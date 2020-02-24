 74% українців не підтримують протестів проти розміщення евакуйованих із Китаю в їхньому регіоні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 22-23 лютого 2020 року, показали, що 74% опитаних не підтримують протести проти розміщення евакуйованих із Китаю українців, які відбулися напередодні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підтримують такі дії тільки 15%, 11% - не визначилися з оцінкою.

Чим вище рівень освіти і доходів, тим вище рівень неприйняття протестів проти евакуації. У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії - на півдні країни (80%).

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Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2020 року.