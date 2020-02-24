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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Інститут нацпам'яті (154) СС Галичина (12) СРСР (214) декомунізація (291) Дробович (18)

 Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані, - глава УІНП Дробович

У законі про кримінальну відповідальність за пропаганду і поширення символіки тоталітарних режимів чітко прописана заборона на носіння форми та одягу з нацистською або радянською символікою.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор УІНП Антон Дробович, коментуючи випадок, коли за носіння футболки з радянським гербом було затримано чоловіка.

"У законі доволі чітко прописані ці категорії. Це питання загальної правової грамотності. Кейсів, коли цю норму закону порушували, за 5 років буквально кілька випадків назбирається. Більше того. Активісти, які надсилають з регіонів запити, часто запитують, коли почнуться посадки недобросовісних представників місцевого самоврядування, які не виконують закон? Однак ми за це не відповідаємо. УІНП, на відміну від польського Інституту нацпам’яті, не має слідчих функцій.

У нас дуже ліберальна історія - зараз ця стаття рідко застосовується. Але я хотів би нагадати представникам місцевого самоврядування, які порушують цю статтю закону: це тільки доти, допоки не знайдеться рішучого прокурора чи наполегливих громадян, які доведуть справу до кінця. В Україні дуже багато інших проблем, зокрема пов’язаних з війною та недосконалим правосуддям, тому і ця стаття не дуже часто застосовується. Але вона має потенціал, щоб бути використаною, і порушникам закону варто про це пам’ятати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-який учасник параду 9 травня в Москві буде використаний Росією для її імперіалістських загарбницьких цілей, - Дробович

Також Дробович висловив свою думку з приводу нещодавніх випадків, коли на офіційних похоронних заходах були присутні люди у формі дивізії Ваффен-СС "Галичина". Зокрема, такий випадок стався на похороні останнього члена дивізії:

"Інститут зараз готує позицію щодо кейсу про похорон дивізійника. У таких випадках, мені здається, правоохоронні органи мають бути просто безкомпромісні. Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані. При цьому на тому заході були офіційні представники області й міста. Якщо представники влади бачать людину у формі дивізії Ваффен-СС – це поганий тон навіть стояти поруч. Це наруга над пам’яттю про мільйони вбитих людей в Україні і по всьому світу. Хто б там не мав який сентимент до дивізії Ваффен-СС "Галичина", вона не була втіленням хороших сил. Це був військовий підрозділ нацистської Німеччини. Читаєш текст їхньої присяги – і не виникає жодних сумнівів, хто добрий, а хто поганий. Якщо просто закон не буде працювати у таких випадках, то я готовий ініціювати нормативно-правові акти про заборону публічного носіння форми тоталітарних режимів, як це зробила нещодавно Латвія. Але перед цим ми все ж проведемо консультації із спільнотами реконструкторів і спробуємо домовитися, щоб це було свідоме і добровільне рішення".

Також читайте: Інститут нацпам'яті розробляє курс лекцій для шкіл і вишів про російську агресію, - Дробович

Повне інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177506
 
 
 Топ коментарі
 
згоден,але тоді затримувати потрібно людей із комуняцкою символікою!!!
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хто він взагалі такий ? який стосунок має до історії України ?
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І на формі свастика була? Хотілось би поглянути на фото.
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что то сегодня слишком много Дробовича
больше поговорить не о чем?
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А от них хто ходить з ТРИЗУБОМ, на щиру , але поки що таємну думку цього палітічєского українця потрібно як мінімум років на ...надцять - в тюрягу, в Тюрягу!!!!
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І на формі свастика була? Хотілось би поглянути на фото.
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На рукаві мав би бути орел зі свастикою.
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ну жириновский говорил шо по Киеву ходят в костюмах Штирлица надо верить Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані, - глава УІНП Дробович - Цензор.НЕТ 6204
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згоден,але тоді затримувати потрібно людей із комуняцкою символікою!!!
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За поздравление с 23 февраля, за жопу брать по полной)
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Нині самий страшний гріх - єврея назвати євреєм. Німця- без проблем можна назвати німцем. А от єврея?
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Нині самий страшний гріх - єврея назвати євреєм./ Это преувеличение.Дробович Антон Едуардович ,керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», етнічний єврей.- ЗЕголова УІНП про Бандеру: Не треба нікому нав'язувати героїв.15.12.2019
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хто він взагалі такий ? який стосунок має до історії України ?
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а такая...
не якесь одоробло буде писати хто поганий, а хто хороший.
Галичина захищалась від червної чуми і ні на кого не нападала.
Вони жертви. І не ти, ні зелене чмо не будуть паплюжити їхню пам'ять.
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Офигеть!
У тебя проблемы даже серьёзней, чем я думал!))
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Хто хороший, а хто поганий будеш визначати ти?
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Вот именно. В Западной Украине Дивизия СС Галичина - истинные герои Украины. В отличие от ватников-красноармейцев.
При Порошенко таких вопросов не задавали.
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Перепрошую, це яким дятлом треба бути, щоб використовувати таке палево?
******* праві рухи використовують масу символіки, стилізованої так, що воно зрозуміло, про що усе оце - але за законом не придовбаєшся.
Є багато варіянтів стилізованого свастя, не кажучи вже про кельтські хрести та іншу символіку.
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То дрібничка - варто почитати все інтерв'ю цього хохла.
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Оно тупое как валенок ,а кино ,а театр ,тоже хватай и суди ,эти мероприятия своего рода карнавалы а карнавал есть карнавал а так этому полудурку надо поменьше Вата ТВ смотреть ... Люди, которые приходят в форме СС со свастикой на мероприятия, должны быть задержаны, - глава УИНП Дробович - Цензор.НЕТ 8379
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Своих родньіх, краснозвездньіх, зеленьіе трогать не собираются.
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А совкодрочерів коли почнуть затримувати???
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і коли поприбирають зірки з надгробних плит ?
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А якже тоді бути з савєцькими ахвіцерами та прапорами (це таке звання було в совдепії,якщо що)? Ну з тими,які все своє життя прослужили в савєцькій армії,досі святкують 23 лютого якесь там своє свято,і з задоволенням дістають з шафи свої трачені міллю мундири,та з гордістю їх носять?
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лол, еще одна жертва пропаганды. историю фотки знаешь?
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Они и без этой фотки шакалята.
Она НИЧЕГО не меняет.
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историю фотографии знаешь?
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Это фото 2009 года со съемок фильма. называется Дау. Гордон играет комбрига НКВД
Шуфрич - наркома, Добкин - секретаря Харьковского горкома.
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Бандерівці критикують створення дивізії "Галичина"
Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані, - глава УІНП Дробович - Цензор.НЕТ 3029
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Более 80,000 добровольцев-патриотов Галичины записалось в Дивизию СС Галичина.
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Головною символікою тоталітарних режимів є російська "мова". ВСЕ російськомовне ЗАВЖДИ було джерелом тоталітаризму та людиноненависницької ідеології. Саме російськомовні знищили десятки мільйонів українців. Будь яке розповсюдження, чи виправдання російськомовності має каратися найвищою мірою покарання.
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Демонтировать щит СССР у Родины-матери дорого и опасно - Дробович


Доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова,
Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр",
який профінансований російськими олігархами.
і який, між тим, був і є альтернативним до того, який ми втілювали за участю української держави, тобто Мінкультури та Інституту нацпам'яті. Пробачте, але я не вірю в якісь благочинні цілі російських "грошових мішків", а тим більше в такій чутливій темі української історії, як Бабин Яр, - каже В'ятрович.

Громадський діяч, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України, один із співзасновників Руху опору капітуляції (РОК) Йосип Зісельс також звернув увагу на те, що Антон Дробович працював з російськими олігархами.
"Дробович дотичний до проекту, започаткованого російськими бізнесменами Фрідманом, Ханом і Фуксом - музей "Бабин Яр".
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