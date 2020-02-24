EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2588  44
Матеріали за темою:
Все про:НАТО (2301) Польща (2111) Росія (26529) Дуда (213)

 В умовах російської агресії проти України і країн Балтії присутність військ НАТО над Віслою необхідна, - Дуда

Не можна сказати, що Російська Федерація - держава надійна, яка мирним шляхом реалізує свої інтереси.

В інтерв'ю тижневику "Sieci" президент Дуда наголосив, що Росія демонструє силу, порушуючи повітряний простір інших країн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Тому не можна сказати, що ця держава надійна, яка мирним шляхом реалізує свої інтереси. Ми - абсолютний прихильник дотримання міжнародного права, тоді як з боку Росії його чітко і послідовно порушують. Ми багато разів протестували проти цього, захищаючи Україну або Грузію. Звичайно, Москві це не подобається ", - зазначив президент Польщі.

Читайте також: У МЗС Польщі закликали Росію припинити агресію проти України

Дуда додав, що Росії також не подобається присутність військ НАТО над Віслою.

"Вони, безумовно, зміцнюють нашу безпеку, і в умовах російської агресії проти України і країн Балтії ця присутність необхідна", - зазначив президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177521
 
 
 Топ коментарі
 
Имея дело с РФ, не стоит полагаться на логику.
 показати весь коментар
 
"В течение двух-трех месяцев будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО", - приводит слова Апаршина агентство УНИАН.



в мордоре уже даже пердаки не трещат, перегорели
 показати весь коментар
 
Как это 0???
На территории Польши есть американские базы и войска. Страна в НАТО. Они всё делают для своей безопасности.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как это 0???
На территории Польши есть американские базы и войска. Страна в НАТО. Они всё делают для своей безопасности.
 показати весь коментар
 
 
вот это неблагодарность! Да уж. Деньгами - помогают, мед.оборудованием и лекарствами помогают, военных - обучают, нелетальным вооружением - помогают. Вы уже совсем того.
 показати весь коментар
 
 
Наибольшая помощь пока для нас - патрулирование неба Украины F-16, лучше F-35 стран НАТО.
В дальнейшем - размещение ЯО США на территории Украины.
Готов предложить для этого свой дачный участок.
 показати весь коментар
 
 
Ага, с нашей властью, через неделю все ядерное оружие окажется в кацапстане.
 показати весь коментар
 
Там выше перечислили, чем Польша помогает Украине. А нужно ли в обще помогать стране, которая готова встать раком перед агрессором и выполнять все хотелки кремлядей? Или поляки должны воевать вместо украинцев?
Мы 5 лет сопротивлялись, а теперь постепенно встаем на колени. Да здравствует НеЛох!
 показати весь коментар
 
 
Думаю, русня никогда больше не нападёт на Польшу. Присоединение Польши царями, как и Западной Украины и Западной Беларуси Сралиным - самые большие ошибки империи. И их они больше не повторят.
 показати весь коментар
 
 
Имея дело с РФ, не стоит полагаться на логику.
 показати весь коментар
 
 
не скажи. Как раз таки логика в их действиях есть.
 показати весь коментар
 
 
Логика была и у Сралина, но не всегда то что кажется логичным сейчас, будет логичным в будущем. Например, ему хватило ума в переговорах с Гитлером отказаться от Варшавы (заменив её Литвой), но не хватило ума отказаться от Львова. Он хотел восстановить Украину полностью в составе Совка, и я бы на его месте действовал также, и Вы и все! Но в итоге это оказалось ошибкой для империи, но к счастью не для Украины!
 показати весь коментар
 
Афган такая странная часть планеты, что на ней все спотыкались, начиная с британцев и заканчивая (?) американцами
 показати весь коментар
 
Так спотыкались те, кто лез, верно? Ото Совку нужно было?
 показати весь коментар
 
Нет конечно! Совок в этом списке не исключение
 показати весь коментар
 
не совсем верно. ИЗначально Брежнев и большинство членов Политбюро были против интервенции. Однако после кардинального ухудшения ситуации у границ СССР, мнение поменялось. Формально - просьба братского народа Афганистана помочь в строительстве светлого настоящего и бла-бла-бла. На самом деле - превентивное устранение угрозы иностранного военного вмешательства. Не все так просто как кажется на первый взгляд
 показати весь коментар
 
что за бред от Киселева? Какая "просьба братского народа Афганистана", если СНАЧАЛА ввели спецназ, он грохнул Амина с детьми (!), привезли Кармаля из ЧССР и он уже ПОТОМ подписал привезенное из Москвы воззвание?
Какое вмешательство? Кому мы нахрен были нужны, если рядом и так уже есть полувраждебный Китай и Иран? Ах да" базы НАТО", ну да, ну да....
 показати весь коментар
 
 
Вы оба правы. Просьб помочь войсками была куча! И да, помогли, грохну просившего помощи...
 показати весь коментар
 
нет.
Амин никогда не просил "Брежневвидивайска". Да, были партии просоветского толка после Саурской революции, но на правительственном уровне просьб не было. Если б они просили, зачем бы тогда спецоперация и "туземные эскадрильи" с закрашиванием звезд?
Дружба была и очень реальная. Вся армия на нашей технике, офицеры учились у нас, инженеры. Афганистан поставлял в СССР газ, Союз там много строил.
И все это предали и просрали за один день.
 показати весь коментар
 
 
первое рассмотрение просьбы было 19,03,1979. Кто тогда был в руководстве НДПА?
 показати весь коментар
 
Просил! И напросился. Меня тоже это в своё время удивило.
 показати весь коментар
 
..да весь "соц.лагерь" тоже реально "дружил" с Союзом??И " Союз" "кормил" их??Только в момент убежали и вступили в НАТО,подальше от этих "кормильцев и поильцев"...
 показати весь коментар
 
просьб была куча еще до того как амина грохнули. Так что свою истерику сунь в причинное место. И научись читать БУКОВКИ! "Формально - просьба братского народа Афганистана"
Прежде чем брызгать слюнями историю подучи.
На территории СССР, граничащей с Афганом проживали теже народы , что и в Афгане. После кучи инцидентов на границе, и было принято решение об интервенции с целью остановить гражданскую войну и недопустить ее проникновения на территорию СССР. тот же Таджикистан мог в любой момент полыхнуть. Под иностранным вмешательством окромя разжеванного мной подразумевается также иностранное военное вмешательство на территорию Афгана.
 показати весь коментар
 
"В течение двух-трех месяцев будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО", - приводит слова Апаршина агентство УНИАН.



в мордоре уже даже пердаки не трещат, перегорели
 показати весь коментар
 
 
Ничего там не трещит. Пока в Украине существует лугандон никакого НАТО не будет, для этого кусок Донбасса россии и нужен.
 показати весь коментар
 
 
Наче бажають ще одного "дива на Віслі".
 показати весь коментар
 
 
Я что-то упустил? Русня напала на страны Балтии?
 показати весь коментар
 
с языка снял
в условиях российской агрессии против Украины и стран БалтииИсточник: https://censor.net.ua/n3177521

WTF?
 показати весь коментар
 
 
da net.Mozet neverno poniali sto xotel skazat.Tut toze jest NATO vojska i amerikansi takze.Amerikansi glavnoje ix ruskije bojatsia
 показати весь коментар
 
 
Про порушення повітряного простору і територіальних вод мова, напевно.
 показати весь коментар
 
 
В условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии присутствие войск НАТО на российско украинской границе необходимо,а кто думает по советски,то пусть валят одну из колоний Московии и там любят ватное В условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии присутствие войск НАТО над Вислой необходимо, - Дуда - Цензор.НЕТ 6160
 показати весь коментар
 
 
С нашим президентом скоро никуда валить не придётся
 показати весь коментар
 
 
а ЗЕленкин не стреляеть ! патроны зеленой пуйловско-гебнявой плесенью съедены......
 показати весь коментар
 
а где агрессия против стран Балтии? т.е. на балтию только плохими словечками кидают, и они уже об агресии говорят, а вот на Украину физически напали, то можно и рашку назад в ООн позвать. круто.
 показати весь коментар
 
Второй фронт

Победные реляции Кремля сменились поскуливанием.
В акваторию Черного моря, в сопровождении турецкой подводной лодки, зашел американский ракетный эсминец.
США провели учения по сценарию ответного ядерного удара по Кацапии в ответ на применение ею своего ядерного оружия по неназванной стране НАТО.
Штаты недвусмысленно намекнули российским "партнерам", что в случае столкновения с Турцией, им придётся обходиться неядерным арсеналом.
Тяжелые взаимные обстрелы между сирийскими правительственными силами и турецкими военными продолжаются уже третий день.
Накануне ночью, силы асадитов пытались прорваться в город Шейх Дамина на юге провинции Идлиб, но понесли серьезные потери и были отброшены. Турецкие "боги войны" оказались более меткими.
Сообщается, что среди уничтоженных асадитив была группа российских спецназовцев.
Турки в соц. сетях пишут о крупной поставке груза 200 на россию, в количестве 47-ми ихтамнетов.
У Кобзона - аншлаг.
Кремлевским петухам остается только кукарекать, а Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата в переговорах с россией.
И.Лютый
 показати весь коментар
 
 
Українці не сміють забувати історію кацапсько-українських відносин. Кожного вбитого кацапами треба пам'ятати. Спільна історія України та Московії, така ж кривава як і руки Путіна. За часів панування Московії, в Україні людей загинуло більше ніж за всі війни разом взяті.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору