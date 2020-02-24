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 Політика України
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 74% українців не підтримують протестів проти розміщення евакуйованих із Китаю в їхньому регіоні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Лише 15% українців позитивно ставляться до протестів проти розміщення евакуйованих з Китаю співгромадян на території України.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 22-23 лютого 2020 року, показали, що 74% опитаних не підтримують протести проти розміщення евакуйованих із Китаю українців, які відбулися напередодні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підтримують такі дії тільки 15%, 11% - не визначилися з оцінкою.

Чим вище рівень освіти і доходів, тим вище рівень неприйняття протестів проти евакуації. У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії - на півдні країни (80%).

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74% українців не підтримують протестів проти розміщення евакуйованих із Китаю в їхньому регіоні, - опитування Рейтингу 01

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177469
 
   
 Топ коментарі
 
Останнім часом таким опитуванням ніхто не довіряє.
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Эти "неподдерживания" не видел только ленивый.
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А какая разница? Вот у тебя есть родственник. Он может заразить еще десять твоих родственников. Готов ли ты рискнуть десятью ради того, чтобы одному было комфортно.
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По перше так, по друге родичи є різні, але це вже казуістика.
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размещать эвакуированных нужно в приспособленных для этого местах, а не просто размещать... Если в Украине пойдет распространение вируса - то Украина к сожалению не имеет ресурсов держать под контролем ситуацию, это закончится тем в случае эпидемии - что Украина будет изолирована остальным миром, пока мы тут не разберемся сами
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Да. поддержал бы. Потому шо даже если бабушка слегка кашляет - она не идет к внукам. Шоб не заразить. Сидит дома. Вот и сидите в Ухани, в карантине. Там и медицина лучше. и врачи подготовлены и вакцину говорят нашли.
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тупе питання.. соціологи намагаються вислужитися..

запитайте, чи підтримуєте, коли нац.гвардія давить бтрами ваші авто ?
або чи підтримуєте, коли нац.гвардія вас б'є кийками ?

також запитайте, чого автобуси приїхали в Санжари аж по темному ?
не для того, щоб шоу виглядало більш містичним, ніж воно було ?
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если всякое быдло перекрывает своими корытами улицу, то правильно что их давят БТРами. В США еще бы и штраф впаяли.
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Ты смотри как эти ублюдки методично стравливают адекватных граждан с туповатыми.
Сначала эвакуируют потенциально-зараженных граждан из Уханя без режима секретности в абсолютно неподготовленное место - тупо в санаторий. Когда люди начинают против этого протестовать - включают все свои каналы пропаганды + подключается кацапоСМИ и выставляют украинцев дикарями.
Тут же бабахают опрос где те самые пресловутые 73% осуждают 25 процентное воинствующее дикарское меньшинство.
А главное, всё это делается в день памяти революции Достоинства.
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Они просто прикрывают свои факапы как умеют.
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Вы правы, провокация власти удалась. Тут не надо даже быть психологом, достаточно было посмотреть на ухмыляющееся, довольное лицо президента на пресс конференции, когда он нас назвал средневековыми дикарями. Но ему еще эти 73% аукнутся, вот только за страну очень обидно.
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Я думаю что 100% украинцев не будут протестовать против размещения больных короновирусом во всех помещениях, виллах, домах, квартирах и дачах зеленских.
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забыли добавить графу, Чи підтримуєте Ви розміщення людей на карантин у вашій хаті
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теперь ясно кто организатор этих протестов 74% українців не підтримують протестів проти розміщення евакуйованих із Китаю в їхньому регіоні, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2841
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так а разве протесты уже не закончились??? 74% українців не підтримують протестів проти розміщення евакуйованих із Китаю в їхньому регіоні, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4949
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Ой, ну да, а то как же? Теперь когда эвакуированных и Ухани разместили где-то не у них можно и поморализаторствовать. Посмотрим как они запоют когда появятся первые заболевшие этим вирусом.
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Видно этот пансионат просто под снос идёт. 74% українців не підтримують протестів проти розміщення евакуйованих із Китаю в їхньому регіоні, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3001
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Протест против бездарности и профанации власти, а не против тех, кого "кинули под танки"! Лично Зеленский его команда на 99,99% несут ответственость за случившееся, а подставил его холуй сАбаков (палкан хотел выслужиться и взял все на себя), а не смог потому что бездарь и недалекий человек!
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когда прішлі к новим санжаровцам - я молчал, патамушто нє санжаровєц...
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Наглые до предела... скромная фразочка, спрятанная в конце... "Выборочная совокупность: 1200 респондентов"...И по эти 1200 респондентам они на втирают про 73% украинцев... 1200 разделить на 24 области... = 50 опршенных на область... Сёла-города, три возрастных категории, мужчины- женщины, бедные-средние-богатые... - 10 параметров . 50 разделить на 10 = 5... вернём всё на масштам страны ... сто человек каждой категори !!! то есть 73 девочк, 73 мальчика, 73 бедных, 73 средних и проч... это их "все украинцы" !!! Ай, щоб вам грець, шахраї !
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Проведите лучше опрос:
1) Действия правительства были компетентны?
2) Отвечают ли требованиям карантина санаторий в Новых Санжарах?
3) Действия правительства угрожают жизни мне и моим близким?
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на остальных не действует пропаганда обделавшихся зеленых сопель
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Поздно проводить опросы и делать вид что в случившемся виноваты все только не мы сами. И не нужно пенять на власть, уровень дебилизации украинцев 21 века просто критический. Одни только антипрививочники чего стоят.
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то перевезіть карантин до них і побачимо, як вони не підтримують
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Коронавирус наступает к границам Украины: в Кракове госпитализировали мужчину с подозрением на заболевание
эпидемия все ближе подступает к украинской границе. Факт госпитализации мужчины подтверждает и польское информационное издание RMF24.

"Закрывают все", - в Италии началась самая крупная вспышка коронавируса в Европе

На территории Италии начали в массовом порядке закрывать учебные заведения, отменять концерты и переносить футбольные матчи из-за массовой вспышки коронавируса. Отмечается, что власти идут на беспрецедентные шаги.

Трампа возмутило возвращение в США американцев, зараженных коронавирусом
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/22/7241333/ Во Франции массово покидают курорт в связи с эвакуацией людей из Уханя
Эвакуированных французов разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос
"У меня сложилось впечатление, что вокруг коронавируса наблюдается большой медийный эффект. Меня это пугает больше. Я думаю, что этот вирус убивает не больше, чем грипп", - сказал местный житель.
Однако другие не скрывают своей озабоченности и заявляют, что не очень довольны тем, что эвакуированные из Уханя французы будут проживать в Бранвиле. https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-massovo-pokidayut-kurort-svyazi-1582300221.html
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Кто там не пускал самолет на посадку? Львовская область? Кто еще? Баррикадировали больницы?! А не охкуели они там часом. Эти деятели попадают под эту же статью что и в Сонжарах не хуже по степени вины. Едина Украина, капец! Всё развеялось в миг.
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Бздюх, не бзди и не воняй тут русским козломордым миром
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Дядьку, не я делал картинку для СМИ всего мира.
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«Санжарцы очень милые и адекватные». Встреча доктора Комаровского с местными жителями в Новых Санжарах - видео
https://nv.ua/ukraine/events/komarovskiy-v-sanzharah-video-novosti-ukrainy-50071844.html
Истерика: Комаровский жестко обратился к Зеленскому после поездки в Новые Санжары (Видео)
https://dnpr.com.ua/not-miss/isterika-komarovskij-zhestko-obratilsja-k-zelenskomu-posle-poezdki-v-novye-sanzhary-video
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звиздец какойто....... у нас теперь всё определяют только рейтинги.......... и видосики про рейтин
ги...... кароче когда Бог делал клоунов на мозги не хватило глины.......... просто так веселей и при
кольнее............. гЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
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А скільки відсотків підтримують, щоб в Україну був завезений коронавірус?
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я тоже отношусь к большинству. Так я и думал что 27% несогласных И рассуждать нечего, это негуманно. С уровнем образования тоже согласен. Надо расширять свой кругозор, книжки читать больше и всё получится.
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