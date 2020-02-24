 Мандрівка пам'ятника Щорсу в Каховку стала б чудовим перформансом, - глава УІНП Дробович про створення музею радянських монументів

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор УІНП Антон Дробович
"Я впевнений, що з цього кейсу можна зробити дуже успішну історію, яка для багатьох стане хорошим прикладом. За правильної роботи з простором, створення музейного чи спеціального монументального простору - це ж буде туристичний магніт. Це сотні, а може і тисячі робочих місць.
В Україні вже є декілька музеїв, де збираються пам’ятники, стели, дошки радянської доби. Один – у Спадщанському лісі під Путивлем. Другий - в Одеській області в селі Фрумушка-Нова. Я уже попросив наших декомунізаторів додати цей інформаційний блок в усі листи, які ми розсилаємо по декомунізації, щоб на місцях бачили, в який музейний простір можна обережно переправляти демонтовані пам’ятники. Ми трішки посилимо роботу з такими закладами, щоб це був не просто парк радянського періоду, а щоб це були місця, де розповідається, ким були ці особи і скільки крові у них на руках і на вусах", - зазначив він.
Дробович запевнив, що без рішення каховської громади нічого робити не буду:
"У березні проведемо там спеціальний семінар з креативної декомунізації. Херсонська обласна державна адміністрація і голова ОДА Юрій Гусєв підтримають ініціативу, якщо каховчани будуть "за" і буде розроблена хороша концепція, вони готові зробити все для створення музею. З міністерством теж повне розуміння і співпраця. І тоді в кінці літа перші знакові монументи приїдуть у Каховку і посилять цей ансамбль".
Відповідаючи на запитання, чи можуть в Каховку бути переміщені пам'ятник Щорсу з Києва або монумент Леніну з Харкова, Дробович не виключив такого розвитку подій.
"Мандрівка Щорса до Каховки стала б чудовим перформансом. Якщо це буде відповідати концепції каховського музею, то все можливо. Це треба опрацювати з громадами. Наскільки я пам’ятаю, стосовно Щорса є рішення місцевої влади в Києві. Залишилася справа тільки за Міністерством культури. Тобто Щорс може переїхати в Каховку. Але знову ж таки, це має бути зроблено розумно і працювати на підсилення ідеї декомунізації", - уточнив глава УІНП.
Нагадаємо, в січні стало відомо, що Інститут національної пам'яті України зажадав демонтувати комуністичний пам'ятник "Легендарна тачанка" в Каховці Херсонської області. Місцева влада виступили проти цього.
У своєму роз'ясненні Дробович зазначив, що ще в далекому 2015 році місцева влада повинна була провести слухання і консультації з городянами, художниками, експертами та всіма охочими, організувати всі процедури, які вважала за потрібне, і прийняти рішення про долю тачанки, однак цього зроблено не було. Тому тачанка підлягає знесенню, або на її основі необхідно створити музей.
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одному шишак на буденовке болгаркой срезать
а второму вместо фуражки папаху надеть
и будет памятник великому украинцу
Нестору Ивановичу Махно
псы. ***** Шуфрича оказывается в честь него назвали, а такое гавно получилось(
семинар по креативной декоммунизации Источник: https://censor.net.ua/n3177513
Путешествие Щорса в Каховку стало бы прекрасным перформансом Источник: https://censor.net.ua/n3177513
а може просто будеш домагатися виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
без показухи, без шоу, без креативу та перфомансів можна просто дотримуватись законодавства?
"Весь мир театр, а люди в нем ЗЕлохи !"
Наши идиоты на следующих выборах нового януковича выберут в лице бойко, и начнут этих идолов опять на места возвращать .
Только утилизировать всю эту нечесть , только под бульдозер !