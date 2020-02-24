 Повалене вітром дерево смертельно травмувало 69-річну жінку в центрі Одеси, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в м.Одесі.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Портофранківського відділення поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з поміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

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За прогнозами Гідрометцентру, погода із сильними поривами вітру збережеться до кінця доби. Закликаємо громадян до обережності: тримайтеся подалі від навісних конструкцій, щитів, ліній електропередач, дерев, а за можливості - обмежте пересування вулицями.