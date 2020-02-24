 В умовах російської агресії проти України і країн Балтії присутність військ НАТО над Віслою необхідна, - Дуда

В інтерв'ю тижневику "Sieci" президент Дуда наголосив, що Росія демонструє силу, порушуючи повітряний простір інших країн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Тому не можна сказати, що ця держава надійна, яка мирним шляхом реалізує свої інтереси. Ми - абсолютний прихильник дотримання міжнародного права, тоді як з боку Росії його чітко і послідовно порушують. Ми багато разів протестували проти цього, захищаючи Україну або Грузію. Звичайно, Москві це не подобається ", - зазначив президент Польщі.
Дуда додав, що Росії також не подобається присутність військ НАТО над Віслою.
"Вони, безумовно, зміцнюють нашу безпеку, і в умовах російської агресії проти України і країн Балтії ця присутність необхідна", - зазначив президент.
На территории Польши есть американские базы и войска. Страна в НАТО. Они всё делают для своей безопасности.
В дальнейшем - размещение ЯО США на территории Украины.
Готов предложить для этого свой дачный участок.
Мы 5 лет сопротивлялись, а теперь постепенно встаем на колени. Да здравствует НеЛох!
Какое вмешательство? Кому мы нахрен были нужны, если рядом и так уже есть полувраждебный Китай и Иран? Ах да" базы НАТО", ну да, ну да....
Амин никогда не просил "Брежневвидивайска". Да, были партии просоветского толка после Саурской революции, но на правительственном уровне просьб не было. Если б они просили, зачем бы тогда спецоперация и "туземные эскадрильи" с закрашиванием звезд?
Дружба была и очень реальная. Вся армия на нашей технике, офицеры учились у нас, инженеры. Афганистан поставлял в СССР газ, Союз там много строил.
И все это предали и просрали за один день.
Прежде чем брызгать слюнями историю подучи.
На территории СССР, граничащей с Афганом проживали теже народы , что и в Афгане. После кучи инцидентов на границе, и было принято решение об интервенции с целью остановить гражданскую войну и недопустить ее проникновения на территорию СССР. тот же Таджикистан мог в любой момент полыхнуть. Под иностранным вмешательством окромя разжеванного мной подразумевается также иностранное военное вмешательство на территорию Афгана.
в мордоре уже даже пердаки не трещат, перегорели
в условиях российской агрессии против Украины и стран БалтииИсточник: https://censor.net.ua/n3177521
WTF?
Победные реляции Кремля сменились поскуливанием.
В акваторию Черного моря, в сопровождении турецкой подводной лодки, зашел американский ракетный эсминец.
США провели учения по сценарию ответного ядерного удара по Кацапии в ответ на применение ею своего ядерного оружия по неназванной стране НАТО.
Штаты недвусмысленно намекнули российским "партнерам", что в случае столкновения с Турцией, им придётся обходиться неядерным арсеналом.
Тяжелые взаимные обстрелы между сирийскими правительственными силами и турецкими военными продолжаются уже третий день.
Накануне ночью, силы асадитов пытались прорваться в город Шейх Дамина на юге провинции Идлиб, но понесли серьезные потери и были отброшены. Турецкие "боги войны" оказались более меткими.
Сообщается, что среди уничтоженных асадитив была группа российских спецназовцев.
Турки в соц. сетях пишут о крупной поставке груза 200 на россию, в количестве 47-ми ихтамнетов.
У Кобзона - аншлаг.
Кремлевским петухам остается только кукарекать, а Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата в переговорах с россией.
И.Лютый