 Главу штабу "Самооборони Севастополя" Рослякова оголошено в розшук, - прокуратура АРК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України протягом лютого-березня 2014 року був керівником штабу "Самооборони Севастополя".

Підозрюваний, здійснював особистий відбір кандидатів до складу незаконного збройного формування та координував дії бійців. Був ініціатором створення піших патрулів та самовільно збудованих блок-постів на території м. Севастополь, на яких бійці "Самооборони Севастополя" здійснювали перевірку документів місцевих мешканців, проводили обшуки автомобілів та здійснювали затримання громадян, незгодних з окупацією півострова. Також він брав участь та віддавав накази під час захоплення 20 березня 2014 року протичовнового корвета "Хмельницький", який належить Військово-Морським Силам України.

На цей час підозрюваного оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення його місцеперебування.

Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Зазначимо, глава так званої "Самооборони Севастополя" Олег Росляков очолив незаконне збройне формування з перших днів.

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