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 Повалене вітром дерево смертельно травмувало 69-річну жінку в центрі Одеси, - поліція

На вулиці Ніжинській повалене вітром дерево травмувало 69-річну жінку. Потерпіла померла до приїзду медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в м.Одесі.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Портофранківського відділення поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з поміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

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За прогнозами Гідрометцентру, погода із сильними поривами вітру збережеться до кінця доби. Закликаємо громадян до обережності: тримайтеся подалі від навісних конструкцій, щитів, ліній електропередач, дерев, а за можливості - обмежте пересування вулицями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177493
 
 
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Фотографию выложите, реальную дерева которое упало, если плохое было, в тюрьму кто отвечает за состояние насаждений.
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69 лєтняя женщіна визиваєт сразу нєсколько нєпрілічних асоціацій
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была бы помоложе, увернуться, возможно бы смогла.
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била п помоложе - я п йєйо нє бросіл на вєтєр
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