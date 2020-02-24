 43,5% українців не знають, хто такий Єрмак, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого.

Соціологи визначали рівень довіри населення України до політиків і громадських діячів. Серед запропонованих варіантів відповіді був "Не знаю такого".

Згідно з даними соцопитування 43,5% опитаних не знають, хто такий Андрій Єрмак.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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