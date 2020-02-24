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Все про:заробітна плата (689) робота (146) Центр зайнятості (11)

 Найбільший попит серед роботодавців мають кваліфіковані фахівці, які працюють з інструментом, - Державний центр зайнятості

Роботодавці готові платити гідну зарплату кваліфікованим працівникам. На деяких позиціях пропонують понад 25 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості, передає Цензор.НЕТ.

Роботодавці в січні 2020 року подали в базу служби зайнятості 68 тисяч вакансій. За видами економічної діяльності найбільша кількість пропозицій роботи належала: переробній промисловості (18,5%), торгівлі і ремонту транспортних засобів (15,7%), транспорту (11, 3%), державному управлінню (8,0%), освіті (7,8%)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує до 2024 року довести рівень зарплат у сільській місцевості до середньої зарплати по країні, - Милованов

Зазначається, що незмінною залишається тенденція високого попиту серед роботодавців на кваліфікованих робітників.

Найбільший попит серед роботодавців мають кваліфіковані фахівці, які працюють з інструментом, - Державний центр зайнятості 01

"За професійними групами найбільший попит серед роботодавців мали робітники з інструментом (22,4%), робітники з обслуговування, експлуатації обладнання та машин (16,3%), працівники сфери торгівлі та послуг (15,7%). Це швачки, слюсарі-ремонтники, електромонтери, газозварювальники, водії автотранспортних засобів, оператори заправних станцій, трактористи, продавці товарів, кухарі, продавці-консультанти", - додали в центрі зайнятості.

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Середня заробітна плата за вакансіями станом на 1 лютого становить 6724 грн. Водночас є пропозиції роботи із заробітною платою понад 20 тисяч гривень.

Найбільший попит серед роботодавців мають кваліфіковані фахівці, які працюють з інструментом, - Державний центр зайнятості 02

Професії, за якими розмір заробітної плати є найбільшим: технік-оператор електронного устаткування - 29 500; помічник керівника виробничого підрозділу - 25 000; забійник на відбійних молотках - 24 723; інженер з управління повітряним рухом - 23 480; зварювальник - 22 669.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177495
 
 
 Топ коментарі
 
А танцоры и пианисты как жо?
Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные рабочие с инструментом, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 18
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За такое повышение зп скорее надо благодарить Польшу, нежели нашу власть.
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квалифицированные рабочие с инструментом Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные рабочие с инструментом, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 5880


а вообще-то, єто полный крах єкономики ! Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные рабочие с инструментом, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 4953
все равно что работодатели ищут рабочего с заводом, ну, или на крайний случай со станком
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Боюсь, щоб слуги не набігли до інструменту?
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А головне, що інструмент завжди при ньому!
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квалифицированные рабочие с инструментом Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные рабочие с инструментом, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 5880


а вообще-то, єто полный крах єкономики ! Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные рабочие с инструментом, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 4953
все равно что работодатели ищут рабочего с заводом, ну, или на крайний случай со станком
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Зато даже заграницей некоторые уникумы востребованы!
Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные специалисты, работающие с инструментом, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 2791
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це точно. Читаю вакансії з Києва і дивуюсь там ******** зі своїм інструментом шукають, так само ще пару професій... В мене питання до таких роботадавців, Ви ідіоти чи як?
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Ну так а кто скорее поедет в Польшу, на зарплату 15-20 тысяч: те, кто в Украине получают 6 тысяч или те кто 10-15-20?Вангую что первые.
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Я, знаете ли под Киевом обретаюсь (если хотите, то считайте, что в самом Киеве, тут недалеко) и скажу так-тут никто меньше чем за 10ку свой филей с дивана не оторвёт. Говорю свои собственные наблюдения, как бы кого бы это не обижает.
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А я про Україну в цілому. А Україна в цілому це не Київ, а міста менше за населенням і куди меншими статками в більшості.
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Так я же и не спорю. Потому киевляне никуда не сдвинуться с места (хотя и тут есть определённые проблемы с кадрами уже, поскольку много приезжих, приезжающих в Киев или другие облцентры заработать, а они тоже хотят заработать копейку, если не получают её тут-тоже едут в ту же Польшу), а заробитчанить будут жители периферии.
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За такое повышение зп скорее надо благодарить Польшу, нежели нашу власть.
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К слову, мне как раз в тяпницу добавил деньжат работодатель к зарплате, так что зер гут.
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навряд, зарплати на периферії, як були мізерні так і лишаються. І у більшості все одно трохи дотягує так до 6000 грн
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Міністерство цифрової трансформації... надсилати в друкованому вигляді... в запакованому конверті...

Регочу немов шибеник.
Д - діджиталізація Найбільший попит серед роботодавців мають кваліфіковані фахівці, які працюють з інструментом, - Державний центр зайнятості - Цензор.НЕТ 4760
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так бабла намыли на диджитализации))) теперь можно и в бумажном виде повторить Найбільший попит серед роботодавців мають кваліфіковані фахівці, які працюють з інструментом, - Державний центр зайнятості - Цензор.НЕТ 572
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Щойно скинув цю фотку колегам в спільний чат.
Перший комент був точно таким:
Д - диджитализация Найбільший попит серед роботодавців мають кваліфіковані фахівці, які працюють з інструментом, - Державний центр зайнятості - Цензор.НЕТ 7944
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Це якщо Кива втратить мандат, то без роботи не залишиться.
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На швейную фабрику чесальщиком пойдет ?
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порохоботы увидели в этой новости сугубо свой ежедневный HER ...
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Вот мне просто интересно сколько тебе убогому лет, что ты тут эти картинки "малюеш" …?
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Боїшся захворіти на енурез після перегляду таких картинок?
Не сподобалося що "шоколадникам" стільки платять? І чомусь нема професії "квартальний двірник".
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Який нафіг HER, грамотєй? Струк - це не HER (її), це HIS (його)!
Бо інакше це якийсь трансгендер!
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Забойщик со своим отбойным молотком и компрессором? В своё время на "Марион" - строительная компания в Донецке. Всем строителям по 100 грн. в месяц доплачивали за свой электроинструмент (болгарки, перфораторы, дрели)
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6 724 в середньому - при цих цінах та "вартості" життя - це узаконене рабство....- непогано нео- феодали в Україні влаштувались...
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я б навіть сказав, що зарплати насправді десь під 6000 грн.
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Неужели кузница кадров Поплавского что не успевает готовить специалистов для рывка экономики ?
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Треба було платити людям до того як вони поїхали на заробітки,та тільки наші підприємці казали "не влаштовує то йди,до мене черга стоїть",от тепер черги й нема, а робити нікому.Людей треба цінувати,і не відноситись як до бидла,бо наші підприємці і є те саме бидло. Найбільший попит серед роботодавців мають кваліфіковані фахівці, які працюють з інструментом, - Державний центр зайнятості - Цензор.НЕТ 6457
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так за кордон нічого не змінив, реальна заробітна плата в рази менше від заявленної. А народ, як їхав так і їде
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Закордон змінив те що нема черг до бидло-роботодавців,а люди змогли себе достойно оцінить
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Так таких и в правительство надо. А эти, что сейчас - невостребованы.
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