 Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими з Уханя: "Відчуваємо себе єдиною командою". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Скалецька написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вперше зустрілася з громадянами, евакуйованими з Китаю. Завітала до їхніх кімнат на другому і третьому поверхах санаторію "Нові Санжари". Усі здорові. У жодного з евакуйованих підозри на ГРВІ немає. Мій костюм - обов'язкова вимога епідеміологів, порушувати яку я не маю права. Вдячна усім, хто змушений розміститися на обсервацію, за те, що вони теж розуміють і дотримуються усіх правил. Відчуваємо себе єдиною командою. Єдині скарги, які наразі почула, стосуються хіба що деяких побутових питань. Працюємо над тим, щоб обсервація у Нових Санжарах стала комфортнішою", - розповіла міністерка.
впрочем, если вымрет Минздрав, весь Кабмин, Рада и САМ (!!!) ПреЗик, Украина этого не заметит, так что,
"Чума на оба ваших дома !!!" и прапор в руки, пусть ходит, может заразится
скалецкая решила шо очки приравниваюся к скафандру?
Коли зелена нечисть не лізе в протокольний процес :
Триразове харчування, щоденні заміри температури та повна ізоляція від зовнішнього світу - у таких умовах проживають 12 громадян Китаю, які прилетіли до України з відпустки.(Житомир).
- сегодня я коронавирус
а ты короче медсестра
- я не хочу нет нет не буду
мне стра...
они ж здоровы ?...и карантин один на всех....или таки как бы... все не так однозначно ? ))))
"Если бы у меня была вторая жизнь,
я провела бы ее здесь, в Новых Санжарах"
З.Скалецкая