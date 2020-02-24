 43,5% українців не знають, хто такий Єрмак, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого.
Соціологи визначали рівень довіри населення України до політиків і громадських діячів. Серед запропонованих варіантів відповіді був "Не знаю такого".
Згідно з даними соцопитування 43,5% опитаних не знають, хто такий Андрій Єрмак.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Ишак тока таких и берет на службу.
на Андрея дЕрмока.
Был дурак, теперь мудак,
Вместо морды задница.
Два дебила- это сила,
Никакой нет разницы!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Нa своїй сторінці в Фейсбук Дмитро Чекaлкін нaписaв допис. Публікуємо мовою оригінaлу. Орфогрaфію тa синтaксис збережено :
16 феврaля к концертному зaлу в Лондоне, где проходил концерт 95-го квaртaлa, с мирным протестом вышли укрaинские aктивисты.
Целью протестa было вырaзить несоглaсие с aнтиукрaинскими выступлениями шоу-группы и процессaми, происходящими в стрaне.
По их мнению шоу-бизнес должен остaвaться вне политики и нaзнaчение людей, которые связaны с Квaртaлом 95 и Влaдимиром Зеленским, нa госудaрственные должности является коррумпировaнной прaктикой.
К aктивистaм вышли нaродный депутaт от фрaкции «Слугa нaродa» и экс-продюсер компaнии «Квaртaл-концерт» Мaксим Ткaченко и Микa Фaтaлов, один из учaстников 95 квaртaлa. Они вели себя откровенно aгрессивно и требовaли от aктивистов уйти.
Aктивисты пытaлись объяснить, что имеют прaво вырaзить несоглaсие и имеют прaво нa мирный протест, поскольку живут в демокрaтической стрaне, и тaкой же хотят видеть Укрaину. Рaзговор зaвершился угрозaми от Мaксимa Ткaченко, что aктивистов нaйдут, и они сaми посмотрят кaк они будут говорить тогдa. Он тaкже сорвaл плaкaты, которые были до того нaклеены aктивистaми.
Нa кaкие рaзмышления нaводит этот инцидент? Шоу-группa, которaя годaми унижaлa имидж Укрaины, высмеивaлa учaстников Мaйдaнa, выполнялa и выполняет зaкaз влaсти нa высмеивaние политических оппонентов, окaзaлись нетерпимой к мaлейшей критике от небольшой группы aктивистов.
Мaксим Ткaченко, который является координaтором подкомитетa по вопросaм прaв и свобод лиц, проживaющих нa временно оккупировaнных территориях Укрaины, угрожaет физической рaспрaвой нa территории европейского госудaрствa. Способен ли этот человек зaщищaть прaвa и свободы в Укрaине?
Мaксим Ткaченко и ему подобные, пришедшие к влaсти в Укрaине, считaют вполне приемлемой прaктикой угрожaть в другой стрaне и готовы прибегнуть к тем же сaмым методaм, применяемых влaстью в Укрaине к волонтерaм, ветерaнaм и aктивистaм.
Зa мaтеріaлaми сторінки в Фейсбук Дмитрa Чекaлкінa
Рюкзак станковий "Ермак"
Многие украинские СМИ уже детально осветили визит президента Зеленского в Золотое и его общение с собравшимися там добровольцами протестующими против отступления украинской армии с украинской земли. Стиль, речь, лексика полууголовной шпаны продемонстрированная Зеленским уже широко освещалась и в общем получила уже негативный резонанс практически во всех средствах массовой информации. Но нас как всегда интересуют детали. Ибо главное - мелочи. В поездке Зеленского сопровождала уж совершенно неожиданная в таком визите и малоизвестная широкой публике личность - Андрей Ермак.
Личный помощник президента, доверенный переговорщик по всем скользким и закулисным темам. Его движения в украинской политике мы освещали в Хронике. Это именно он вел переговоры с Джулиани, именно он вел переговоры по австрийским инвесторам земли, именно его собирался отправлять Зеленский во главе группы переговорщиков по газу (см. 11.09.2019 г. Хроники). Министр иностранных дел Пристайко в интервью достаточно ясно обозначил Ермака как специалиста по "чувствительным и деликатным вопросам". Не будем спрашивать, откуда у специалиста по интеллектуальной собственности такие способности к переговорам, самородок, талант, но эффективность переговорщика определяется результатом. И какой же результат мы имеем?
Переговоры с Джулиани вылились в обвал украино-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе, Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - "качаю сколько хочу и когда хочу".
Собственно результат "чувствительных и деликатных" действий Ермака на международной арене просто катастрофичен для Украины.Ну ладно, испанское вино и осетрина в Испании - это понятно, но Золотое? Что нужно в Золотом Ермаку? Это не его сфера, не его тема, не его контингент переговоров и тем не менее, ухватив рюкзачек и Вову, Ермак летит в Золотое.
Результат мы видели все. Но есть детали.
Первичная, с самого начала, агрессия не характерна для общения Зеленского. В начале его общения всегда следует пусть и короткий, но всегда просматриваемый этап установления положительного эмоционального контакта. Это профессиональная привычка и она уже стала частью его личности. Жесткая агрессия с первых минут означает лишь одно - еще до контакта Зеленского довели до состояния психологического невосприятия аргументов другой стороны. Его обработали на конфликт еще в самолете. А далее все пошло как есть - агрессия, "ты", "я не лох" и тому подобное.
Кроме Ермака, других авторов этой обработки нет - Богдан далеко, пилоты заняты, со свитой Вова не общается. Косвенным подтверждением причастности Ермака служат и его собственные слова, сказанные Ермаком после встречи "К сожалению, но эти люди были настроены на негатив". Классический психологический прием смешивания причины и следствия.
Мы всегда были сторонниками классики, классики говорили "Ищите кому выгодно" , так Cui prodest? - кому выгодно, чтобы украинские войска отступили с украинской земли? Ответ один - России. Последние полтора года украинские войска шаг за шагом приближаются в структурным центрам ОРДЛО. Они стоят в 2-3 км от Донецка, полуокружен Докучаевск падение которого может вобоще обрушить весь фронт сепаратистов, украинская армия явно выигрывает позиционную войну. У России нет ресурсов для масштабной агрессии. остается лишь одно - политическими манипуляциями заставить Украину принять условия агрессора. Благо объект манипуляций - президент Украины жалок и ничтожен. И подключение к этому вопросу Ермака вовсе не случайность.
Ермак личность света не любящая. В своих интервью он постоянно повторяет что не хочет занимать никаких государственных должностей, а хочет быть "близким к президенту человеком". Похвально. И идеальная позиция для оказания скрытого влияния и маскировки собственных связей.
Мы принципиальные противники вмешательства в личную жизнь человека, но... Родина требует
Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.
Да да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.
И что же это получается? Рядом с нашим президентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?
Только не нужно кричать ! Не будите СБУ ..
Мудаки - особая категория особей мужского пола, профессионально имитирующие отношения, которые вначале создает сладкую иллюзию, а затем её медленно и уверенно разбивает. Они могут быть красивыми, умными, галантными, внимательными, или наоборот, недалекими, грубыми и циничными, но всегда остаются всё теми же скользкими жабами, под оболочкой прекрасного принца иди уверенного в себе брутального мачо.
Главная отличительная черта мудаков - они играют втемную. Имитируя отношения, которых нет, мудак планомерно наматывает на ваши уши гнилую лапшу, которую потом долго придется отскребать, иногда отрывая с мясом, когда мудака уже след простынет. Самое интересное, мудаки прекрасно понимают, чего на самом деле стоят их слова, но упрямо продолжают орудовать макаронными изделиями для своей выгоды, даже если у вас уже появились сомнения.
Мудак - человек слова, а не дела. Когда у вас проблемы, он обязательно скажет что-то вроде: «Ты всегда можешь на меня рассчитывать»! Но стоит действительно попросить о чем то, у мудака окажутся другие планы, или он будет слишком занят, и соблаговолит помочь, только если ради этого не придется сильно напрягаться.
CommanderX
Начальник Государственной таможенной службы Украины Макс Нефедов начал личные проверки магазинов торгующих импортом. Ещё раз акцентирую ваше внимание - это не сумасшедший, это начальник таможни страны
(тьху, гомосятина!)
Конечно не знают, я в зоопарке тоже не могу различить обезьян в вольере - стадо, есть стадо!
А сколько людей вообще знали о главе аппарата президента при Порошенко, Яныке, Юще, Кучме? Было хоть 10% таких от всего населения Украины?
Зеленский говорит, что случившийся бой под Золотым, стоивший жизни четырем украинским воинам - это провокация. К его сведению - это не так.
Случившиеся вчера - это хорошо спланированная и подготовленная операция российского командования , которое использовало вполне достоверные и заранее добытые разведывательные, данные для введения в бой сил и средств.
Люди которые ее которые ее готовили прекрасно знали, что в конце января распоряжением Генштаба Украины с зоны т.н. "разведения войск" в районе н\п Золотое были убраны все установки противотанковых ракетных комплексов. Доказательство этому, во-первых - использование танковых подразделений в целях огневой поддержки наступающих подразделений, что было бы абсолютно невозможно при наличии противотанковых ракетных комплексов.
Во вторых - атакующие подразделения российской армии прекрасно знали о времени и возможностях развертывания украинской артиллерии возвращаемой на огневые позиции и начали отход еще до момента начала обстрела. Удар украинской артиллерии пришелся практически по пустому месту.
Исключение составляла только основная штурмовая группа которая прикрывая отход не успела покинуть зону обстрела, замаскировалась на частично оставленных украинскими войсками позициях. После запроса о "прекращении огня" и согласия украинской стороны они покинули позиции и вышли с зоны поражения.
В-третьих, использование спецназа. Спецназ - это инструмент молниеносного, продуманного удара. Эти хорошо обученные подразделения не используются для банальных провокаций. Для этого там вполне достаточно бандитов "ДНР/ЛНР". 45-я обрсн тщательно и долго готовилась к операции, активно, вплотную изучая местность и украинские позиции переодевшись местными жителями, которых так бездумно подпускают к военным позициям наша армия.
Это не провокация - это результат преступных ошибок высшего руководства страны, которое своими действиями ставит под угрозу мир и безопасность украинских граждан, ставит под неоправданную угрозу жизнь украинских воинов.
Рапорты Генштаба о "победе". Несколько .... преувеличены. Российские войска провели классическую разведку боем, заняв новые позиции, расширив зону и возможности проникновения в тыл украинских войск, фактически взяв под контроль "зону разведения".
Предупреждаем - это повторится. И тут и под Гнутово. Под Гнутово с более серьезными последствиями - потерей Широкино и выходу к Мариуполю.
я не знаю що таке ОП
А НАХЕРА ВОНО МЕНІ ?
Сам в шоці
Устроили Санта Барбару с этими псевдовыборами. У власти одни мошенники.