Скалецкая тогда степень здоровости определила? На нюх?
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на приятный вакуум+нежные тёплые руки, блин о чём это я.
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і знов ЦОЗ не казав цього рагульського "із Ухані"
це приписав йому двієчник Пєрєстукін
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