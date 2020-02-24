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 Главу штабу "Самооборони Севастополя" Рослякова оголошено в розшук, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру главі штабу так званої "Самооборони Севастополя" Олегу Рослякову, а також оголосила його в розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України протягом лютого-березня 2014 року був керівником штабу "Самооборони Севастополя".

Підозрюваний, здійснював особистий відбір кандидатів до складу незаконного збройного формування та координував дії бійців. Був ініціатором створення піших патрулів та самовільно збудованих блок-постів на території м. Севастополь, на яких бійці "Самооборони Севастополя" здійснювали перевірку документів місцевих мешканців, проводили обшуки автомобілів та здійснювали затримання громадян, незгодних з окупацією півострова. Також він брав участь та віддавав накази під час захоплення 20 березня 2014 року протичовнового корвета "Хмельницький", який належить Військово-Морським Силам України.

На цей час підозрюваного оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення його місцеперебування.

Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Зазначимо, глава так званої "Самооборони Севастополя" Олег Росляков очолив незаконне збройне формування з перших днів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двом учасникам "самооборони Криму" повідомлено про підозру, - МВС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177501
 
 
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Это все равно что объявить Бетельгейзе собственностью Мукачевской астрофизической лаборатории. КПД тот же.
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и зарплаты у них мукачевские
а скорее всего поболее с учетом командировочных
полиция крыма у нас тоже есть получается?
премия Дарвина реально существует? или только в Украине?
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Про премию дарвина не совсем понял, но в остальном, согласен, очередные дармоеды на казенный кошт имитируют бурную и очень полезную деятельность. А тому Рослякову всё это до лямпочки.
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Зачем добавлять фото с замазанными рожами?
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чем кстати закончился суд об обвинении Аксёнова в госизмене?
заочно расстрелять из гавнемёта?
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Кто нибудь,из ОПЗЖ-будут ехать в Крым-пусть повестку передадут.
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6 років слідство вели Главу штабу "Самооборони Севастополя" Рослякова оголошено в розшук, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5037 Зарплату отримували ... і народили мишу. Зважаючи, що фігуранту 67 років, то такими темпами слідство буде мати справу із потойбічним світом
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