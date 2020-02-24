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Все про:Денісова (427) житло (212) полонені (764) Офіс Президента (262)

 Офіс Президента проводить переговори про купівлю квартир для звільнених унаслідок обміну 29 грудня українців, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова спростовує інформацію про те, що долею звільнених 29 грудня 2019 року з полону громадян України ніхто не займається.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Денісової, зараз звільнені особи, які мали потребу у відновленні документів, що засвідчують особу і громадянство, їх отримали.

"Крім того, за мого сприяння Служба зайнятості провела для цих громадян роботу щодо пошуку вакансій, які передбачають надання житла. Більшість на ці пропозиції погодилась. Водночас 12 осіб з числа звільнених досі не визначились з місцем роботи та проживання", - зазначила Денісова.

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"Також Офіс Президента проводить переговори щодо купівлі квартир для звільнених громадян, адже є значна потреба у їх кількості.
Доки триває цей процес, наші громадяни забезпечені тимчасовим житлом, а дехто виявив бажання проживати у своїх рідних та близьких", - додала вона.

Щодо стану здоров'я, Денісова повідомила, що всім звільненим надана висококваліфікована медична допомога, в тому числі і стоматологічна. Крім того, 11 осіб завершують курс реабілітації в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни "Циблі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнені в результаті обміну 29 грудня українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги наступного тижня.

Офіс Президента проводить переговори про купівлю квартир для звільнених унаслідок обміну 29 грудня українців, - Денісова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177507
 
 
 Топ коментарі
 
квартирами потрібно військових забезпечувати.
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че ох-ели? бомбилам лугандонским квартиры покупать.
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Меня новость про покупку квартир удивила, это шо за бред? У нас больше 1 мил. переселенцев и все нуждаются, купим всем квартиры? Желательно в Киеве? В центре? Военные с инвалидностью от войны годами стоят в очереди, семьи живут в сьемных хатах, может им помочь в первую очередь?
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о це статті Бутусова на Цензорі Ви так почали перейматись долею? Читають виявляється ці зелені бовдури Цензор
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квартирами потрібно військових забезпечувати.
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Меня новость про покупку квартир удивила, это шо за бред? У нас больше 1 мил. переселенцев и все нуждаются, купим всем квартиры? Желательно в Киеве? В центре? Военные с инвалидностью от войны годами стоят в очереди, семьи живут в сьемных хатах, может им помочь в первую очередь?
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У нас кроме переселенцев еще миллионы простых людей живущих в селах и райцентрах годами живут на сьемных хатах в Польше, Москве, Питере или Киеве. Пусть и их правительство обеспечит жильем в городах миллионниках где есть работа и выше зарплаты.
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Давайте откровенно, послк УССР квартиры бесплатно получили еденицы из простого народа и тысячи из власти.
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че ох-ели? бомбилам лугандонским квартиры покупать.
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Самое грустно, что єто происходит в реальности(
Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных в результате обмена 29 декабря украинцев, - Денисова - Цензор.НЕТ 2063
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Зебилы кроме, как хуже сделать больше ничего не могут. Про удочку, умственно отсталые фанатики говноквартала, никогда не слышали. Даже если и слышали, то не поняли...
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Так і думав, що вони піклуються про нас (сарказм звичайно)
Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных в результате обмена 29 декабря украинцев, - Денисова - Цензор.НЕТ 7125
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А як вони пройшли перевірку СБУ, чи всі там дійсно були заручниками чи половина з них заслані козачки рюсскаго міра, типу гаді савченко. Не забули ще, мої співчутлливі земляки з короткою памятю? Що на це скаже СБУ, як ними проведена робота чи є офіційний звіт. Чи як завжди в країні дурнів і так сойдет....
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При последнем обмене список не проверялся, просто подмахнули список, предаставленный орками. Поэтому на всех сайтах на обмен публикуют списки на 27-32 человека, т.к. остальные х.з. кто и что они в этом списке делают. 5 человек тупо просто отказались от обмена.
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Что они творят. Так скоро украинцы начнут массово сдаваться в плен ради квартир. " Не был в плену- не человек, бери ипотеку"))
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На Донбассе пусть покупают им квартиры.
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КАЖДОМУ ДОНЕЦКОМУ ТАКСИСТУ ПО ТРИ КВАРТИРЫ В КИЕВЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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за чей счет? если за деньги 95-го квартала, то пусть платят, я не возражаю.
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Та ні, вони свої грошишики по офшорам ховають.
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І що обов'язково в Києві ,до речі більшість з тих звільнених невідомо хто вони і за що були засуджені.
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Це називається повзучий рюсскій мір. Ці переселенці 100% не знають української мови, і гаванят на рассейском, патамушта какая разніца. І тягнуть далі в Україну все своє малороскоє гімно.
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А какая разница? (с) Гроші не з власної кишені. Ветеранам АТО ні квартир ні ділянок, а недолугим таксистам в Мордор - квартири?
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Госсобственность "приватезировали",нет государственных программ по застройке,никто ни за что не отвечает,а теперь покупают за счёт налогоплательщиков по рыночным ценам.Гениально.
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А той бабке, которую взяли в Луганске, когда она туда покупать квартиру поехала, тоже квартира положена? А таксистам которые через линию разграничения возили? Придурки, я некоторых таких перевозчиков знаю. Некоторые из них покупали квартиры в Харькове, Киеве, Днепре после года подобной работы. Это при том, что они делились на блокпостах и с сепарами и с нашими. А эти, видать, просто сильно жадными оказались - делиться не захотели. Вы не понимаете? У них были деньги на выезд, но они предпочли жить там. А теперь им нужно помощь оказывать? Вы в своем уме?
Я знаю людей, у которых несколько домов разбомбили, у которых квартиры забрали, которые выезжали даже без личных вещей без копейки в кармане! Может лучше им помочь, если уж Вам на армию насрать? Чем эти бабки и таксисты лучше?
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Я был, в батальоне разведчик. А он, писаришка штабной... За Родину я был ответчик... А он спал с МОЕЮ женой))))))))))
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надо срочно в плен сдаваться, я тружусь сутками на пролет, что бы в свое время купить квартиру семье, а теперь детям, меньшей доне еще не купил, а мне уже 49 лет, потом внуки..., а этим донбасятам за непонятные заслуги выкотят квартиру на блюдочке с золотой каемочкой.., дауны зеленые сьездите по регионам тысячи инвалидов АТО ютяться по углам без работы и жилья - скоты 95 ордена дыбилизма.
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