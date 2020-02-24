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 За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Афганістан (81) Бахрейн (1) Іран (513) Італія (360) Кувейт (12) COVID-19 (261)

 Кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до 5, в Ірані - до 12

В Італії зафіксовано п'ята смерть від коронавірусу, в лікарні помер 88-річний чоловік, який проживав в регіоні Ломбардія.

Про це повідомляє "Європейська правда" передає Цензор.НЕТ.

За офіційними даними, 219 осіб інфіковані коронавірусом в Італії. Ці данівраховують, серед іншого, померлих і пацієнтів, які одужали і були виписані.

Раніше сьогодні вранці з'явилася інформація про смерть 84-річного чоловіка в Бергамо. Люди похилого віку найбільш схильні до зараження новим коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 195 осіб, які вилікувалися від коронавірусу, почали заражатися повторно, - Нацкомісія охорони здоров'я КНР

"Почекаймо, щоб побачити результати вжитих учора заходів, які зроблять свій внесок в уповільнення і зупинення. Ніхто не думав, що поширення було таким агресивним", - сказав президент регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана.

Уряд Італії оголосив про надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі. Відповідно до плану, десять невеликих міст у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.

Разом з тим, зросла кількість жертв коронавірусу і в Ірані. Представник іранського МОЗ Ірадж Харірічі спростував заяви депутата і запевнив, що станом на понеділок від зараження вірусом в Ірані померли 12 осіб. При цьому він повідомив, що на цей момент виявлено 61 зараженого. Ще 900 осіб з підозрами на зараження проходять відповідну перевірку, пише Інтерфакс-Україна.

Крім того, перший випадок зараження гостроінфекційного коронавірусу Covid-19 зафіксовано в Бахрейні. Пацієнт, якого було госпіталізовано з ознаками зараження, недавно прибув з Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За межами Китаю коронавірус зафіксували у 29 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ

У трьох підданих Кувейту, які також недавно повернулися з Ірану, за результатами аналізів також виявлено зараження коронавірусом.

Також повідомляється про перші виявлені випадки зараження в Афганістані. Хворий також недавно прибув з Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177500
 
 
 Топ коментарі
 
А я вірю відомому ютуберу доктору Комаровскому, котрий каже що нічого страшного в тому вірусі нема.
Тим більше, доктор Комаровскій представник нації, відомої своєю чесністю, як і Зєлєнскій, Дубінскій, Скалєцкая!
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Слава богу, що в нас є скалецька. Санжарам нема чого боятися.
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Розповсюдження вірусу агресивне.
А наші припхали китайців в країну, ще і дивуються, чому люди запанікували.
Ну не ідійоти ?
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газом дивку обдало , та й в дупло
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ну так нюхай бензин
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сейчас обязательно вылезет какой-нибудь поп из РПЦ, и объяснит распространение короновируса "Карой за грехи перед Христом, и только РПЦ имеет вечный абонемент на продажу духовных услуг"..
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А я вірю відомому ютуберу доктору Комаровскому, котрий каже що нічого страшного в тому вірусі нема.
Тим більше, доктор Комаровскій представник нації, відомої своєю чесністю, як і Зєлєнскій, Дубінскій, Скалєцкая!
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Розповсюдження вірусу агресивне.
А наші припхали китайців в країну, ще і дивуються, чому люди запанікували.
Ну не ідійоти ?
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кстати, этот чувак в желтой футболочке угробил всё население своей планеты мутировавшим гриппом
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Щось то воно якось вже стрьомно починає бути ... це вже майже в мене в городі. Тре тікати в Украіну
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Ахаха а в Україні там всьо гуд??? Ніяких вірусів нема і не буде.
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_Думаешь Канада не зауханится? Или вообще какая-то страна? Значит ты - не думаешь. А зря...
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В Україні вірусу не буде. Треба землю продати, а гроші- вони тишу *******.
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Власть меняется! Пошли извиняться перед санжаровцами.
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А скільки в Китаї,та і на.уй воно кому потрібне?
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Слава богу, що в нас є скалецька. Санжарам нема чого боятися.
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Тибе идиоту есть чего - Порошенки под своей кроватью.
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Можно ожидать массовго возвращения из Италии В этом случае самолета конечно не будет Движение будет самотеком и контролировать его не получится
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Под Курском кацапы убили китайца, зараженного карановирусом
- зверье
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а в санжарах все от алкоголизма дохнут)
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читаешь новости и понимаешь, что эта дрянь опасна и быстро распространяется, а потом читаешь о Санжарах, снующую туда сюда министра, журналистов, зевак и понимаешь, что у нас никто не задумывается об этом
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В Италии зафиксирована пятая смерть от коронавируса, в больнице скончался 88-летний мужчина,Источник: https://censor.net.ua/n3177500 Та нашим чоловікам і не снилося вмерти від якогось віруса у 88 років. Тут в 50-60 ласти склеюють масово. Заздримо щиро....
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