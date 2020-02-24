 Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані, - глава УІНП Дробович

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор УІНП Антон Дробович, коментуючи випадок, коли за носіння футболки з радянським гербом було затримано чоловіка.
"У законі доволі чітко прописані ці категорії. Це питання загальної правової грамотності. Кейсів, коли цю норму закону порушували, за 5 років буквально кілька випадків назбирається. Більше того. Активісти, які надсилають з регіонів запити, часто запитують, коли почнуться посадки недобросовісних представників місцевого самоврядування, які не виконують закон? Однак ми за це не відповідаємо. УІНП, на відміну від польського Інституту нацпам’яті, не має слідчих функцій.
У нас дуже ліберальна історія - зараз ця стаття рідко застосовується. Але я хотів би нагадати представникам місцевого самоврядування, які порушують цю статтю закону: це тільки доти, допоки не знайдеться рішучого прокурора чи наполегливих громадян, які доведуть справу до кінця. В Україні дуже багато інших проблем, зокрема пов’язаних з війною та недосконалим правосуддям, тому і ця стаття не дуже часто застосовується. Але вона має потенціал, щоб бути використаною, і порушникам закону варто про це пам’ятати", - зазначив він.
Також Дробович висловив свою думку з приводу нещодавніх випадків, коли на офіційних похоронних заходах були присутні люди у формі дивізії Ваффен-СС "Галичина". Зокрема, такий випадок стався на похороні останнього члена дивізії:
"Інститут зараз готує позицію щодо кейсу про похорон дивізійника. У таких випадках, мені здається, правоохоронні органи мають бути просто безкомпромісні. Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані. При цьому на тому заході були офіційні представники області й міста. Якщо представники влади бачать людину у формі дивізії Ваффен-СС – це поганий тон навіть стояти поруч. Це наруга над пам’яттю про мільйони вбитих людей в Україні і по всьому світу. Хто б там не мав який сентимент до дивізії Ваффен-СС "Галичина", вона не була втіленням хороших сил. Це був військовий підрозділ нацистської Німеччини. Читаєш текст їхньої присяги – і не виникає жодних сумнівів, хто добрий, а хто поганий. Якщо просто закон не буде працювати у таких випадках, то я готовий ініціювати нормативно-правові акти про заборону публічного носіння форми тоталітарних режимів, як це зробила нещодавно Латвія. Але перед цим ми все ж проведемо консультації із спільнотами реконструкторів і спробуємо домовитися, щоб це було свідоме і добровільне рішення".
Повне інтерв'ю читайте тут.
больше поговорить не о чем?
Ось "відеодоказ" слів жиріка)))
не якесь одоробло буде писати хто поганий, а хто хороший.
Галичина захищалась від червної чуми і ні на кого не нападала.
Вони жертви. І не ти, ні зелене чмо не будуть паплюжити їхню пам'ять.
У тебя проблемы даже серьёзней, чем я думал!))
При Порошенко таких вопросов не задавали.
******* праві рухи використовують масу символіки, стилізованої так, що воно зрозуміло, про що усе оце - але за законом не придовбаєшся.
Є багато варіянтів стилізованого свастя, не кажучи вже про кельтські хрести та іншу символіку.
Она НИЧЕГО не меняет.
Шуфрич - наркома, Добкин - секретаря Харьковского горкома.
Доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова,
Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр",
який профінансований російськими олігархами.
і який, між тим, був і є альтернативним до того, який ми втілювали за участю української держави, тобто Мінкультури та Інституту нацпам'яті. Пробачте, але я не вірю в якісь благочинні цілі російських "грошових мішків", а тим більше в такій чутливій темі української історії, як Бабин Яр, - каже В'ятрович.
Громадський діяч, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України, один із співзасновників Руху опору капітуляції (РОК) Йосип Зісельс також звернув увагу на те, що Антон Дробович працював з російськими олігархами.
"Дробович дотичний до проекту, започаткованого російськими бізнесменами Фрідманом, Ханом і Фуксом - музей "Бабин Яр".