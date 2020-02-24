 Є очевидці запуску ракети, яка збила літак MH17 над Донбасом, - прокурор Нідерландів Вестербеке

Про це заявив головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який займався розслідуванням катастрофи MH17 з самого початку, в ефірі шоу "60 хвилин" каналу CBS, інформує Цензор.НЕТ.
Він ствердно відповів на питання, чи є у слідства свідки запуску ракети, проте не уточнив, скільки саме людей.
Крім того, за його словами, не викликає сумніву, що ракета належала Росії.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Пуйло - прими яд.
Следствие не имеет претензий к Раше.
75 лет назад войска НКВД сожгли белорусскую деревню
https://charter97.org/ru/news/2020/2/24/367087/
https://www.youtube.com › watch
▶ 18:40
2 ****. 2013 г. - Добавлено пользователем "Подвиги" Партизан
Кроў і попел Дражна/Кровь и пепел Дражно
Где ваши доказательства?
Вот.
Ваши доказательства не доказательства.
- Какие ваши доказательства?
- Вот, вот, и вот.
- Ну и чё?
Ибо затянут уже привычную песню "авыдокажитевывсевретекакиевашидоказательства".
Поэтому доказательства должны быть неопровержимыми.
2. какие еще нужны доказательства агрессии?
давно уже пора исключить мордор из оон, за нечеловеческое поведение
хуже фашистов мля
Ну есть свидетель запуска, и что? Это никак не привязывает Рашу к Боингу.
По мнению следствия, к Раше претензий нет, есть претензии к нескольким частным лицам, в т.ч. к лицам с украинским паспортом.
Максимум что могут предъявить Раше - халатное хранение БУКа, в результате которого его якобы "украли" из в/ч.