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 Політика України, Суспільство
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Все про:опитування (481) вбивство (2078) Центр Разумкова (66) Шеремет (396)

 Справа Шеремета: обвинувачення затриманим вважають обґрунтованими 16% українців, 32% - не володіють достатньою інформацією, - опитування Центру Разумкова

Лише 16% українців вважають швидше або цілком обґрунтованими обвинувачення затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 13 по 17 лютого.

Оцінюючи хід судової справи, пов'язаної з обвинуваченням групи осіб у вбивстві журналіста Павла Шеремета, 16% респондентів вважають ці обвинувачення обґрунтованими (6% ˗ цілком обґрунтованими, 10% ˗ швидше обґрунтованими), у 17% опитаних обґрунтованість цих обвинувачень викликає сумніви, а 19 % вважають їх необґрунтованими. 16% респондентів відповіли, що їх це не цікавить, 32% зазначили, що вони не володіють достатньою інформацією або їм важко відповісти на це питання.

Найчастіше вважають ці обвинувачення обґрунтованими прихильники політичної партії "Опозиційна платформа ˗ За життя" (32%), тоді як 26% ​​з них висловлюють сумніви в обґрунтованості цих обинувачень або вважають їх необґрунтованими.

Серед прихильників партії "Слуга народу" ˗ відповідно 21% і 28%, серед прихильників ВО "Батьківщина" ˗ відповідно 18,5% і 45%, серед прихильників Партії "Європейська Солідарність" ˗ відповідно 7% і 72,5%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тримайтеся. Вся Україна з вами", - народний герой Авраменко виступив на підтримку затриманих у справі Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь. ВIДЕО

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багаторівнева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177486
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы верите этому малоросу? Дело Шеремета: следствию верят лишь 16% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8009
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Ну это уже была перепись полных лохов!
Если человек верит этому следствию, то врядли он хоть в какой-то мере адекватен
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Верить этим наперсточникам - себя не уважать
Дело Шеремета: обвинения задержанным считают обоснованными 16% украинцев, 32% - не обладают достаточной информацией,, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9244
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А тут пишуть про 73% зєбуїнів. Їх в рази менше, а решти оченята скоро проріжуться.
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Верить этим наперсточникам - себя не уважать
Дело Шеремета: обвинения задержанным считают обоснованными 16% украинцев, 32% - не обладают достаточной информацией,, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9244
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Лишь 16% украинцев считают скорее или вполне обоснованными обвинения задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремет..

т.е. лишь 16% верят и поддерживают вислюка оманського та его ЗеКо-МандуСправа Шеремета: обвинувачення затриманим вважають обґрунтованими 16% українців, 32% - не володіють достатньою інформацією, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2420
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Я вот лично верю, что эта картинка - это не последнее из днищ, которые пробьют соевые идиоты в своем никчемном вранье.😂
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Свидетель Вальцмана, панамских офшоров и обогащения в 1000 раз отозвался ))
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Это самые упоротые зебилы....марочные...
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Ну это уже была перепись полных лохов!
Если человек верит этому следствию, то врядли он хоть в какой-то мере адекватен
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Фактически не верят никто. А 16%- тот же процент который имеет выгоду от коррупции в стране.
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Да уж... И только 32% населения при здравом уме. Печально.
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Не ври себе, соевое недоразумение. Никогда у твоего сцаря Святого Пэтра Рошенка не было поддержки в 25%, равно, как и у Зеленского никогда не было поддержки в 73%.
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знаем-знаем. у ишака оманского всегда была поддержка 99,9%. а 0,1% не пришли на выборы по семейным обстоятельствам. Дело Шеремета: обвинения задержанным считают обоснованными 16% украинцев, 32% - не обладают достаточной информацией,, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1717
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Еще одно невменяемое вылезло с очередным тупизмом... Тупое, так называемые "рейтинги поддержки" было видно в первом туре тех самых выборов, где Святая свыня твоей секты не набрала 25%, а так ненавистный тебе "бубочка" не набрал и 50% поддержки у населения. К тебе идиоту со втрого раза дошло о чем я писал?
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А почему ты ассоциируешь Порошенко с соей? ))) Зубожилое быдло73 как раз жрет сою вместо продуктов, а люди Петра кушают шоколад и смеются над вами.
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А ты обогатившееся быдло, я правильно тебя понял?
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Обогатившийся -это лох, дорвавшийся до денег. А меня деньги никогда не интересовали, потому у меня их всегда много, сами идут. Я не в 73, поэтому не быдло.
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Я знаю, что каждый соевый идиот здесь на сайте - алехарг!
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Завидуешь))) Мы договорились- шоколадные!, а соевые, это зебильная чернь. В любом обществе 15-20% это предприимчивые люди, успешные и обеспеченные, и соответственно умные, остальное- биомасса, которой они дают на хлеб, что бы не сдохли.
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У нього дитяча сексуальна травма, пов"язана з неякісним шоколадом і якимось сивочолим дядьком. Справа Шеремета: обвинувачення затриманим вважають обґрунтованими 16% українців, 32% - не володіють достатньою інформацією, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1219
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+100500 ))
причому - там неодноразова травма..))
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Только что написали, что зебилов осталось 40%. А по этому опросу их уже 16%. Разумков, разберись, когда ты сп*здел. Дело Шеремета: обвинения задержанным считают обоснованными 16% украинцев, 32% - не обладают достаточной информацией,, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8441
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16% - работники правохранительных органов. 32% - их друзья и родственники.
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16 % считают обоснованными обвинения по делу Шеремета
15% за Бойко
Кажется удалось вывести точный процент ватных пророссийских маргиналов в Украине.
Их не много, но они очень вонючие.
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чисто трэш..., какая разница кто что считает, правосудие- то само как считает?, доказательства, на которые опирается наш как бэ суд, достаточны ли для того, чтобы держать людей за решеткой? или они там потому, что статистика такая...
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16% - частка малоросів, яка буде стріляти в спину українцям.
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А що це за опитування таке? Тепер по "запиту населенія", без доказів, будуть засуджувати? Скільки ці "соціологічні" повії збираються маніпулювати народом?
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Буде як при Пілаті:
-Распні єго! - зелебобіки.
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Опача! А з яких це пір ви, шановна, не вірите стадному інстинкту і піддаєте сумніву, що ті, хто ніколи не бачили самої кримінальної справи власними очима, але точно знають з телевізора, що там і як - завжди праві?
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І що тепер, судові рішення будуть виноситися на основі соцопитувань, проведених центром блазнів 95 кварталу?
А що ж далі, на основі таких же соцопитувань ЗЄшмаркля буде вибирати собі марку щоденного підгузка?
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Тут не вопрос веры не веры. Где мотив? Где хоть одно доказательство вины?
Уже по росту понятно, что взяли и оговорили невиновных!
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На відіо вбивці однакового зросту, а Антоненко вище за Кузьменко на цілу голову. Нормальні люди вже давно зрозуміли, що це помилка слідства, але 16% досі вірять, що дорослий може вирости на 20см. за три роки.
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Вся тема по Шеремету выйдет на прошлое СБУ и выше , как и раньше писал .
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Для чого придурки в народу питають. Ще не чула такого. Факти потрібні, які доводять вину чи не вину. Тут взагалі все брехня і шиють її не винним людям.
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Идиот на идиоте....
Вы знакомы с ПРОЦЕДУРОЙ следствия?
ВСЁ, что вы знаете - из сраных газеток.
ПРО ЧТО вы блеете? Далой прививки?
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Центра Разумкова - брехливая контора по подтасовке фактов.

Там и начальник у них - дебил продажный.
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