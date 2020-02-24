EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1376  21
Матеріали за темою:
Все про:обмін (635) допомога (996) полонені (764) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (40)

 Звільнені в результаті обміну 29 грудня українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги наступного тижня, - Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявляє, що звільнені в результаті обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 року українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги вже наступного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Уже завтра на засіданні профільних громадських організацій будуть обрані 2 представники, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії як її повноправні члени. У четвер збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і ухвалить рішення. З наступного понеділка люди отримають на свої банківські рахунки по 100 тис. грошової допомоги, і ми, нарешті, закриємо це питання", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що супровід і допомога звільненим надаватиметься і надалі.

"Продовжується допомога щодо зубопротезування та іншого відновлення після травм, зазнаних у полоні. До співпраці залучені громадські організації та фахівці низки медичних закладів та інститутів НАМН України", - додали в пресслужбі Мінветеранів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім'ї загиблих на Донбасі українських воїнів дізнаються про їхню смерть із новин, це обурливо, - Коляда

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177480
 
 
 Топ коментарі
 
2 місяці видержки. Певно для гартування стійкого духу.
 показати весь коментар
 
Зелєбоба гей,у поганому значенні цього слова.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
2 місяці видержки. Певно для гартування стійкого духу.
 показати весь коментар
 
 
Зелєбоба гей,у поганому значенні цього слова.
 показати весь коментар
 
 
черті міністерські, ці люди вже скоро як два місяці звільнені із полону!

І в мене таке враження, що якби не розголос, й надалі звільнені не мали б відповідної підтримки держави.
А що, бубочка піарнувся, надалі вже нецікаво Освобожденные в результате обмена 29 декабря украинцы получат по 100 тыс. грн материальной помощи на следующей неделе, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 4201
 показати весь коментар
 
 
Эта странная фраза "рассмотрит заявления уволенных пленных и примет решение." Источник: https://censor.net.ua/n3177480
Что бы это значило? Кого уволили, кто пленный?
 показати весь коментар
 
Що москалик? Звільнені в результаті обміну 29 грудня українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги наступного тижня, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 6020 Читай "розгляне заяви звільнених полонених" В перекладі на мову рос. агресора "рассмотрит заявления освобожденных пленных"
 показати весь коментар
 
Ну так, москалик не я а автор цього висеру
 показати весь коментар
 
Ну, тоді пардон. Але тепер цього не має.
 показати весь коментар
 
Ну так проблема не во мне, не в вас и не в GOOGLE, а в том кто пишет на курином, а не людською мовою.
 показати весь коментар
 
 
власть у нас без пендального режима работать не умеет ?..... Пора ввести законодательно что власть имущие получают зарплаты ПОСЛЕ социальных выплат и зарплат населения
 показати весь коментар
 
А зачем таксистам такие деньги платить?
Одно дело наш герой-танкист, который был там в плену с 2015 года. Другое дело левые персоны...
 показати весь коментар
 
 
Бутусов напомнил?
Может ему стоит напомнить и про 4000 USD учителям и про то, что пенсионеры не могли жить на пенсию при Порошенко, а на ту же пенсию при Зелемойском могут жить?
 показати весь коментар
 
 
Якщо в мене правильно з математикою, то недовиконання бюджету становило 37 лярдів при тому, що зелені занизили дохідну частину на 20 лярдів. Разом 57. Ще 10 лярдів податків сплачених авансом. Ігого - 67 лярдів боргів на початок року. План за січень не виконано, в лютому очікується те саме... Звідки вони гроші візьмуть?
А! Я ж забув що мілованови з срамокатчиками працюють в "суперуспішному уряді" і ось-ось дадуть вчителям обіцяні 4к баксюків зарплатні...
 показати весь коментар
 
 
Тому їм приватизація землі потрібна. Щоб державні землі розпродати, і дірки в бюджеті заткнути. Ну, і потирити трохи
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору