EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  9137  45
Все про:банкнота (11) гривня (99) НБУ (596)

 Від завтра Нацбанк введе в обіг нові 200 гривень

З 25 лютого Національний банк України введе в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НБУ.

"Банкнота номіналом 200 грн, уведення в обіг 25 лютого 2020 року", - сказано в повідомленні.

Як зазначають в НБУ, банкноти зразка 2007 і 2019 роки будуть перебувати в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 200-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти старого зразка на нові.

Новими банкнотами Нацбанк буде заміщати зношені та пошкоджені 200-гривневі банкноти зразка 2007 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацбанк презентував оновлену 200-гривневу банкноту з удосконаленою системою захисту. ВIДЕО

За дизайном вона наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень. На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В`їзної вежі Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився – 75 x 148 мм. Кольорова гама та ж сама.

Також наголошується, що Національний банк прагне підвищувати надійність українських банкнот. Згідно з міжнародними стандартами грошові знаки потрібно оновлювати з певною періодичністю, щоб мінімізувати або зовсім унеможливити спроби шахраїв підробити банкноти. Система захисту банкнот має високий рівень і співвідноситься з рівнями систем захисту провідних валют світу. При цьому, кількість вилучених підробок національної валюти стабільно низький. Наприклад, у 2018 році з обігу вилучено лише трохи більше 800 штук фальшивих банкнот номіналом 200 гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НБУ вводить в обіг банкноти 1000 гривень з 25 жовтня. ФОТО

Захист нової банкноти 200 гривень порівняно з банкнотою зразка 2007 року вдосконалено.

Зокрема банкнота має кілька нових інноваційних елементів захисту. Так, повертаючи банкноту в руках, легко перевірити її найсучасніший елемент захисту – оптично-змінний елемент SPARK, який має поступово змінювати колір.

Ще однин інноваційний елемент захисту – "віконна" захисна стрічка. Ця частково введена в товщу паперу полімерна стрічка містить цифрове зображення номіналу банкноти та тризуба – малого державного герба України. Якщо змінювати кут нахилу банкноти, спостерігається кінетичний ефект – змінюється напрям руху її фонового зображення.

Також покращено рельєфність елементів друку, у тому числі елементу для людей з вадами зору. Змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист; серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків та розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Також в НБУ додали, що  станом на 01.10.2019 кількість банкнот номіналом 200 гривень в обігу становить 632 500 000 штук (близько 22,5% від загальної кількості банкнот в готівковому обігу).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177473
 
 
 Топ коментарі
 
Новые купюры для оплаты коммуналки

С завтрашнего дня Нацбанк введет в обращение новые 200 гривен - Цензор.НЕТ 8170
 показати весь коментар
 
Жаль только что на 1000 гривневой купюре С.Бандеру не изобразили. Вот бы у кацарылых пригорало и у лугандонов когда пенсию получали
 показати весь коментар
 
Ось іще для комунальних розрахунків у собачейному еквіваленті:

Від завтра Нацбанк введе в обіг нові 200 гривень - Цензор.НЕТ 5915
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Треба випускати гроші з портретами депутатів від СН.
 показати весь коментар
 
 
Самий солідний топовий дизайн був у гривень введених у 1997 році.
Та й 1,9 до доллара.
А потім косомолєц Тігіпка, спотворив їх дизайн зменшивши їх до розмірів любімих йому совєцьких фантіків «рупплєй»...
 показати весь коментар
 
 
на фотке нету первой, начальной версии гривни.
 показати весь коментар
 
Петя, бачиш, що насправді означає "жити по-новому"?
вчися!
 показати весь коментар
 
 
Леся все сексуальней и сексуальней..... И это хорошо!
 показати весь коментар
 
 
Від завтра Нацбанк введе в обіг нові 200 гривень - Цензор.НЕТ 2486пошляк. Уж не думаешь ли ты, что лет через 20 на банкноте Лесю изобразят в чулках и прозрачной обтягивающей блузке с томным взглядом?
 показати весь коментар
 
 
Боюсь к этому времени толерантность победит окончательно и на всех купюрах будет Гретта с фирменным ассексуальным оскалом.
 показати весь коментар
 
Фу! Так можна буде й імпотентом стати... особливо якщо згадати, що вона не миється заради економії води... Від завтра Нацбанк введе в обіг нові 200 гривень - Цензор.НЕТ 3722
(дівчата мають "там" пахнути приємно! а не ставридою чи сюрстрьоммінгом!)
 показати весь коментар
 
Мені подобається ваша ідея!
Цікава закономірність: скільки знав у житті дівчат з ім'ям Леся - практично усі красуні Від завтра Нацбанк введе в обіг нові 200 гривень - Цензор.НЕТ 5024 лише дві знайомі трохи ламали систему...
 показати весь коментар
 
Новые купюры для оплаты коммуналки

С завтрашнего дня Нацбанк введет в обращение новые 200 гривен - Цензор.НЕТ 8170
 показати весь коментар
 
 
Ось іще для комунальних розрахунків у собачейному еквіваленті:

Від завтра Нацбанк введе в обіг нові 200 гривень - Цензор.НЕТ 5915
 показати весь коментар
 
 
Депутат і песа не є еквіалент! За депутата ніхто не дасть і ломаної копійки! Хіба що в морду!
 показати весь коментар
 
 
я дам. щоб дати депутату зi СН у морду.
 показати весь коментар
 
 
Жаль только что на 1000 гривневой купюре С.Бандеру не изобразили. Вот бы у кацарылых пригорало и у лугандонов когда пенсию получали
 показати весь коментар
 
 
На 500 і 1000 гривень взагалі кого-небудь зобразили, телепні
 показати весь коментар
 
На 500 гривень Григорій Пательня. Але від нього кацапи не випробовують пекельні борошна в галузі п'ятої крапки.
 показати весь коментар
 
 
Просто Мазепа це більш давня історія (від торту "Наполеон" теж начебто не підгорає).
А от Бандера - це новіше. Тут зкріпи починають перегріватися та горіти...
 показати весь коментар
 
 
Та да. У них оно навіть від Івана Мазепи, на 10 гривнях, срака горить, нє пєрєставая, з самого 1997 року.
А якби ще Степана Андрійовича на 1000 гривнях, то мабуть би масово суїцидилися....та й не тільки й вони, тут теж ватних манкуртів вистачає
 показати весь коментар
 
 
у поляков бы тоже пригорало, а там наши люди)
 показати весь коментар
 
так вот оно ты какое, экономическое чудо!
 показати весь коментар
 
 
- Марк Савелович, ви таки слышали шо вводят новыее 200 гривен?
- Изя Яковлевич, а зачем, ещё старые не износились и виглидяь совершенно как новенькие?!
- Та я вас умоляю, при чём тут износ, просто запустили печатный станок. Ви уже 1000 одной бумажкой из банкомата поимели?
- Таки да. И за первое и за второе.
 показати весь коментар
 
новые завтра? а какими это ж я тогда вчера расчитывался? промежуточными?
 показати весь коментар
 
Дрібниці!
В мене мільйон купоно-карбованців однією бОмажкою є, 5,5$ по останньому курсу...
Нищеброди ! Від завтра Нацбанк введе в обіг нові 200 гривень - Цензор.НЕТ 5197
 показати весь коментар
 
 
лучше б пластиковые банкноты выпускали....
 показати весь коментар
 
Як румунські леї - ще у нульових зацінив їхні купюри, котрі фізично неможливо порвати.
 показати весь коментар
 
ЗЕбильное правительство только и может, что купюры менять - на большее ума не хватает.
 показати весь коментар
 
 
чутк йдуть що вони з вмонтованим тестом на коронавірус, дихнеш на неї, і якщо щось негаразд у дівчини щоки зарумяняться.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору