 Мандрівка пам'ятника Щорсу в Каховку стала б чудовим перформансом, - глава УІНП Дробович про створення музею радянських монументів

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор УІНП Антон Дробович

"Я впевнений, що з цього кейсу можна зробити дуже успішну історію, яка для багатьох стане хорошим прикладом. За правильної роботи з простором, створення музейного чи спеціального монументального простору - це ж буде туристичний магніт. Це сотні, а може і тисячі робочих місць.

В Україні вже є декілька музеїв, де збираються пам’ятники, стели, дошки радянської доби. Один – у Спадщанському лісі під Путивлем. Другий - в Одеській області в селі Фрумушка-Нова. Я уже попросив наших декомунізаторів додати цей інформаційний блок в усі листи, які ми розсилаємо по декомунізації, щоб на місцях бачили, в який музейний простір можна обережно переправляти демонтовані пам’ятники. Ми трішки посилимо роботу з такими закладами, щоб це був не просто парк радянського періоду, а щоб це були місця, де розповідається, ким були ці особи і скільки крові у них на руках і на вусах", - зазначив він.

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Дробович запевнив, що без рішення каховської громади нічого робити не буду:

"У березні проведемо там спеціальний семінар з креативної декомунізації. Херсонська обласна державна адміністрація і голова ОДА Юрій Гусєв підтримають ініціативу, якщо каховчани будуть "за" і буде розроблена хороша концепція, вони готові зробити все для створення музею. З міністерством теж повне розуміння і співпраця. І тоді в кінці літа перші знакові монументи приїдуть у Каховку і посилять цей ансамбль".

Відповідаючи на запитання, чи можуть в Каховку бути переміщені пам'ятник Щорсу з Києва або монумент Леніну з Харкова, Дробович не виключив такого розвитку подій.

"Мандрівка Щорса до Каховки стала б чудовим перформансом. Якщо це буде відповідати концепції каховського музею, то все можливо. Це треба опрацювати з громадами. Наскільки я пам’ятаю, стосовно Щорса є рішення місцевої влади в Києві. Залишилася справа тільки за Міністерством культури. Тобто Щорс може переїхати в Каховку. Але знову ж таки, це має бути зроблено розумно і працювати на підсилення ідеї декомунізації", - уточнив глава УІНП.

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Нагадаємо, в січні стало відомо, що Інститут національної пам'яті України зажадав демонтувати комуністичний пам'ятник "Легендарна тачанка" в Каховці Херсонської області. Місцева влада виступили проти цього.

У своєму роз'ясненні Дробович зазначив, що ще в далекому 2015 році місцева влада повинна була провести слухання і консультації з городянами, художниками, експертами та всіма охочими, організувати всі процедури, які вважала за потрібне, і прийняти рішення про долю тачанки, однак цього зроблено не було. Тому тачанка підлягає знесенню, або на її основі необхідно створити музей.

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