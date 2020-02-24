 Нідерланди: ми маємо свідка запуску зенітної ракети по Боїнгу МН-17

Про це заявив головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який займався розслідуванням катастрофи MH17 з самого початку, в ефірі шоу "60 хвилин" каналу CBS, інформує Цензор.НЕТ.
Він ствердно відповів на питання, чи є у слідства свідки запуску ракети, проте не уточнив, скільки саме людей.
Крім того, за його словами, не викликає сумніву, що ракета належала Росії.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
горные рабочие очистного забоя чистили обнаруженный на большой глубине
залегания "бук" . пришлось махать
отбойниками в три смены, перелопатить много антрацита, установить массу
подпорок, чтобы выдать "бук" на гора. благо спасти ситуацию из ростова на дону прибыли таварисчи на собственных угольных комбайнах,
которых и звать то особенно не пришлось.
а тут ещё как назло «птичка» подлетела …и …совершился птичкопад…ну и невиноватые они
… шахтёры они, простые, работяги , но суровые, что с них взять-то...их бы панять да прастить пару раз...
Городской совет Праги проголосовал за переименование площади у посольства России в честь Бориса Немцова. Решение вступит в силу в пятую годовщину убийства политика - 27 февраля 2020 года. Как сообщает CNN, под петицией о переименовании площади подписалось свыше 4,5 тысячи жителей города. Мэр столицы Чехии Зденек Гржиб пояснял, что топографическая комиссия городского совета дала согласие на переименование.
Аллея в парке Stromovka рядом с посольством России может быть названа в честь обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в 2006 году, дополнил Гржиб.
Ранее площадь Бориса Немцова появилась в 2018 году возле российского посольства в США (Вашингтон), а в Литве (Вильнюс) тогда же сквер у посольства РФ назван именем политика. В Украине (Киев) сквер рядом с российским посольством также получил в 2019 году имя Бориса Немцова.