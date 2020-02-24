 74% українців не підтримують протестів проти розміщення евакуйованих із Китаю в їхньому регіоні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 22-23 лютого 2020 року, показали, що 74% опитаних не підтримують протести проти розміщення евакуйованих із Китаю українців, які відбулися напередодні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Підтримують такі дії тільки 15%, 11% - не визначилися з оцінкою.
Чим вище рівень освіти і доходів, тим вище рівень неприйняття протестів проти евакуації. У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії - на півдні країни (80%).
Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2020 року.
запитайте, чи підтримуєте, коли нац.гвардія давить бтрами ваші авто ?
або чи підтримуєте, коли нац.гвардія вас б'є кийками ?
також запитайте, чого автобуси приїхали в Санжари аж по темному ?
не для того, щоб шоу виглядало більш містичним, ніж воно було ?
Сначала эвакуируют потенциально-зараженных граждан из Уханя без режима секретности в абсолютно неподготовленное место - тупо в санаторий. Когда люди начинают против этого протестовать - включают все свои каналы пропаганды + подключается кацапоСМИ и выставляют украинцев дикарями.
Тут же бабахают опрос где те самые пресловутые 73% осуждают 25 процентное воинствующее дикарское меньшинство.
А главное, всё это делается в день памяти революции Достоинства.
1) Действия правительства были компетентны?
2) Отвечают ли требованиям карантина санаторий в Новых Санжарах?
3) Действия правительства угрожают жизни мне и моим близким?
эпидемия все ближе подступает к украинской границе. Факт госпитализации мужчины подтверждает и польское информационное издание RMF24.
"Закрывают все", - в Италии началась самая крупная вспышка коронавируса в Европе
На территории Италии начали в массовом порядке закрывать учебные заведения, отменять концерты и переносить футбольные матчи из-за массовой вспышки коронавируса. Отмечается, что власти идут на беспрецедентные шаги.
Трампа возмутило возвращение в США американцев, зараженных коронавирусом
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/22/7241333/ Во Франции массово покидают курорт в связи с эвакуацией людей из Уханя
Эвакуированных французов разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос
"У меня сложилось впечатление, что вокруг коронавируса наблюдается большой медийный эффект. Меня это пугает больше. Я думаю, что этот вирус убивает не больше, чем грипп", - сказал местный житель.
Однако другие не скрывают своей озабоченности и заявляют, что не очень довольны тем, что эвакуированные из Уханя французы будут проживать в Бранвиле. https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-massovo-pokidayut-kurort-svyazi-1582300221.html
https://nv.ua/ukraine/events/komarovskiy-v-sanzharah-video-novosti-ukrainy-50071844.html
Истерика: Комаровский жестко обратился к Зеленскому после поездки в Новые Санжары (Видео)
https://dnpr.com.ua/not-miss/isterika-komarovskij-zhestko-obratilsja-k-zelenskomu-posle-poezdki-v-novye-sanzhary-video
ги...... кароче когда Бог делал клоунов на мозги не хватило глины.......... просто так веселей и при
кольнее............. гЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ