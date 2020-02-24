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 Події, За кордоном
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 195 осіб, які вилікувалися від коронавірусу, заразилися повторно, - Нацкомісія охорони здоров'я КНР

У китайському місті Ухань зареєстрували 195 повторних випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Національної комісії охорони здоров'я Китаю.

Більшість випадків інфікування (77 150) зареєстровано в Китаї.

24 734 особи змогли вилікувати. Однак 195 виписаним пацієнтам було вдруге поставлено діагноз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї станом на 00:00 за місцевим часом понеділка кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом COVID-19, з грудня минулого року досягла 77,150 тис. осіб, смертельних випадків зафіксовано 2,592 тис.

Також читайте: Австрія обмежила залізничне сполучення з Італією через поширення коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177489
 
 
 Топ коментарі
 
Навтіть страшно уявити, якщо ця зараза попаде в Україну.
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похоже Новые Санжары будут бомбить фосфорными бомбами..
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Закономірний процес, завдяки стрімкому розвитку "лікування" в 20 столітт,і порушився процес природнього відбору (виживання найсильніших), і рано чи пізно цим і мало (має) закінчитись.
Нагадаю що після відкриття пеніциліну його кололи 100 одиниць, зараз колють 100 000 одиниць... і то не завжди допомагає!
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його взагалі практично не використовують
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помоему немцы этот грибок разработали во время войны и спасли много людей.
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Останнім часом так, але на останній стадії використовували тисячекратну дозу в порівняні з серединою минулого століття.
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У нас вірус Авакова вже шостий рік і ще живі.Рецедиви правда бувають,ну організм бориться.
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Странно.... Как же они выздоровели, если у них не выработался иммунитет?
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Какой-то сюр. Тут или вылечился или нет. Это же не отравление пищевое, что снова можно отравиться.
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Просто потрібно знати правила санітрані і правила гігієни - але населення треба роками виховувати щодо цього. а можна зберегти сотні тисяч життів простими методами - руки мити, не чхати відкрито, перевітрювати, дезинфікувати місця де люди беруться чи тримаються - це вже знижує розповсюдження вірусів. але населення не знає і не хоче робити елементарні речі. і не тільки в Украиїні а і в інших багатьох країнах.
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Але секта продовжує вірити в спасителя, і чекає на вакцину. Відповіддю на питання, як вакцина буде захищати від віруса, на який імунітет не виробляється, вони не заморочуються.
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