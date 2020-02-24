 Від завтра Нацбанк введе в обіг нові 200 гривень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НБУ.

"Банкнота номіналом 200 грн, уведення в обіг 25 лютого 2020 року", - сказано в повідомленні.

Як зазначають в НБУ, банкноти зразка 2007 і 2019 роки будуть перебувати в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 200-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти старого зразка на нові.

Новими банкнотами Нацбанк буде заміщати зношені та пошкоджені 200-гривневі банкноти зразка 2007 року.

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За дизайном вона наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень. На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В`їзної вежі Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився – 75 x 148 мм. Кольорова гама та ж сама.

Також наголошується, що Національний банк прагне підвищувати надійність українських банкнот. Згідно з міжнародними стандартами грошові знаки потрібно оновлювати з певною періодичністю, щоб мінімізувати або зовсім унеможливити спроби шахраїв підробити банкноти. Система захисту банкнот має високий рівень і співвідноситься з рівнями систем захисту провідних валют світу. При цьому, кількість вилучених підробок національної валюти стабільно низький. Наприклад, у 2018 році з обігу вилучено лише трохи більше 800 штук фальшивих банкнот номіналом 200 гривень.

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Захист нової банкноти 200 гривень порівняно з банкнотою зразка 2007 року вдосконалено.

Зокрема банкнота має кілька нових інноваційних елементів захисту. Так, повертаючи банкноту в руках, легко перевірити її найсучасніший елемент захисту – оптично-змінний елемент SPARK, який має поступово змінювати колір.

Ще однин інноваційний елемент захисту – "віконна" захисна стрічка. Ця частково введена в товщу паперу полімерна стрічка містить цифрове зображення номіналу банкноти та тризуба – малого державного герба України. Якщо змінювати кут нахилу банкноти, спостерігається кінетичний ефект – змінюється напрям руху її фонового зображення.

Також покращено рельєфність елементів друку, у тому числі елементу для людей з вадами зору. Змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист; серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків та розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Також в НБУ додали, що станом на 01.10.2019 кількість банкнот номіналом 200 гривень в обігу становить 632 500 000 штук (близько 22,5% від загальної кількості банкнот в готівковому обігу).