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 Політика України
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Все про:ЦГЗ (28) Ігор Кузін (8) COVID-19 (261) Нові Санжари (103)

 Евакуйовані з Уханя почуваються добре, - ЦГЗ

Громадяни, які перебувають на обсервації у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщині, почуваються добре та не мають жодних симптомів гострих респіраторних захворювань.

Про це повідомив в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін на брифінгу у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на ранок під час чергового медичного огляду лікарями, які працюють зараз в обсервації, не було зафіксовано перевищень температури. Усі особи, які перебувають наразі в обсервації, почуваються добре. Щодо особи, яка вчора пред'являла певні скарги на шлунково-кишковий тракт, - з нею також все добре... Позаштатних ситуацій немає, працюють лікарі-епідеміологи на місцях", - сказав Кузін.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177517
 
 
 Топ коментарі
 
Пускай только попробуют сказать шо плохо!
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Покойник перед смертью потел? Потел...Это хорошо...
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а бубонька наш клованский як Эвакуированные из Ухани чувствуют себя хорошо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 592 не захзворив на Коровью Корону???!! Эвакуированные из Ухани чувствуют себя хорошо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7182
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тобто, ЦОЗ - не казав цього рагульського "із Ухині", модер?
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Китайцы тоже себя чувствовали хорошо....до того как ласты склеить
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Пускай только попробуют сказать шо плохо!
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"из Ухани"

Журналісти цензора звідкись дізналися, що Ухань - жіночого роду?

Чи може все-таки "из Уханя"?
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если бы меня кормили и содержали 2 недели за чужой счет, я бы тоже хорошо себя чувствовал.
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_Ничего. Думаю лежат в неприкосновенности пока зелёные бандиты народу байки рассказывают и колыбельные поют...
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тест систем на все не хватит, только для сотрудников 95 квартала.
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Результаты анализов будут только 26 февраля, вот такой поворот.
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Покойник перед смертью потел? Потел...Это хорошо...
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Эвакуированные из Ухани чувствуют себя хорошо...особливо в душі. Бодрит, єтить-колотить.
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ну немцы в 40 заикание лечили, а сейчас 2020 это новые технологии и подагра отпустит и головная боль уйдёт.
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А що каже соцопитування центру імені Разумкова щодо самопочуття карантинників з Уханю?
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За даними американських лікарів інкубаційний період може тривати до 27 днів. Так що тішитися МінЗє Покищо зарано. Ситуація може ускладнитися в будь який момент. І дуже не хочеться, щоб слуги урода тоді намагалися б приховати реальну ситуацію , аби не псувати картину уявного епідблагополуччя
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Даже если плохо, все равно будет хорошо. Мы в курсе.
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