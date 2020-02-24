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Все про:Нідерланди (498) розслідування (1649) Росія (26529) Вестербеке Фред (1)

 Є очевидці запуску ракети, яка збила літак MH17 над Донбасом, - прокурор Нідерландів Вестербеке

У Міжнародної слідчої групи є свідок запуску ракети, якою збили літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Про це заявив головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який займався розслідуванням катастрофи MH17 з самого початку, в ефірі шоу "60 хвилин" каналу CBS, інформує Цензор.НЕТ.

Він ствердно відповів на питання, чи є у слідства свідки запуску ракети, проте не уточнив, скільки саме людей.

Крім того, за його словами, не викликає сумніву, що ракета належала Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувачення підозрюваним у справі МН17 були висунуті ще в червні минулого року, зараз триває процес повідомлення про їхню явку до суду, - прокуратура Нідерландів

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177505
 
   
 Топ коментарі
 
ХУЙЛО ГОТОВЬ ВАЗЕЛИН! НУ А РАСЕЯНЕ ГОТОВЬТЕСЬ К ОТМЕНЕ ПЕНСИЙ!
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1. россия - страна террорист
2. какие еще нужны доказательства агрессии?
давно уже пора исключить мордор из оон, за нечеловеческое поведение
хуже фашистов мля
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Зачем ему яд? Он скажет что его там не было(свидетеля).
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Венедиктов проговорился, что пуйло ведёт тайные переговоры с Нидерландами о компенсации.
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с каких пор веник стал для классических биндер авторитетом?
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а какое дело Пуйлу до этого?
Следствие не имеет претензий к Раше.
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лень искать. Здесь на форуме уже писалось несколько раз, с фамилими подозреваемых.
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***** ГОТОВЬ ВАЗЕЛИН! НУ А РАСЕЯНЕ ГОТОВЬТЕСЬ К ОТМЕНЕ ПЕНСИЙ!
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выводы следственной группы читал? К Раше у них претензий нет ваще-то, тем более Раша выплатила компесации родственникам.
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согласен, если гиркин как святой молится и открещивается от всего, то жопа у ***** будет как немецкий крест.
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уже приготовил, и этот вазелин видит в его глазах готовность к миру.
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Господу помолимся !

75 лет назад войска НКВД сожгли белорусскую деревню

https://charter97.org/ru/news/2020/2/24/367087/
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Подвиг красных партизан в деревне Дражно Беларусь ...

https://www.youtube.com › watch




Есть очевидцы запуска ракеты, сбившей самолет MH17 над Донбассом, - прокурор Нидерландов Вестербеке - Цензор.НЕТ 5315▶ 18:40

2 ****. 2013 г. - Добавлено пользователем "Подвиги" Партизан
Кроў і попел Дражна/Кровь и пепел Дражно
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Нежданчик! Виявляється у Нідерландів є тузи у рукаві)
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В игре " где ваши доказательства")))

Где ваши доказательства?
Вот.
Ваши доказательства не доказательства.
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Россияне вот так любят:
- Какие ваши доказательства?
- Вот, вот, и вот.
- Ну и чё?
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Хорошо бы.
Ибо затянут уже привычную песню "авыдокажитевывсевретекакиевашидоказательства".
Поэтому доказательства должны быть неопровержимыми.
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Молот и серп всё ближе к мохнатым тестикулам аленей

Есть очевидцы запуска ракеты, сбившей самолет MH17 над Донбассом, - прокурор Нидерландов Вестербеке - Цензор.НЕТ 5119
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Кто бы сомневался. Гиркину с Путиным уже не отмыться. )
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с чего? Нет претензий у следствия к Раше. Учи матчасть.
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Як це немає? Учі матчасть. Чи ти думаєш, слідчий одразу всіх підозрюваних назве?
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да следствие уже назвало всех подозреваемых, следствие закончено, выводы следствия передаются в суд, прокурор сейчас знакомится с делом и потому задает вопросы.
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Слідство не назвало усіх імен. І прокурор ДжейАйТі заявив, що доказів проти рф як держави- достатньо.
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ну ок, посмотрим. Предлагаю пари, на бутылку виски, что к Раше максимум какие претензии будут - халатное хранение БУКа.
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Так є фото і відеодокази перевезення БУКу кадровими військовими. Подивимось, як буде. Проте віскі ставити не буду. Ти у разі програшу зміниш нік, а у мене так не вийде
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1. россия - страна террорист
2. какие еще нужны доказательства агрессии?
давно уже пора исключить мордор из оон, за нечеловеческое поведение
хуже фашистов мля
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Оно то так.Но и мы понимаеи,что им ссы в глаза-божья роса.Только ждать как капля камень точит.Политика продажная вдоль и поперёк,а лапти этим и пользуются.Хотя конечно лишний мешок дерьма на горб скреп-всегда приятно и полезно даже.
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*********** посіпакам тут не місце.ПТН -ПНХ худоба
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Поэтому,зебобик,ты уже на коленях перед куйло)) ржууууууу
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берешь голландца(ев) в заложники. производишь обмен на свидетеля. свидетелю - вечная память. делов-то для бывалого чекиста.
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Э не! Если уж они раскрыли факт наличия свидетеля, то его не выдадут никому и никогда. Это Вам не здесь!
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ваши бы слова. надеюсь, еще при моей жизни этого мелкого плешивого урода прижмут к ногтю.
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Это чистой воды русофобия намечается.
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Бронхит лечу. А ты давай дальше иди, лечи задомсталых.
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Якщо вони пропонували ПМЖ та программу захисту свідків , то я не сумнівався що хто небудь з Луганди чи з Козлостану на це клюнить
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Якщо запропонують пмж, то там буде 3 мільйони свідків. А дехто навіть з Криму бачив.
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Если есть, то зачем об этом до суда трезвонить? Для того чтобы РФ до суда признала свою вину? Ответ простой - ни за что в жизни, они лишь могут этих свидетелей отправить в другой мир.
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с какого РФ признавать свою вину? К ним претензий у следствия нет.
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живой свидетель???, напишите адрес и мы быстро исправим это недоразумение.
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хороший повод для ещё более глубокой озабоченности.
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Cтоит ли удивляться, что после шести лет руССкого мира один (или несколько) человек выбрали себе возможность жить в нормальной европейской стране?!
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Слышь Вестербакер? Так на календаре 2020 год. Когда словили запускателя? Может он работал в системе супермаркетов в РФ и мало ему платили? И он отомстил? Ведь почти все сети основных супермаркетов продовольственных в РФ имеют владельцев что граждане Нидерландов! Та и по другим направлениям тоже куда не засунь---а там тюльпаны! Та и муженёк у одной дочки одного преза с тех мест вышла замуж и давно за хлопца что родился с деревянными лаптями на ногах---там все ими стукотят для смеху или по дождю!
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Если он в Украине, не говорите кто это. Зеля его сердобольно обменяет. Утром узнает, в обед отдаст.
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Е-е!!! Ви не спішіть так!!!!!! Куди так рвонули?! Потягніть ще хоча б років 6 тай все якось перемелеться та й забудеться.
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Ясный перец свидетелей запуска там вагон - запуск ракеты не самое малозаметное мероприятие, а народу там в паре километров достаточно.
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Начебто хлопчина якийсь і фото робив. Інверсійний слід і можливість прив'язки до геолокації по орієнтирам.
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Не понимаю радости комментаторов.
Ну есть свидетель запуска, и что? Это никак не привязывает Рашу к Боингу.
По мнению следствия, к Раше претензий нет, есть претензии к нескольким частным лицам, в т.ч. к лицам с украинским паспортом.
Максимум что могут предъявить Раше - халатное хранение БУКа, в результате которого его якобы "украли" из в/ч.
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Вифсеврете! Авидокажите! Настамнєт! Іспанській діспетчер! Летчіквалошин! Трупинєсвєжіе!
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Конечно есть свидетель - испанский диспетчер. А ещё пилот су-25, который эту ракету пускал. Ну и конечно - Ярош, который запихивал в неё свою визитку.
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На суде Россия выставит своего свидетеля, потребует на сеансе спиритизма вызвать дух Захарченка и тот скажет, что на высоте 10 км видел атакующего украинского истребителя.
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КГБшники сейчас активизируются в Нидерландах. Им надо знать, что за свидетель, чтобы его убрать. Спецслужбам королевства надо быть начеку.
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Это часом не тот чахлик которого украинцы выкрали из ОРДЛО а потом отдали кацапам по обмену?
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