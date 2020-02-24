 Звільнені в результаті обміну 29 грудня українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги наступного тижня, - Мінветеранів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Уже завтра на засіданні профільних громадських організацій будуть обрані 2 представники, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії як її повноправні члени. У четвер збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і ухвалить рішення. З наступного понеділка люди отримають на свої банківські рахунки по 100 тис. грошової допомоги, і ми, нарешті, закриємо це питання", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що супровід і допомога звільненим надаватиметься і надалі.
"Продовжується допомога щодо зубопротезування та іншого відновлення після травм, зазнаних у полоні. До співпраці залучені громадські організації та фахівці низки медичних закладів та інститутів НАМН України", - додали в пресслужбі Мінветеранів.
І в мене таке враження, що якби не розголос, й надалі звільнені не мали б відповідної підтримки держави.
А що, бубочка піарнувся, надалі вже нецікаво
Что бы это значило? Кого уволили, кто пленный?
Одно дело наш герой-танкист, который был там в плену с 2015 года. Другое дело левые персоны...
Может ему стоит напомнить и про 4000 USD учителям и про то, что пенсионеры не могли жить на пенсию при Порошенко, а на ту же пенсию при Зелемойском могут жить?
А! Я ж забув що мілованови з срамокатчиками працюють в "суперуспішному уряді" і ось-ось дадуть вчителям обіцяні 4к баксюків зарплатні...