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 Політика України, Суспільство
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Все про:вибори (4913) Зеленський (4603) опитування (481) Президент (643) Центр Разумкова (66) Слуга народу (669)

 За Зеленського на виборах президента готові віддати свій голос 40% українців, за "Слугу народу" - 36%, - опитування Центру Разумкова

Якби найближчим часом в Україні проходили вибори президента, то найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський - 40%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 36% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За "Опозиційну платформу ˗ За життя" готові віддати свій голос 15% тих респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором, за "Європейську Солідарність" ˗ 13%, за ВО "Батьківщина" ˗ 10%, за партію "Сила і честь" ˗ 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку, - опитування Центру Разумкова

Порівняно з результатами опитування, проведеного Центром Разумкова у січні цього року, знизився рівень електоральної підтримки партії "Слуга народу" (з 45% до 36%), і на статистично значущому рівні зросли наміри голосувати за ВО "Батьківщина" (з 8% до 10%), за партію "Опозиційний блок" (з 0,9% до 2%).

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би В. Зеленський (40% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). 15% з-поміж них мають намір голосувати за Ю. Бойка, 13,5% ˗ за П.Порошенка, 10% ˗ за Ю.Тимошенко.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177478
 
   
 Топ коментарі
 
І знову брехня від Разумкова.
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Если к рейтингу Зеленского прибавить рейтинг Гончарука и отнять рейтинг "слуг народа", то президент очко в очко идет с Арахамией.
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Владимир Зеленский неплохой парень, как по мне
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Офигительный. Он войдёт в учебники истории. Кроме шуток.
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Бггг у Зели рейтинг растет, было 30 стало 40, вот что значит народ наелся Мародером, который проигрыват даже "агенту кремля" Бойку
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Мародера уже даже бойко обогнал. 5 лет казались вечностью, барыга воровал с упоением, думал всегда править будет, на украинцев ему было плевать. В итоге обгадился вместе со своими подельниками и получил ненависть и презрение украинцев.
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Я думаю если бы на цензоре сделали опрос рейтинга Зе то он не составил болеее10%
а может вошел бы вообще в математическую погрешность около зеро
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Всем тем, кто написал в каментах "не верю". Я год назад тоже не верил, что на пятом году войны наберётся достаточно дегенератов, чтоб Зеленский прошёл во второй тур .

Так что я склонен доверять результатам опроса .
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