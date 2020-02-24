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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Зоряна Скалецька (90) COVID-19 (261) Нові Санжари (103)

 Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, яка перебуває на обсервації в Нових Санжарах Полтавської області, вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя.

Про це Скалецька написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вперше зустрілася з громадянами, евакуйованими з Китаю. Завітала до їхніх кімнат на другому і третьому поверхах санаторію "Нові Санжари". Усі здорові. У жодного з евакуйованих підозри на ГРВІ немає. Мій костюм - обов'язкова вимога епідеміологів, порушувати яку я не маю права. Вдячна усім, хто змушений розміститися на обсервацію, за те, що вони теж розуміють і дотримуються усіх правил. Відчуваємо себе єдиною командою. Єдині скарги, які наразі почула, стосуються хіба що деяких побутових питань. Працюємо над тим, щоб обсервація у Нових Санжарах стала комфортнішою", - розповіла міністерка.

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Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: Відчуваємо себе єдиною командою 01
Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: Відчуваємо себе єдиною командою 02
Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: Відчуваємо себе єдиною командою 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177510
 
 
 Топ коментарі
 
Цирк на дроті з цими "Новими обличчами"
Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Ухани: "Чувствуем себя единой командой" - Цензор.НЕТ 8629
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Хватит писать об этой некомпетентной дуре! Кому нужно это шоу?!
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Зоряна открою страшную тайну, глаза тоже необходимо защищать, там как ни странно тоже слизистая есть.
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Чтобы попиариться, она залезла в карантинную зону. Непрофессионализм бьет фонтаном.
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Эта дура с юридическим образованием и без медицинских знаний только то и делает, что пиарится, а медицина Украины загибается. Скоро все медики повыезжают из страны. Слышала про штрафы медикам.Это в добавок к мизерной зарплате они придумали еще и штрафовать. Просто геноцид народа и разрушение медицины под корень. А что за медицина без специалистов? НОЛЬ.
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а ты думаешь, что ей там еще остается делать, в отсутствие других развлечений?
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дайте Дуре нормальный респиратор, а не трехслойную маску, которая не защищает от вируса.

впрочем, если вымрет Минздрав, весь Кабмин, Рада и САМ (!!!) ПреЗик, Украина этого не заметит, так что,
"Чума на оба ваших дома !!!" и прапор в руки, пусть ходит, может заразится
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Ну ось, з'явилася нова нація- Ухаїнці, а може і малоухи.
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Цирк на дроті з цими "Новими обличчами"
Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Ухани: "Чувствуем себя единой командой" - Цензор.НЕТ 8629
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Хватит писать об этой некомпетентной дуре! Кому нужно это шоу?!
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Да есть там что-то. Кусок пластика, пленки или файла канцелярского Но что-то отсвечивает, посмотрите, видно что есть на глазах защита.
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зачем застекленевшим глазам какая-то защита ? Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 825
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"Чувствуем себя единой командой" - ни медики ни подопечные не понимают что такое коронавирус.
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Зоряна открою страшную тайну, глаза тоже необходимо защищать, там как ни странно тоже слизистая есть.
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Она защищала, внимательно посмотрите, там видно, что какой-то пластик одет на глазах.
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такое впечатление что с пластиковой бутылки вырезали полоску, а сверху полоски отверстие, наверное вирус летает только по прямой .
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чисто гипотетически, человек если чихнет в ее присутствии, поможет эта пленка?
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Не думаю, но одеть-то она что-то одела. Хотя кажется, что защита на глазах у нее не очень плотно прилегает к лицу. Поэтому скорее всего не защитит.
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Героиня наша! Спасительница!!!!! Ты второй скафандр одень, а то как страна без тебя, если что? Пропадем ведь. Береги себя, свет ты наш медицинскийСкалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Ухани: "Чувствуем себя единой командой" - Цензор.НЕТ 4227
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Что б ни делали они , недовольны люди-свиньи из болота поросвыни. Вот курица кате бы она бы показала бвы как надо. Жаль только курица эта синяя никому не нужна Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 9149
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в какой ещё стране министр здравоохранения живёт с карантинными ?
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Ой стасик, тебе жена не дала? А я забыла, что ты давно уже без женщины, только соседским мужичкам отдаешься. Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 3234 Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 3234 Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 3234
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Блдь, коли вже цей цирк закінчиться. Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 8938
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а чего пацан без намордника?
скалецкая решила шо очки приравниваюся к скафандру?
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Гастролі 95 кварталу в Санжарах тривають. Привезені з Китаю українці здоров"я їм бажаю) - майбутній кадровий резерв Зе-команди, для комплекту, скоро привезуть даму з собачкою.
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(Так воно,подивлюсь,наша Зорянка ду-у-уже зблизилась з Сашою Маховим,такий собі "курортний роман".Ех,молодість !)
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За запитом "коронавирус" на Поеторії вискочив віршик про їхні рольові ігри в карантині:

- сегодня я коронавирус
а ты короче медсестра
- я не хочу нет нет не буду
мне стра...

Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 7789
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Кажуть, що завідуюча мед.центру в Нових Санжарах, що пішла в декрет Олександра Сєрова має російське громадянство. Хтось в курсі про цей зашквар?
Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 550
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да она ипанутая! вероятность, что ни у кого из них нет вируса в инкубационном периоде - 50 на 50. так ещё и разнесла по всем этажам.
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Вот и оставайся там капитаном команды. И не возвращайся)))))
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Есть заявления китайцев о увеличении инкубационного периода до 27 дней , есть заявления о повторных заражениях , этой адвокатши не надоело из себя строить героя ? Глупо игнорировать меры безопасности , но хуже и преступно не выполнять правила карантинного поведения заявляя что в конце недели она покинет обсервацию . Зачем это безобразие от первого лица которому доверили охрану здоровья страны?
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зато в МОЗ теперь будет пусто и тихо, как на кладбище.
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Если бы она ко мне в таком костюме снизошла пообщаться - копняками гнал бы ее назад в ее "кабинет".
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как любит отвратительная Скалецкая пиарится на пустом месте.
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Там вся команда такая, не только Скалецкая. Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 8468
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Ок... не буду комментировать меры безопасности, как говориться, жирафу видней. Но вот в какой совок там людей разместили... это жесть неимоверная. И вот тут я подозреваю что никаким нормам карантина эта жесть не отвечает. Я думаю что наши клоуны-малоросы просто, в прочем как и обычно, очконули и отправили этих бедолаг подальше на периферию. При этом местным аборигенам в этой суматохе ничего толком не объяснили. Вот и шариковы забеспокоились и начали камушками в разные стороны бросать. Хорошо хоть не сожгли н...хрен.
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та вот именно, что должны жить в герметичных боксах с индивидуальной вентиляцией. а тут трэш.
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что-то "адна *******"...да по разному экипирована))))
они ж здоровы ?...и карантин один на всех....или таки как бы... все не так однозначно ? ))))
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_Суки, вместо карантина какое-то шапито и массовки! Проклятые твари даже и не собираются серьёзно относиться (и соответствующе действовать) к надвигающейся пандемии!
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4й день под одной крышей вроде бы и только сейчас встретила "китайцев"?! Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 2618
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Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 6300
"Если бы у меня была вторая жизнь,
я провела бы ее здесь, в Новых Санжарах"
З.Скалецкая
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яжели 11 хвутболистов ,которые прикупил ахметыч ,впервые встретились d самолете,то разве они ужо....ну того .что она вагарит "единая"...? Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою" - Цензор.НЕТ 1335
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Хочу бачити ,як вона після карантину прийде в Кабінет Міністрів , Верховну Раду і зустрінеться з депутатами і міністрами . А потім поговоримо о толерантності , людяності і безпеці людей. Дай бог , що б все закінчилось без наслідків і щасливо.
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Она уже там, она обнимается с ними. Какой смысл наряжаться в костюм ниндзя?
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без осуждения, помоему она нашла хороший способ, снять с себя все проблемы в здравоохранении, с учетом тех сообщений что возможны повторные рецидивы болезни, покидать обсервацию кому либо из находящихся там крайне нежелательно, надо думать головой когда собираетесь входить в карантинную зону.
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