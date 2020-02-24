 Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані, - глава УІНП Дробович

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор УІНП Антон Дробович, коментуючи випадок, коли за носіння футболки з радянським гербом було затримано чоловіка.

"У законі доволі чітко прописані ці категорії. Це питання загальної правової грамотності. Кейсів, коли цю норму закону порушували, за 5 років буквально кілька випадків назбирається. Більше того. Активісти, які надсилають з регіонів запити, часто запитують, коли почнуться посадки недобросовісних представників місцевого самоврядування, які не виконують закон? Однак ми за це не відповідаємо. УІНП, на відміну від польського Інституту нацпам’яті, не має слідчих функцій.

У нас дуже ліберальна історія - зараз ця стаття рідко застосовується. Але я хотів би нагадати представникам місцевого самоврядування, які порушують цю статтю закону: це тільки доти, допоки не знайдеться рішучого прокурора чи наполегливих громадян, які доведуть справу до кінця. В Україні дуже багато інших проблем, зокрема пов’язаних з війною та недосконалим правосуддям, тому і ця стаття не дуже часто застосовується. Але вона має потенціал, щоб бути використаною, і порушникам закону варто про це пам’ятати", - зазначив він.

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Також Дробович висловив свою думку з приводу нещодавніх випадків, коли на офіційних похоронних заходах були присутні люди у формі дивізії Ваффен-СС "Галичина". Зокрема, такий випадок стався на похороні останнього члена дивізії:

"Інститут зараз готує позицію щодо кейсу про похорон дивізійника. У таких випадках, мені здається, правоохоронні органи мають бути просто безкомпромісні. Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані. При цьому на тому заході були офіційні представники області й міста. Якщо представники влади бачать людину у формі дивізії Ваффен-СС – це поганий тон навіть стояти поруч. Це наруга над пам’яттю про мільйони вбитих людей в Україні і по всьому світу. Хто б там не мав який сентимент до дивізії Ваффен-СС "Галичина", вона не була втіленням хороших сил. Це був військовий підрозділ нацистської Німеччини. Читаєш текст їхньої присяги – і не виникає жодних сумнівів, хто добрий, а хто поганий. Якщо просто закон не буде працювати у таких випадках, то я готовий ініціювати нормативно-правові акти про заборону публічного носіння форми тоталітарних режимів, як це зробила нещодавно Латвія. Але перед цим ми все ж проведемо консультації із спільнотами реконструкторів і спробуємо домовитися, щоб це було свідоме і добровільне рішення".

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