 Інститут нацпам'яті розробляє курс лекцій для шкіл і вишів про російську агресію, - Дробович

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор УІНП Антон Дробович.
За його словами, зараз розробляються два цикли лекцій:
"Один цикл розробляємо спільно з Героєм України Володимиром Жемчуговим. Він присвячений загалом темі війни – чому Україна воює зараз, чому на нас напала Росія, чому ми захищаємося. Там буде і медійний контент і методичні рекомендації. З Міносвіти проконсультуємось щодо найкращої форми його подачі – чи в позаурочний час, чи в рамках спеціальних класних годин. І другий блок питань стосується громадянської освіти. Що таке права людини, до чого тут декомунізація, чому для України важливо говорити про спадщину, яку роками затирали. Словом, чому це важливо для побудови здорової держави і суспільств зараз".
Повне інтерв'ю читайте тут.
у нас же есть целое министерство образования
почти в каждом областном центре по университету
а в каждом университете по истфаку
объявляется тема курсового и в течение недели всё готово если нужно
сколько можно кормить дармоедов? сколько рыл интересно в этом институте?
а в каждом университете по истфаку
так и в Кривом Роге есть экономический институт, а в нём юридический факультет,
но Зелёная Сопля после учёбы в нём ни в зуб ногой ни в экономике, ни в праве.
Весь этот бизнес сделали братья-акробатья Шефиры и не была бы нужна именно говорящая кукла, то этот лягушонок Кермит не получил бы ни копейки.
а в підручники додати ніяк?
"во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов"
ви пропонуєте факультатив, тобто учні вашу інформацію ніяк не отримають... але ви гроші за вашу "роботу" все одно спишете.
реально самородок