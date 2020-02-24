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 Політика України, Суспільство
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Все про:Інститут нацпам'яті (154) Каховка (16) декомунізація (291) Дробович (18)

 Мандрівка пам'ятника Щорсу в Каховку стала б чудовим перформансом, - глава УІНП Дробович про створення музею радянських монументів

У Каховці за рішенням громади можуть створити музейний або монументальний простір пам'ятників і скульптур радянського періоду, куди можуть звозити експонати зі всієї України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор УІНП Антон Дробович

"Я впевнений, що з цього кейсу можна зробити дуже успішну історію, яка для багатьох стане хорошим прикладом. За правильної роботи з простором, створення музейного чи спеціального монументального простору - це ж буде туристичний магніт. Це сотні, а може і тисячі робочих місць.

В Україні вже є декілька музеїв, де збираються пам’ятники, стели, дошки радянської доби. Один – у Спадщанському лісі під Путивлем. Другий - в Одеській області в селі Фрумушка-Нова. Я уже попросив наших декомунізаторів додати цей інформаційний блок в усі листи, які ми розсилаємо по декомунізації, щоб на місцях бачили, в який музейний простір можна обережно переправляти демонтовані пам’ятники. Ми трішки посилимо роботу з такими закладами, щоб це був не просто парк радянського періоду, а щоб це були місця, де розповідається, ким були ці особи і скільки крові у них на руках і на вусах", - зазначив він.

Також читайте: Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані, - глава УІНП Дробович

Дробович запевнив, що без рішення каховської громади нічого робити не буду:

"У березні проведемо там спеціальний семінар з креативної декомунізації. Херсонська обласна державна адміністрація і голова ОДА Юрій Гусєв підтримають ініціативу, якщо каховчани будуть "за" і буде розроблена хороша концепція, вони готові зробити все для створення музею. З міністерством теж повне розуміння і співпраця. І тоді в кінці літа перші знакові монументи приїдуть у Каховку і посилять цей ансамбль".

Відповідаючи на запитання, чи можуть в Каховку бути переміщені пам'ятник Щорсу з Києва або монумент Леніну з Харкова, Дробович не виключив такого розвитку подій.

"Мандрівка Щорса до Каховки стала б чудовим перформансом. Якщо це буде відповідати концепції каховського музею, то все можливо. Це треба опрацювати з громадами. Наскільки я пам’ятаю, стосовно Щорса є рішення місцевої влади в Києві. Залишилася справа тільки за Міністерством культури. Тобто Щорс може переїхати в Каховку. Але знову ж таки, це має бути зроблено розумно і працювати на підсилення ідеї декомунізації", - уточнив глава УІНП.

Читайте: Інститут нацпам'яті розробляє курс лекцій для шкіл і вишів про російську агресію, - Дробович

Нагадаємо, в січні стало відомо, що Інститут національної пам'яті України зажадав демонтувати комуністичний пам'ятник "Легендарна тачанка" в Каховці Херсонської області. Місцева влада виступили проти цього.

У своєму роз'ясненні Дробович зазначив, що ще в далекому 2015 році місцева влада повинна була провести слухання і консультації з городянами, художниками, експертами та всіма охочими, організувати всі процедури, які вважала за потрібне, і прийняти рішення про долю тачанки, однак цього зроблено не було. Тому тачанка підлягає знесенню, або на її основі необхідно створити музей.

Повне інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177513
 
 
 Топ коментарі
 
Кому нужны советские глыбы бетона? Ты бы отреставрировал хоть один старинный дворец или замок, которые разрушенные стоят по всей Украине. Деятели хреновы.
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да там ничего и ломать не надо
одному шишак на буденовке болгаркой срезать
а второму вместо фуражки папаху надеть
и будет памятник великому украинцу
Нестору Ивановичу Махно
псы. ссуко Шуфрича оказывается в честь него назвали, а такое гавно получилось(
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...на свалку...или переплавку.. Путешествие памятника Щорсу в Каховку стало бы прекрасным перформансом, - глава УИНП Дробович о создании музея советских монументов - Цензор.НЕТ 3904
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Кому нужны советские глыбы бетона? Ты бы отреставрировал хоть один старинный дворец или замок, которые разрушенные стоят по всей Украине. Деятели хреновы.
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вот это будет шоу, когда КАМЕННЫЙ ЩОРС в Каховку поскачет
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Пам'ятник Щорсу в Києві дійсно є витвором мистецтва незважаючи на те що Тягнибок на замовлення кремля відрізав коневі шматок ноги . Такі пам'ятники на відміну від сірої маси клонованих ленінів прикрашають місто . В Празі біля "Народни дівалдов" стоїть дуже подібна скульптуря якомусь австійському цісарю . Але мудрі чехи на відміну від буйних тягнибоків лишили пам'ятник прикрашати столицю . На акції тягнибока як правило завчасно прибувало все телебачення Кацапії , щоб через кілька годин трубити на весь світ про українськиї нацистів і диких радикалів .
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Пебилы сами сделали свой выбор. Деньги же не пахнут. Ну-ну.
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Путешествие Зеленского в Ростов было бы еще лучшим хэппинингом
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Неплохо каховчане придумали чтобы тачанку не сносить
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да там ничего и ломать не надо
одному шишак на буденовке болгаркой срезать
а второму вместо фуражки папаху надеть
и будет памятник великому украинцу
Нестору Ивановичу Махно
псы. ***** Шуфрича оказывается в честь него назвали, а такое гавно получилось(
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Щорс то точно был большевиком(коммунистом), а вот те, кто на тачанке сидел и комсомольцами не успели стать. Теперь можно принять в махновцы.
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из этого кейса можно сделать очень успешную историю Источник: https://censor.net.ua/n3177513
семинар по креативной декоммунизации Источник: https://censor.net.ua/n3177513
Путешествие Щорса в Каховку стало бы прекрасным перформансом Источник: https://censor.net.ua/n3177513

а може просто будеш домагатися виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

без показухи, без шоу, без креативу та перфомансів можна просто дотримуватись законодавства?
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без ЗЕльоных фишечек не интересно:

"Весь мир театр, а люди в нем ЗЕлохи !" Путешествие памятника Щорсу в Каховку стало бы прекрасным перформансом, - глава УИНП Дробович о создании музея советских монументов - Цензор.НЕТ 2907
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Отрезанная плешивая башка Х@йла на пике - вот где реальный перфоменс был бы
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ще кращим перформансом була б подорож щорса з ленінами й жуковими назад в кацапстан ешелон вантажений радянськими ідолами
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Приберіть це лайно з центра Києва, та й годі. Задовбали своїми шоу
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Мнений много. Давно стоило это сделать. А вот по Щорсу сложно. Удачный получился памятник. Очень хорошо вписан в то место. У нас в целом очень мало памятников с темой конной---очень много везде во всём мире, но не у нас. Чуть жаль. Та и сам Щорс фигура не простая, крепко его боялись в те годы. Там непростая история с его гибелью. Всё таки знаковая личность. Что интересно, позировал скульптору молодой студент Кравчук. Тот что президентом стал. Такая вот интрига.
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Крім Праги подібні пам'ятники прикрашають багато європейських столиць . В нас же чисто кацапсько-більшовицький підхід " .. до аснаванья , а затєм ..." А "зачєм" ? Компоновку і саму скульптура виконано майже шедеврально . Потрібен всього лиш здоровий глузд .
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Распилят его там. Рядом с Каховкой был памятник "тачанка" - пилят отдуши, Огромный он просто - пока ещё есть на что глянуть.
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Уничтожьте уже нафик эту историю Союза да заживите как люди на зависть совкам.
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нахєр нада така декамунізація - це ж савєцкій піар!!! То всьо повинно бєзвозвратно унічтожацца - на мєтал, на строітєльний матіріал!!! А то повилазять комуняцькі таракани із щєлєй, а ***** поддєржіт
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Какой на хрен памятник щорсу!! Этому коммуняке, загубившему не один десяток тысяч украинсих душ!! Дробович! Ты, что лук ел или так охренел!!
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Влада думає і далі в категоріях шоу і перформансів, замість того аби мати державницьку позицію і бачення
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Да идите вы на йух со своим парком краснопузых идолов !
Наши идиоты на следующих выборах нового януковича выберут в лице бойко, и начнут этих идолов опять на места возвращать .
Только утилизировать всю эту нечесть , только под бульдозер !
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