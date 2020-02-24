 Справа Шеремета: обвинувачення затриманим вважають обґрунтованими 16% українців, 32% - не володіють достатньою інформацією, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 13 по 17 лютого.

Оцінюючи хід судової справи, пов'язаної з обвинуваченням групи осіб у вбивстві журналіста Павла Шеремета, 16% респондентів вважають ці обвинувачення обґрунтованими (6% ˗ цілком обґрунтованими, 10% ˗ швидше обґрунтованими), у 17% опитаних обґрунтованість цих обвинувачень викликає сумніви, а 19 % вважають їх необґрунтованими. 16% респондентів відповіли, що їх це не цікавить, 32% зазначили, що вони не володіють достатньою інформацією або їм важко відповісти на це питання.

Найчастіше вважають ці обвинувачення обґрунтованими прихильники політичної партії "Опозиційна платформа ˗ За життя" (32%), тоді як 26% ​​з них висловлюють сумніви в обґрунтованості цих обинувачень або вважають їх необґрунтованими.

Серед прихильників партії "Слуга народу" ˗ відповідно 21% і 28%, серед прихильників ВО "Батьківщина" ˗ відповідно 18,5% і 45%, серед прихильників Партії "Європейська Солідарність" ˗ відповідно 7% і 72,5%.

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Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багаторівнева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.