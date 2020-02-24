 195 осіб, які вилікувалися від коронавірусу, заразилися повторно, - Нацкомісія охорони здоров'я КНР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Національної комісії охорони здоров'я Китаю.

Більшість випадків інфікування (77 150) зареєстровано в Китаї.

24 734 особи змогли вилікувати. Однак 195 виписаним пацієнтам було вдруге поставлено діагноз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї станом на 00:00 за місцевим часом понеділка кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом COVID-19, з грудня минулого року досягла 77,150 тис. осіб, смертельних випадків зафіксовано 2,592 тис.

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