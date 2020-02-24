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 Політика України, Суспільство
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Все про:Інститут нацпам'яті (154) Жемчугов (13) Дробович (18)

 Інститут нацпам'яті розробляє курс лекцій для шкіл і вишів про російську агресію, - Дробович

Український інститут національної пам'яті буде активніше присутнім у закладах вищої освіти і в школах.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор УІНП Антон Дробович.

За його словами, зараз розробляються два цикли лекцій:

"Один цикл розробляємо спільно з Героєм України Володимиром Жемчуговим. Він присвячений загалом темі війни – чому Україна воює зараз, чому на нас напала Росія, чому ми захищаємося. Там буде і медійний контент і методичні рекомендації. З Міносвіти проконсультуємось щодо найкращої форми його подачі – чи в позаурочний час, чи в рамках спеціальних класних годин. І другий блок питань стосується громадянської освіти. Що таке права людини, до чого тут декомунізація, чому для України важливо говорити про спадщину, яку роками затирали. Словом, чому це важливо для побудови здорової держави і суспільств зараз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвороту роботи Інституту нацпам'яті в інший бік не буде, але кут нахилу є, - Дробович

Повне інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177491
 
 
 Топ коментарі
 
Какие лекции? Это нужно в школьную программу вносить.
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его еще не разогнали?
у нас же есть целое министерство образования
почти в каждом областном центре по университету
а в каждом университете по истфаку
объявляется тема курсового и в течение недели всё готово если нужно
сколько можно кормить дармоедов? сколько рыл интересно в этом институте?
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Институт(!) нацпамяти разрабатывает (!) курс лекций для школ (20-30 страниц)/улита едет когда-то будет.
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І як зєлякорєктно там буде називатися мокшанська агресія? Дрібні Провокації інопланетян?
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Почитайте курс лекций Зеле, его 95 Кварталу и зеленым слугам, которые вообще уже охренели. Я уже не говорю о Оппоблоке, которого нужно скопом пересадить в тюрьму.
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ну там же Жемчугов. він не дасть назвать не так.
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А в курсе будет о том как наш главнокомандующий во время войны летал в Москву? Институт нацпамяти разрабатывает курс лекций для школ и вузов о российской агрессии, - Дробович - Цензор.НЕТ 5078
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его еще не разогнали?
у нас же есть целое министерство образования
почти в каждом областном центре по университету
а в каждом университете по истфаку
объявляется тема курсового и в течение недели всё готово если нужно
сколько можно кормить дармоедов? сколько рыл интересно в этом институте?
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почти в каждом областном центре по университету
а в каждом университете по истфаку

так и в Кривом Роге есть экономический институт, а в нём юридический факультет,

но Зелёная Сопля после учёбы в нём ни в зуб ногой ни в экономике, ни в праве.
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Ты ещё Степашку, Хрюшку и Филю назови успешными бизнесменами )))

Весь этот бизнес сделали братья-акробатья Шефиры и не была бы нужна именно говорящая кукла, то этот лягушонок Кермит не получил бы ни копейки.
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Начинать нужно с истории РУСИ, там фсё 314деш. И по немногу двигатьчя к 2014 году
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та я тебе больше скажу, с историей палеолита тоже не всё чисто
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Гомо сапиенс от древних укров произошел, а они скрывают!!!!!
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ты от куска кацапского говна произошел и ничё
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Кто про что, а хахол про дерьмо!
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"формы его подачи..."

а в підручники додати ніяк?
"во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов"
ви пропонуєте факультатив, тобто учні вашу інформацію ніяк не отримають... але ви гроші за вашу "роботу" все одно спишете.
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поки ви там збираєтеся готувати цикли лекцій, у звичайних школах волонтери вже давно повідкривали музеї національно-визвольної війни та проводять екскурсії з відповідним супроводом.
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Какие лекции? Это нужно в школьную программу вносить.
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Чуваки срочно ищут себе применение, чтобы чиновники перед выделением денег не задумались "а накуа".
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..давай вататутина ото под бульдозер уже, пабьедобесие скоро, и герб колониальный с памятника нах! Институт нацпамяти разрабатывает курс лекций для школ и вузов о российской агрессии, - Дробович - Цензор.НЕТ 6534 ...лекции в программу и под семинары, зачеты и экзамены в вузах...там есть кому заняться..
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если наш Абрамович поедет на это парад на москве то станет супер-фашистом тем самым посмеется над жертвами коммуно-фашистов
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Шанувальник поезії - переклав українською баладу The Rains of Castamere з серіалу «Гра престолів».З іноземних мов вільно володіє російською[12].
реально самородок
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Институт(!) нацпамяти разрабатывает (!) курс лекций для школ (20-30 страниц)/улита едет когда-то будет.
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Поставити на чолі Інституту Національної пам'яті України (!) жида (!!!) - це якщо не свідоме садистське знущання з українців, то точно плювок в обличчя.
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"Классные часы", ага давайте. Помню при совке нам на них что-то про пионеров-героев втирали, а мы только и думали как свалить
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зачєм вводіть дітєй в заблуждєнійє??? хотят лі урускійє вайни - спрасітє хоть каво... вон у ясєня спосі... ето Україна напала на мірний дамбасс і питайєца сілой вєрнуть свою тіріторію
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Може ще років 5 без контрпропаганди,та каналів мертвечуку підкинемо?
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