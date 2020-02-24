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Все про:Нідерланди (498) розслідування (1649) Росія (26529) Вестербеке Фред (1)

 Нідерланди: ми маємо свідка запуску зенітної ракети по Боїнгу МН-17

У Міжнародної слідчої групи є свідок запуску ракети, якою збили літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Про це заявив головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який займався розслідуванням катастрофи MH17 з самого початку, в ефірі шоу "60 хвилин" каналу CBS, інформує Цензор.НЕТ.

Він ствердно відповів на питання, чи є у слідства свідки запуску ракети, проте не уточнив, скільки саме людей.

Крім того, за його словами, не викликає сумніву, що ракета належала Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувачення підозрюваним у справі МН17 були висунуті ще в червні минулого року, зараз триває процес повідомлення про їхню явку до суду, - прокуратура Нідерландів

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177505
 
   
 Топ коментарі
 
ХУЙЛО ГОТОВЬ ВАЗЕЛИН! НУ А РАСЕЯНЕ ГОТОВЬТЕСЬ К ОТМЕНЕ ПЕНСИЙ!
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1. россия - страна террорист
2. какие еще нужны доказательства агрессии?
давно уже пора исключить мордор из оон, за нечеловеческое поведение
хуже фашистов мля
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Вифсеврете! Авидокажите! Настамнєт! Іспанській діспетчер! Летчіквалошин! Трупинєсвєжіе!
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Конечно есть свидетель - испанский диспетчер. А ещё пилот су-25, который эту ракету пускал. Ну и конечно - Ярош, который запихивал в неё свою визитку.
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На суде Россия выставит своего свидетеля, потребует на сеансе спиритизма вызвать дух Захарченка и тот скажет, что на высоте 10 км видел атакующего украинского истребителя.
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Что ты втираешь? Я за 30 км спутники на орбите вижу, а то какой-то самолёт..
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КГБшники сейчас активизируются в Нидерландах. Им надо знать, что за свидетель, чтобы его убрать. Спецслужбам королевства надо быть начеку.
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Чего бояться КГБшникам? Ну, вот серьезно? Прокурор не назвал вообще никого из верхушки **********
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Когда суд определит, что БУК российский, тогда и виновных будет побольше.
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Это часом не тот чахлик которого украинцы выкрали из ОРДЛО а потом отдали кацапам по обмену?
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А, понятно, все бывшие, просто так взяли и ******** БУК у регулярных российских войск на украинском Донбассе. Логично. Никто ж и не думает, что, владимир владимирович ***** каким-то боком причастен к этой случайности
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крысмане, которые изображая оргазм побежали в 2014 на "рехферендум" за халявным , нафталиновым "счастьем по 2.20 ": помните - ваш путло - это злобная мировая крыса . крыса должна иметь много нор, чтобы жить долго… крыса, якобы "выбранная" вами- имеет только одну нору . Эта нора внизу в паРаше - значит жить крыса будет недолго... крысмане - вас никто не заставлял совершать большую и непростительную ошибку для своего мучительного будущего, вы сами предпочли, чтобы вашими рабскими душами временно правила крыса-помните это! Зачем? Смысл?..
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РФ страна терорист. Руские убийца. Пора всем на западе очнутся
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московія - московська імперія - радянський союз ,то є країна-терорист
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Якщо маєш ядерну зброю то ти практично безкарний.
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...особенно тяжело
горные рабочие очистного забоя чистили обнаруженный на большой глубине
залегания "бук" . пришлось махать
отбойниками в три смены, перелопатить много антрацита, установить массу
подпорок, чтобы выдать "бук" на гора. благо спасти ситуацию из ростова на дону прибыли таварисчи на собственных угольных комбайнах,
которых и звать то особенно не пришлось.
а тут ещё как назло «птичка» подлетела …и …совершился птичкопад…ну и невиноватые они
… шахтёры они, простые, работяги , но суровые, что с них взять-то...их бы панять да прастить пару раз...
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ПУТЛЕРА повесить на месте повешения преступников -пособников Гитлера.
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В Праге площадь перед посольством России получила имя Бориса Немцова

Нідерланди: ми маємо свідка запуску зенітної ракети по Боїнгу МН-17 - Цензор.НЕТ 1741

Городской совет Праги проголосовал за переименование площади у посольства России в честь Бориса Немцова. Решение вступит в силу в пятую годовщину убийства политика - 27 февраля 2020 года. Как сообщает CNN, под петицией о переименовании площади подписалось свыше 4,5 тысячи жителей города. Мэр столицы Чехии Зденек Гржиб пояснял, что топографическая комиссия городского совета дала согласие на переименование.
Аллея в парке Stromovka рядом с посольством России может быть названа в честь обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в 2006 году, дополнил Гржиб.

Ранее площадь Бориса Немцова появилась в 2018 году возле российского посольства в США (Вашингтон), а в Литве (Вильнюс) тогда же сквер у посольства РФ назван именем политика. В Украине (Киев) сквер рядом с российским посольством также получил в 2019 году имя Бориса Немцова.
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Першими кацапів потролили американці ще у 80-тих роках: площу у Вашінгтоні, де знаходилося посольство совка, назвали Андрей Сахаров Плаза.
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ну и что? что это меняет? главное, что вы не располагаете волей хоть как то наказать руских.
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Честно, да сколько уже можно переливать с порожнее в пустое ? Россия сбила, или российским буком по приказу росии. Усё.
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В Нидергландах правосудие тоже хромает.Ну таких свидетелей Иеговы можно найти сотню.
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Кацапобаран, надевай портки, лапти и фуфайку. И стучи копытами в лес. Собирай хворост - Сцарь соизволение дал.
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это понятно, но формально Нидерланды претензий Раше не выдвигают. Виновными названы 5 человек - частных лиц, из них 2 или 3 с украинским паспортом. Раша через третьм руки (какие-то фонды) выплачивает семьям погибших солидные компенсации в обмен на отказ от претензий. Это называется "сошлись где-то посредине".
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Пупкин , какие претензии до суда ? Наберитесь терпения , будет вам тема , но попизже...
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Вчора ще нічого не змінилось, а сьогодні треба думати як зробити щоби назавтра усе змінилось.
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ЗА ОРУЖИЕ СВОЕЙ СТРАНЫ ОБЯЗАН ОТВЕЧАТЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ !!!
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Всі знають що росіяни збили Боїнг вбивши при цьому цивільних, також всі знають що вони на донбасі вбивали українців, при цьому виколюючи їм очі і ріжучі животи... Але чи наважиться нарешті Єврпа і США нарешті сказати в голос: "Так, це росіяни всіх вбивали!"
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Брехней военные преступления не прикрыть.
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