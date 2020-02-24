 В умовах російської агресії проти України і країн Балтії присутність військ НАТО над Віслою необхідна, - Дуда

В інтерв'ю тижневику "Sieci" президент Дуда наголосив, що Росія демонструє силу, порушуючи повітряний простір інших країн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Тому не можна сказати, що ця держава надійна, яка мирним шляхом реалізує свої інтереси. Ми - абсолютний прихильник дотримання міжнародного права, тоді як з боку Росії його чітко і послідовно порушують. Ми багато разів протестували проти цього, захищаючи Україну або Грузію. Звичайно, Москві це не подобається ", - зазначив президент Польщі.

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Дуда додав, що Росії також не подобається присутність військ НАТО над Віслою.

"Вони, безумовно, зміцнюють нашу безпеку, і в умовах російської агресії проти України і країн Балтії ця присутність необхідна", - зазначив президент.